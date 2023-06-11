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دجاج طازج كامل، 30 جرام زبدة (طرية)، 1 ملعقة كبيرة ليمون زعتر مفروم، 1 ليمونة (شرائح رفيعة)، زعتر ليمون، 10 بصلات بنية (مقشرة) ، 10 من بطاطا بيبي شات، 2 من الشمر الصغير (مقطع إلى أسافين)، 2 ملاعق كبيرة زيت زيتون، فاصوليا مطبوخة على البخار (للتقديم)، بازلاء مطهوة على البخار (للتقديم)
الخطوة 4
ضع الليمون المتبقي في تجويف الدجاج مع ستة أغصان من زعتر الليمون. اربط الأرجل بخيط المطبخ.
الخطوة 3
ارفع الجلد تحت الصدر. قم بسكب خليط الزبدة تحت الجلد. ضع أربع شرائح من الليمون تحت الجلد.
الخطوة 2أمزج الزبدة مع أوراق الزعتر في وعاء صغير. تبل بالملح والفلفل.
الخطوة 1
سخن الفرن إلى 390 درجة فهرنهايت (200 درجة مئوية). اشطف تجويف الدجاج بالماء البارد. جففها من الداخل والخارج بمنشفة ورقية.
الخطوة 8
أخرجه من الفرن واتركه جانبًا لمدة 10 دقائق ليرتاح. قدمه مع الفاصوليا والبازلاء المطهوة على البخار.
الخطوة 7
قم بشوي الدجاج في الفرن المُسخّن مسبقًا، وادهن بين الحين والآخر بعصائر المقلاة، لمدة ساعة و 15 دقيقة أو حتى تنفد العصائر تمامًا عند إدخال السيخ في الفخذ.
الخطوة 6رش عليه نصف الزيت. حرك بلطف للمزج. رتب حول الدجاج. رش الزيت المتبقي فوق الدجاج وتبل جيدًا بالملح والفلفل.
الخطوة 5
ضع الدجاج في مقلاة كبيرة. ضع البصل والبطاطس والشمر في وعاء كبير.
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