1. ضع جميع المكونات في وعاء كبير عميق وامزجها جيداً. لفة من البلاستيك واجعل حفرة فيه.

2. ضع الطعام في الفرن. الميكروويف في 1000W حتى يغلي السائل. ويطهى في 500 واط لمدة 7-8 دقائق أو حتى تنضج البطاطس.

3. قلبي مرتين على الأقل أثناء الطهي.