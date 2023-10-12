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XBOOM 360 XO3

المواصفات

مراجعات

الدعم

XBOOM 360 XO3

XO3QBK

XBOOM 360 XO3

XO3QBK
طباعة

كل المواصفات

الحجم(العرض × الارتفاع × العمق، مم)

الحجم (العرض × الارتفاع × العمق) مم

165×327×165

الوزن(كجم)

الوزن الصافي (كجم)

3.2 كجم

الوزن الإجمالي (كجم)

4

صندوق كرتوني

حجم الكرتون (العرض x الارتفاع x العمق) مم

392×219×219

النوع

النوع العادي

حجم العبوة

20 قدمًا

1200

40 قدمًا

2600

40 قدمًا (مكعبًا عاليًا)

3120

القنوات

عدد القنوات

1.1ch(ثلاثية)

طاقة الخرج

طاقة الخرج

25 واط (مكبّر صوت ترددات منخفضة) + 25 واط (مكبّر صوت متوسط)

الاتصال - عام

دخل إضافي (3.5)

نعم

الطاقة

USB C-type (أنثى)

نعم

معلومات الشاشة

نوع شاشة العرض

مؤشر LED (BT، تشغيل، بطارية)

معادل الصوت

تعزيز الصوت

نعم (الافتراضي خارج أوروبا)

قياسي

نعم (الافتراضي أوروبا فقط)

Custom EQ (تطبيق)

نعم

البطارية

نوع البطارية

ليثيوم أيون

سعة البطارية

28.86 واط (7.4 فولت/3900 مللي أمبير)

مدة شحن البطارية

5↓

عمر البطارية

24 ساعة

استهلاك الطاقة

وضع التشغيل (حالة الشحن)

10 واط

وضع الاستعداد

0.5 واط

تنسيق صوت BLUTOOTH

SBC

نعم

AAC

نعم

الراحة

متعددة النقاط

نعم (2 لكل وحدة)

اتصال لاسلكي يناسب الحفلات (الوضع الثنائي)

نعم

اتصال لاسلكي يناسب الحفلات (الوضع المتعدد)

نعم (10 لكل وحدة)

مدير الترقية (FOTA)

نعم

تطبيق Bluetooth‏ (Android/iOS)

نعم/نعم

الإضاءة

نعم

مقاومة للرذاذ/الماء

نعم (IP54)

البلوتوث

نعم (5.1)

مؤشر البطارية

نعم

قفل الأمان

نعم

موسيقى تجريبية مضمّنة

نعم

مكبّر الصوت

وحدة المضخم

4 بوصة × 1 لكل وحدة

وحدة المدى المتوسط

2 بوصة × 1 لكل وحدة

وحدة مكبّر الصوت

قبة بقطر بوصة واحدة

مبرد سلبي

نعم

المعاوقة

مكبّر صوت ترددات منخفضة (4 أوم) / مكبّر صوت متوسط (4 أوم) / مكبّر صوت ترددات عالية (6 أوم)

الملحق(دليل)

دليل بسيط

نعم

بطاقة ضمان

نعم

الملحق(أخرى)

كابل USB من النوع C

نعم (أسود)

حزام

نعم

POP

نعم

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