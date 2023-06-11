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دجاج مشوي بالليمون والأعشاب

دجاج مشوي بالليمون والأعشاب

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صورة شريط المكونات

صورة شريط المكونات

المكونات

صورة المكونات

صورة المكونات

دجاج طازج كامل، 30 جرام زبدة (طرية)، 1 ملعقة كبيرة ليمون زعتر مفروم، 1 ليمونة (شرائح رفيعة)، زعتر ليمون، 10 بصلات بنية (مقشرة) ، 10 من بطاطا بيبي شات، 2 من الشمر الصغير (مقطع إلى أسافين)، 2 ملاعق كبيرة زيت زيتون، فاصوليا مطبوخة على البخار (للتقديم)، بازلاء مطهوة على البخار (للتقديم)

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