الاتحاد الأوروبي: استخدم القائمة الشائعة رقم 8.

1. تقطيع رؤوس الطماطم لتشكيل القبعات وإزالة البذور، مع الحرص على عدم اختراق اللحم أو الجلد. ثم تُرش كل حبة طماطم بالملح والفلفل.

2. تضاف بقية المكونات في وعاء، وتخلط جيداً.

3. تُحشى الطماطم بمزيج اللحم البقري وتُستبدل القبعة.

4. ضع الطماطم المحشوة على طبق وغطيه بغلاف بلاستيكي.

5. ضع الطعام في الفرن. اختر القائمة واضغط على البداية.