باعتبارها غسالة حديثة مزودة بقدرات التجفيف، تشتمل غسالة Washtower من إل جي على العديد من الميزات الذكية. كما تتوافق مع تطبيق ThinQ® من إل جي، مما يتيح لك التحكم في غسيلك ومراقبته عن بعد. إذ يمكّنك التطبيق من بدء الدورات أو إيقافها، والحصول على الإشعارات عند نهاية دورة الغسيل، ويمكنك أيضًا تنزيل دورات جديدة مصممة خصيصًا لأنواع معينة من الأقمشة. ليضمن لك هذا الاتصال التحكم الكامل في غسيلك، حتى عندما لا تكون في المنزل.