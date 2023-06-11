قم بشوي الدجاج في الفرن المُسخّن مسبقًا، وادهن بين الحين والآخر بعصائر المقلاة، لمدة ساعة و 15 دقيقة أو حتى تنفد العصائر تمامًا عند إدخال السيخ في الفخذ.