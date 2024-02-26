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أفضل مكبر صوت بلوتوث للنزهات والحفلات
24th June, 2024
مكبر الصوت هو جهاز إلكتروني يحول الإشارات الكهربائية إلى موجات صوتية، مما يتيح لك الاستماع إلى الصوت من أجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون ومشغلات الموسيقى. تخيل أن لديك القدرة على حمل هذا الجهاز معك إلى أي مكان تذهب إليه، وهنا تكمن فكرة مكبرات الصوت البلوتوث. وفي هذه المقالة، سنستكشف الميزات الرئيسية التي يجب توافرها عند اختيار أفضل مكبر صوت بلوتوث، خاصة إذا كنت ترغب بالاستمتاع في جلساتك مع أصدقائك، أو حفلاتك في المنزل.
ما هي أفضل ميزات السماعات البلوتوث
فيما يلي قائمة بالأشياء التي يجب عليك مراعاتها عند شراء مكبر صوت بلوتوث:
1. الحجم والوزن
عند التخطيط لنزهة أو تجمع في الصحراء، فإن آخر شيء تريده هو حمل معدات ثقيلة، ويعد حجم مكبر الصوت الصغير مثاليًا إذا كنت تريد حمله بسهولة ووضعه في أي مكان، أو تخزينه في السيارة حتى تصل إلى وجهتك. أما بالنسبة للجلسات السعودية التقليدية، والتي يستمتع الرجال فيها بالموسيقى في الصحراء أثناء تناول كوب من الشاي الدافئ، فإن مكبر الصوت الذي يزن حوالي 0.7 إلى 7 كجم مثالي لسهولة الحمل والراحة أثناء التنقل.
2. إنتاج الطاقة
تحدد قوة الصوت، المُقاسة بالواط، مستوى ضخامة الصوت ووضوحه. ابحث عن مكبر صوت يتمتع بقدرة تضخيم الصوت الكافية لملء مكان التنزه أو الحفلة بصوت واضح ونابض بالحياة، مما يضمن استمتاع الجميع بالموسيقى.
3. خيارات الاتصال
توفر مكبرات الصوت البلوتوث الحديثة خيارات اتصال متنوعة، مما يسمح لك بتشغيل الموسيقى من أجهزة مختلفة. ابحث عن مكبرات الصوت :
● مدخل AUX
● بلوتوث
4. عمر البطارية، والقدرة، ووقت الشحن
● عمر البطارية
تأكد من أن مكبر الصوت الخاص بك يمكن أن يستمر طوال الجلسة، إذ يجب أن يتراوح من 10 إلى 24 ساعة على الأقل حتى يكون مثاليًا للنزهات والحفلات الممتدة.
● السعة
البطارية ذات السعة الأعلى تعني وقت تشغيل أطول. تحقق من تصنيف mAh (مقدار سعة التخزين المتاحة لبطارية معينة) لفهم مقدار الطاقة التي يمكن للبطارية تخزينها.
● وقت الشحن
فكر في المدة التي تستغرقها عملية إعادة شحن البطارية؛ يمكن لمكبر الصوت الذي يتم شحنه بسرعة أن يعيدك إلى تجربة الموسيقى الخاصة بك في أي وقت من الأوقات. احرص على اختيار مكبر صوت لا يتطلب شحنه أكثر من 3 إلى 5 ساعات.
5. مكبرات صوت عالية الجودة
للاستمتاع بالأصوات الجميلة لموسيقى الناي والربابة، يجب أن يشتمل مكبر الصوت البلوتوث الخاص بك على أفضل إصدارات السماعات التالية:
● وحدة مكبر الصوت
فهي توفر ترددات أقل (20-200 هرتز)، وهو أمر ضروري للأصوات الجهرية العميقة الصادرة عن أدوات مثل الطبلة والغيتار عالي النغمات.
● وحدة التويتر
يعيد إنتاج الأصوات عالية التردد، مثل الصنج والآلات الوترية والغناء، مما يضمن وضوح التفاصيل.
● المقاومات
يُقاس بالأوم، وهو يشير إلى مقدار المقاومة التي يقدمها مكبر الصوت للإشارة الكهربائية؛ تعني المقاومة المنخفضة عمومًا أداءً أفضل مع طاقة أقل.
● المبرد السلبي
إنه يعزز الاستجابة للصوت العميق دون استخدام طاقة إضافية عن طريق تسخير ضغط الهواء داخل خزانة السماعة.
مكبرات الصوت البلوتوث إل جي إكس بوم
تقدم إل جي أفضل سماعة بلوتوث في المملكة العربية السعودية، ولكل منها ميزاته الخاصة؛ وفيما يلي بعض منها:
1- إل جي إكس بوم جو
تعد سلسلة إل جي إكس بوم جو (LG XBOOM Go) مثالية لأولئك الذين يرغبون في تشغيل موسيقى هجان وتعديل مزاجهم والشعور بصوت قوي. وتتميز مكبرات الصوت هذه بما يلي:
● صوت قوي مع مكبر صوت جديد من نوع تراك
استمتع بتجربة صوت جهري عميق وصوت قوي مع أحدث تقنيات الصوت من إل جي؛ حيث ينتج مكبر الصوت من نوع تراك صوتًا عاليًا بشكل مذهل، مما يجعل موسيقاك المفضلة تنبض بالحياة.
