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غسالة ملابس ذكية لعطلة صيفية رائعة
14th July, 2024
على عكس الغسالات التقليدية، التي تتطلب التحكم بها يدوياً خلال معظم خطوات الغسيل، توفر الغسالات الذكية مجموعة من الميزات المصممة لتسهيل حياتك، خاصة خلال موسم العطلات الصيفية المليء بالأنشطة والحركة.
ومع اشتداد درجات الحرارة وازدياد حركة الأنشطة الخارجية في المملكة العربية السعودية، يصبح غسيل الملابس بسرعة مهمة شاقة. إلا أن الغسالات الذكية تبسط الأمر؛ لتسمح لك بالاستمتاع بعطلتك دون قلق. ونتعرّف في هذا المقال على الميزات التي تجعل الغسالات الذكية الخيار الأمثل لموسم الصيف.
فوائد الغسالات الذكية
1. إمكانية التحكم عن بعد ومراقبة عمل الغسالة والنشافة
تأتي الغسالات الذكية مجهزة بإمكانيات التحكم عن بعد والمراقبة عبر تطبيقات الهواتف الذكية. تتيح لك هذه الميزة بدء دورة الغسيل أو إيقافها بشكل كامل أو مؤقت من أي مكان.
2. كفاءة استهلاك الطاقة
يزداد استهلاك الطاقة في المملكة العربية السعودية خلال الصيف؛ بسبب الحاجة الكبيرة إلى تشغيل مكيفات الهواء وأجهزة التبريد الأخرى. تم تصميم الغسالات الذكية مع وضع كفاءة الطاقة في الاعتبار، وذلك باستخدام أجهزة استشعار متقدمة يمكنها المساهمة في تحسين استهلاك المياه والطاقة.
3. كفاءة استهلاك المياه
ندرة المياه تشكل مصدر قلق في المناطق ذات المناخ الحار، وتعمل الغسالات الذكية على زيادة كفاءة استهلاك المياه عن طريق ضبط كمية الاستهلاك بناءً على كمية الغسيل ونوع الأقمشة.
4. التكامل مع المنزل الذكي
يمكن للغسالات الذكية أن تتكامل بسلاسة مع الأجهزة المنزلية الذكية الأخرى، لتكون جزءاً من نظام بيئي منزلي متماسك وفعال. ومن الأمثلة على ذلك؛ قدرتك على مزامنة عمل غسالتك مع مكبر الصوت الذكي أو نظام التشغيل الآلي للمنزل لتلقي التنبيهات والتحديثات.
5. ميزات الغسيل المتقدمة
تأتي الغسالات الذكية الحديثة مزودة بميزات غسيل متقدمة مثل التنظيف بالبخار، وإزالة مسببات الحساسية، وإعدادات العناية بالأقمشة. وتضمن هذه الميزات أن ملابسك نظيفة ويتم العناية بها جيدًا، وهو أمر بالغ الأهمية خلال فصل الصيف؛ فالعرق والأنشطة الخارجية يفسدان الأقمشة بسرعة.
6. تنبيهات الأعطال والحاجة إلى الصيانة
إحدى الميزات البارزة للغسالات الذكية هي قدرتها على إرسال تنبيهات بوجود أعطال والحاجة إلى الصيانة؛ إذ يمكن لهذه الأجهزة اكتشاف المشكلات المحتملة وإخطارك قبل أن تصبح مشكلات كبيرة، مما يضمن لك تشغيل جهازك بسلاسة طوال فصل الصيف. ويساعد هذا النهج الاستباقي للصيانة على تجنب الأعطال غير المتوقعة، مما يوفر لك الوقت ويبعدك عن المتاعب.
7. تقليل التكاليف
في حين أن الاستثمار في أفضل غسالة ذكية قد يكون أعلى من الاستثمار في الغسالات التقليدية، إلا أنه قادر على تقليل التكاليف على المدى الطويل. ويترجم تقليل استهلاك الطاقة والمياه والحاجة المحدودة إلى الصيانة، إلى انخفاض تكاليف الجهاز ككل؛ وهذا يجعل الغسالات الذكية حلاً فعالاً من حيث تقليل تكلفة غسيلك خلال الصيف.
غسالات إل جي الذكية
دعنا نستكشف كيف يمكن غسالة كومبو من إل جي أن تغير روتين الغسيل الصيفي الخاص بك، بما توفره لك من ميزات لا يمكن أن توفرها أي غسالة تحميل امامي ذكية أخرى.
غسالة ونشافة في واحد
بالنسبة للمقيمين في مدن المملكة العربية السعودية التي تعاني من ارتفاع نسبة الرطوبة والغبار مثل جدة، فإن أفضل غسالة تحميل أمامي من إل جي تجمع بين وظيفتي الغسيل والتجفيف في جهاز واحد، مما يلغي الحاجة إلى التجفيف بالهواء، والذي قد يكون غير فعال في المناخ الرطب. ويضمن هذا الجهاز أن ملابسك جافة وجاهزة للارتداء مباشرة بعد الغسيل.
