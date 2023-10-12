الوجبات: 1 ~2

200 جرام أرز ريزوتو، 1 1/2 كوب ماء أو مرق، 1/2 كوب حليب، 200 جرام لحم بقري (مفروم)، 2 بيضة، 1 بصل (مفروم)، 50 جرامًا من البازلاء الخضراء، 100 جرام جبن مبشور، ملح وفلفل حسب الذوق

(نطاق الوزن) 1.2 كجم، وعاء آمن للاستخدام في المايكروويف)