إحدى الطرق لتخفيف قلقك بشأن حالة غسالة الصحون الخاصة بك هي الحصول على ضمان جيد من شركة مصنعة موثوقة. على سبيل المثال، يشمل ضمان غسالة صحون إل جي عمليات الإصلاح. بالإضافة إلى ذلك، لن تحتاج إلى إجراء عمليات إصلاح متكررة مع غسالة الصحون كواد واش ستيم من إل جي بفضل جودتها العالية وعمرها الطويل. علاوة على ذلك، يتمتع محرك الدفع المباشر المزدوج بضمان لمدة 10 سنوات، مما يضمن لك راحة تامة.