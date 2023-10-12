إل جي أوليد Pose 55 بوصة 4K تلفاز ذكي، شاشة بتصميم قابل للثني، معالج a9 Gen5 للذكاء الإصطناعي.

1.قد يتسبب سحب التلفزيون من الجانب أو أي صدمة لحامل التلفزيون في حدوث تلف.

2. قد يتغير لون المواد إذا تم تخزينها على فتحات التهوية للجهاز لفترة طويلة من الزمن.

3. لا يمكن تخزين السوائل والمواد الثقيلة على فتحات التهوية.

4. يُرجى توخي الحذر عند استخدام غطاء Clean Cover لأن القماش قد يتسخ.

5. يُرجى توخي الحذر عند فتح وإغلاق غطاء Clean Cover. قد يتسبب غطاء Clean Cover في حدوث إصابة في حالة سقوطه.

6. يجب استخدام منظِّم الكابلات والملحقات المضمَّن لتركيب جهاز التوجيه، حيث لا يمكن تثبيت جهاز التوجيه أعلى فتحات التهوية.

7. المقارنة مستندة إلى اختبارات LG الداخلية لقياسات LG OLED TV Full White، باستثناء سلسلة OLED evo.

8. لا تنطبق تحسينات ميزة Brightness Booster على طراز Posé بحجم 48 و42 بوصة.