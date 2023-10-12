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XBOOM 360 XO3
كل المواصفات
-
الحجم (العرض × الارتفاع × العمق) مم
-
165×327×165
-
الوزن الصافي (كجم)
-
3.2 كجم
-
الوزن الإجمالي (كجم)
-
4
-
حجم الكرتون (العرض x الارتفاع x العمق) مم
-
392×219×219
-
النوع
-
النوع العادي
-
20 قدمًا
-
1200
-
40 قدمًا
-
2600
-
40 قدمًا (مكعبًا عاليًا)
-
3120
-
عدد القنوات
-
1.1ch(ثلاثية)
-
طاقة الخرج
-
25 واط (مكبّر صوت ترددات منخفضة) + 25 واط (مكبّر صوت متوسط)
-
دخل إضافي (3.5)
-
نعم
-
USB C-type (أنثى)
-
نعم
-
نوع شاشة العرض
-
مؤشر LED (BT، تشغيل، بطارية)
-
تعزيز الصوت
-
نعم (الافتراضي خارج أوروبا)
-
قياسي
-
نعم (الافتراضي أوروبا فقط)
-
Custom EQ (تطبيق)
-
نعم
-
نوع البطارية
-
ليثيوم أيون
-
سعة البطارية
-
28.86 واط (7.4 فولت/3900 مللي أمبير)
-
مدة شحن البطارية
-
5↓
-
عمر البطارية
-
24 ساعة
-
وضع التشغيل (حالة الشحن)
-
10 واط
-
وضع الاستعداد
-
0.5 واط
-
SBC
-
نعم
-
AAC
-
نعم
-
متعددة النقاط
-
نعم (2 لكل وحدة)
-
اتصال لاسلكي يناسب الحفلات (الوضع الثنائي)
-
نعم
-
اتصال لاسلكي يناسب الحفلات (الوضع المتعدد)
-
نعم (10 لكل وحدة)
-
مدير الترقية (FOTA)
-
نعم
-
تطبيق Bluetooth (Android/iOS)
-
نعم/نعم
-
الإضاءة
-
نعم
-
مقاومة للرذاذ/الماء
-
نعم (IP54)
-
البلوتوث
-
نعم (5.1)
-
مؤشر البطارية
-
نعم
-
قفل الأمان
-
نعم
-
موسيقى تجريبية مضمّنة
-
نعم
-
وحدة المضخم
-
4 بوصة × 1 لكل وحدة
-
وحدة المدى المتوسط
-
2 بوصة × 1 لكل وحدة
-
وحدة مكبّر الصوت
-
قبة بقطر بوصة واحدة
-
مبرد سلبي
-
نعم
-
المعاوقة
-
مكبّر صوت ترددات منخفضة (4 أوم) / مكبّر صوت متوسط (4 أوم) / مكبّر صوت ترددات عالية (6 أوم)
-
دليل بسيط
-
نعم
-
بطاقة ضمان
-
نعم
-
كابل USB من النوع C
-
نعم (أسود)
-
حزام
-
نعم
-
POP
-
نعم
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