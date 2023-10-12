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لا داعي لتلبية التوقعات المسبقة.
ركز على احتياجاتك فوق ما يطلبه منك الآخرون.
وتحلَّ بالتفاؤل في مغامرتك للقيام بذلك. سواءً في
الموسيقى أو في دروب الحياة، كن نفسك بكل الطرق.
اجرؤ على البدء، في أي شيء كان.
الوضع الراهن لن يغير شيئًا من أجلك.
واجه مخاوفك، وتقبَّل التحديات - واستعد للقاء
نسخة مطورة من نفسك.
هل تشعر بالتوتر؟ قد يشكل الأداء الموسيقي ضغطًا عليك،
لكن شغفك بالموسيقى يظل قائمًا. دع سماعات LGTONE Free تشعل
الحماس بداخلك مرة أخرى، وزد من إرادتك مع مكبرات الصوت XBOOM،
ودع جهاز عرض CineBeam يستحضر ذكريات رائعة.
رحلة إلهام#TONEFree #FuelYourEnergy
#ArtistMustHaves
بفضل سماعة TONE Free تشعر بالحياة في كل إيقاع.
ستشعر كل خلية في جسمك بالفرح مع كل لحن.
تصميم صوت متعدد الأبعاد
يستحضر روح الحفلات الموسيقية المباشرة
ميزة إلغاء الضوضاء القوية تنقلك إلى
مستويات جديدة من المتعة الغامرة
سدادات أذن هلامية مصممة لتتناسب مع منحنيات أذنيك،
لتملأها بالبهجة.
أداء ممتع#XBOOM #Lit
لدى الفنانين مهمة متمثلة في أسر قلوب جمهورهم.
تُنتج مكبرات صوت LG XBOOM أصواتًا تتمتع بالوضوح والقوة
لإضفاء الحيوية على أي مناسبة.
أصوات نقية تملأ أي مساحة
بفرح وبهجة من جميع الاتجاهات
خطوط منحنية وملمس متنوع
يتناغم مع أي مزاج أو مساحة
إضاءة متقلبة تضفي لمسة من الأناقة
وبريقًا من الألوان على مساحتك
يغوص كودي سيمبسون في أعماق قدراته العقليةاكتشف المزيد
بارك جيني تحب نفسها وتتقبل ذاتها كما هياكتشف المزيد