وفر الماء والوقت مع EcoHybrid
توفر تقنية EcoHybrid من إل جي إمكانية الاختيار بين وضع Eco Dry، الذي لا يستخدم الماء للتجفيف، ووضع التجفيف العادي، الذي يقلل من وقت دورة التجفيف ويقلل تكاليف استهلاك الطاقة. كما تتيح لك هذه المرونة في الخيارات توفير الماء والوقت، وهو أمر بالغ الأهمية خلال فترة الصيف التي يرتفع فيها الطلب على هذه الموارد.
عملية غسيل تحاكي سرعة الحياة مع TurboWash™
تعمل تقنية TurboWash™ من إل جي على تقليل وقت الغسيل إلى 49 دقيقة فقط دون التأثير بشكل سلبي على كفاءة الغسيل. وتضمن لك هذه الدورة السريعة والفعالة قضاء وقت أقل في غسل الملابس ووقتًا أطول في الاستمتاع بأنشطتك الصيفية.
تقليل مسببات الحساسية بنسبة 99.9% باستخدام TrueSteam™
تعمل تقنية TrueSteam™ في غسالات إل جي الذكية على تنشيط الخصائص التالي: Allergy Care (التخلص من مسببات الحساسية) وSteam Refresh (خاصية التبخير) وSteam Softener™ (التنعيم بالبخار) لتقليل مسببات الحساسية بنسبة 99.9%. وهذا مفيد بشكل خاص في المملكة العربية السعودية، حيث ينتشر عث الغبار والمواد الأخرى المسببة للحساسية، لتمنحك بذلك بيئة معيشية أكثر صحة.
اهتزاز وضوضاء أقل مع محرك الدفع المباشر العاكس
تعمل محركات الدفع المباشر العاكس من إل جي على تحسين كفاءة عملية الغسيل عن طريق تقليل الضوضاء والاهتزاز. وتعتبر هذه العملية الهادئة مثالية للحفاظ على بيئة منزلية هادئة خلال العطلة الصيفية، كما تساعد المحركات الموفرة للطاقة على تقليل استهلاك الكهرباء.
عناية ذكية مع AI DD™
يمكن لتقنية AI DD™ تحديد وزن القماش ونعومته، واختيار حركات الغسيل المثالية لحماية الأقمشة الصيفية الرقيقة مثل البشت والعباءة. تضمن قدرات العناية الذكية هذه حصول ملابسك على أفضل عناية بأقمشتها، مما يطيل عمرها ويحافظ على جودتها.
غسيل مثالي للأقمشة مع محرك دفع مباشر ذو 6 حركات
تعمل تقنية 6 Motion Direct Drive على تحريك أسطوانة الغسيل في اتجاهات متعددة، موفراً بذلك العناية المناسبة للأقمشة الخاصة بك مع ضمان تنظيفها بالكامل. هذه الميزة مثالية للحفاظ على حالة الملابس الصيفية الرقيقة والثقيلة.
جهاز ذكي مزود بتقنية ThinQ™
تتيح لك تقنية ThinQ™ من إل جي تشغيل الغسالة عن بعد والقيام بدورات غسيل إضافية. وبفضل اتصالها بشبكة Wi-Fi، تمكنك هذه التقنية من التفاعل بسهولة مع غسالتك.
سعة أكبر بنفس الحجم
على الرغم من حجمها الصغير، توفر الغسالة الذكية من إل جي سعة أسطوانة أكبر لحمل كميات أكبر من الغسيل، مما يجعلها مثالية لأيام الصيف التي تكثر فيها قطع الغسيل.
أكثر متانة وصحية
يعمل الباب الزجاجي المتين والأسطوانة المعقمة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ على تعزيز عمر الغسالة ونظافتها. كما تضمن هذه البنية القوية بقاء غسالتك في حالة ممتازة، حتى مع الاستخدام المتكرر خلال فصل الصيف.
خاصية التشخيص الذكي للأعطال Smart Diagnosis™
تعمل خاصية التشخيص الذكي للأعطال Smart Diagnosis™ من إل جي على الكشف عن أي مشكلة بسيطة تقريباً وإصلاحها قبل أن تصبح مشكلة أكبر. تضمن هذه الميزة أن تعمل غسالتك بسلاسة، لقوم بخدمتك طوال عطلتك الصيفية.
هل أنت مستعد للغسيل الذكي؟
اجعل إجازتك الصيفية رائعة من خلال استخدام غسالة ونشافة ذكية. استمتع بخواص التحكم عن بعد، وكفاءة استهلاك الطاقة، والمزامنة مع أجهزة المنزل الذكية الأخرى، والمزيد!
!Life's Good, LG