● مخرجات بقوة 40 إلى 60 واط
مع مخرجات بقوة 40 إلى 60 واط، يمكنك الاستمتاع بالإيقاع والاستمتاع بتجربة صوتية عالية في كل مرة.
● تعزيز الصوت
ضغطة واحدة على خيار ساوند بوست Sound Boost تعمل على توسيع مجال الصوت، مما يسمح لك بالاستمتاع بالموسيقى بصوت عالٍ.
● 16 مليون لون
ومع مجموعة موسعة تضم 16 مليون لون، يمكنك تشغيل كل أغنية والاستمتاع بألوان قوس قزح، مما يثري تجربة موسيقى S-pop الخاصة بك.
● تصنيف IP67
يتميز جهاز إل جي اكس بوم جو بأنه محمي ضد الغبار والماء، مما يجعله مثاليًا للمغامرات الخارجية، ويمكن أن يتحمل الغمر في الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة.
● عمر البطارية 15 ساعة
سوف تستمر الموسيقى الخاصة بك من الصباح إلى المساء مع ما يصل إلى 18 ساعة من عمر البطارية.
● الاتصال بدون استخدام اليدين
تتيح لك ميزة مكبر الصوت الرد على المكالمات دون استخدام اليدين أثناء تشغيل الموسيقى.
● صديقة للبيئة
يأخذ إل جي اكس بوم جو، المصنوع من البلاستيك المعاد تدويره، نهجًا أكثر مراعاة للبيئة في أفضل إنتاج لسماعات البلوتوث.
2- إل جي إكس بوم غو XG8T
للحصول على تجربة صوتية غامرة، يقدم جهاز إل جي إكس بوم غو XG8T ما يلي:
● أطلق العنان للصوت القوي مع إل جي إكس بوم غو XG8T
انغمس في عالم غير عادي مع الصوت العميق والمخرجات القوية التي تجعل كل إيقاع مؤثرًا.
● اشعر بالحيوية مع الصوت المحسن
قم بتحسين قوائم الأغاني المفضلة لديك باستخدام الثنائي الديناميكي لمكبرات الصوت ومكبرات الصوت المخروطية، واللذان يوفران مستويات صوت عالية حماسية ومستويات منخفضة رنانة.
● احتفل بحماس مع مخرجات صوت بقوة 60 واط
عندما يصبح الليل مفعمًا بالحيوية، فأنت بحاجة إلى صوت يمكنه الاستمرار. لذا تضمن مخرجات الصوت بقوة 60 واط أن تكون إيقاعاتك جريئة ومليئة بالطاقة.
● اشعر بكل نغمة قوية، حتى عند مستوى الصوت المنخفض
استمتع بتجربة صوت قوي مميزة مع خوارزمية تحسين الصوت العالي، مما يضمن عدم تفويتك أي نغمة أبدًا، حتى عند مستويات الصوت المنخفضة.
● تعزيز متعتك من خلال تحسين الصوت
قم بتوسيع نطاق الصوت الخاص بك بكبسة زر واحدة. تعمل ميزة تحسين الصوت Sound Boost على تضخيم أصوات قائمة الأغاني الخاصة بك، مما يجعل كل لحظة أعلى صوتًا وأكثر إثارة.
● لون تجربة الموسيقى الخاصة بك
قم بإضاءة نغماتك بمجموعة مكونة من 16 مليون لون، ومطابقة كل أغنية بإضاءة نابضة بالحياة للحصول على تجربة غنية.
● قم بمزامنة مشاعرك مع لايت ستوديو Light Studio
قم بمطابقة الإضاءة مع حالتك المزاجية باستخدام تطبيق XBOOM. اختر من بين الأوضاع المحيطة والطبيعية والحفلات لتهيئة الجو المثالي للاحتفال.
● الموسيقى في أي مكان وفي أي وقت
الحزام الهجين يجعل قابلية الحمل سهلة. قم بارتدائه بشكل مريح على كتفك أو احمله باليد للاستمتاع بالموسيقى أثناء التنقل.
● جاهز للمغامرة مع تصنيف IP67
خذ موسيقاك معك إلى الخارج دون قلق. يتميز جهاز إل جي غو إكس بوم غو XG8T بأنه مقاوم للماء والغبار، مما يجعله مثاليًا لمختلف البيئات.
● وقت تشغيل لا نهاية له مع عمر بطارية طويل
استمر في الحفلة مع عمر بطارية يصل إلى 15 ساعة. لن يكون هناك أي انقطاع للموسيقى، بل متعة بلا توقف.
● مكالمات بدون استخدام اليدين مع مكبر صوت للهاتف
ابق على اتصال دون إيقاف الموسيقى مؤقتًا؛ حيث يتحول إل جي إكس بوم غو XG8T بسلاسة إلى المكالمات بدون استخدام اليدين.
مكبرات الصوت البلوتوث: تجربة موسيقية مفعمة بالحيوية
الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه، فكر في النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها في هذه المقالة واستمتع بتجربة صوت عالي الجودة وحفلة نابضة بالحياة ونزهة ممتعة مع أفضل مكبرات الصوت البلوتوث.
!Life's Good, LG