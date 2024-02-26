في حين أن الاستثمار في أفضل غسالة ذكية قد يكون أعلى من الاستثمار في الغسالات التقليدية، إلا أنه قادر على تقليل التكاليف على المدى الطويل. ويترجم تقليل استهلاك الطاقة والمياه والحاجة المحدودة إلى الصيانة، إلى انخفاض تكاليف الجهاز ككل؛ وهذا يجعل الغسالات الذكية حلاً فعالاً من حيث تقليل تكلفة غسيلك خلال الصيف.