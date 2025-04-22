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شاشة LG StanbyME 2 Super Portable المحمولة التي تعمل باللمس مقاس 27 بوصة

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شاشة LG StanbyME 2 Super Portable المحمولة التي تعمل باللمس مقاس 27 بوصة

شاشة LG StanbyME 2 Super Portable المحمولة التي تعمل باللمس مقاس 27 بوصة

27LX6TDGA
  • شاشات LG StanbyME 2 معروضة في غرفة معيشة عصرية. توجد شاشة StanbyME 2 على حامل، وأخرى معلقة على الحائط، وأخرى مُثبَّتة على طاولة باستخدام غطاء وقائي.
  • شخص يلف جهاز LG StanbyME 2 باستخدام حامل التلفزيون. يوضح النص كيف تتميز الشاشة المحمولة الفائقة بـ 4 ساعات من التشغيل اللاسلكي وUSB-C.
  • يتم تعليق جهاز LG StanbyME 2 على الحائط لعرض شاشة Motion Art الموجودة به. Mood Maker قيد الاستخدام. يظهر عمل فني على الشاشة يوضح كيفية استخدامه كإضافة أنيقة لأي مساحة.
  • LG StanbyME 2 على طاولة. Let's Draw قيد الاستخدام. شخص يقوم بإنشاء عمل فني باستخدام إصبعه وشاشة اللمس فقط. يتحدث النص عن كيفية استخدام شاشتك كلوحة رقمية وعرض العمل الفني من خلال شاشة Always On Display.
  • مجموعة من الأصدقاء يلعبون لعبة لوحية على LG StanbyME 2 على الطاولة. تظهر شاشة الكمبيوتر اللوحي الكبيرة. يشير النص إلى التشغيل مباشرة على شاشة اللمس.
  • LG StanbyME 2. يد تتفاعل مع شاشة اللمس توضح سهولة الاستخدام. يشير النص إلى إمكانية توصيل الشاشة بأجهزة أخرى بسهولة.
  • شعار iF Design Award 2025. حائز على جائزة Design Award.
  • فتاة مع جروها تشاهد عرضًا على شاشة LG StanbyME 2. يتم استخدام الشاشة كجهاز لوحي باستخدام الغطاء الوقائي.
  • صورة أمامية لجهاز LG StanbyME 2 على الحامل.
  • يتم تعليق LG StanbyME 2 على الحائط باستخدام حزام الحائط.
  • يعمل جهاز LG StanbyME 2 كجهاز لوحي باستخدام الغطاء الوقائي.
  • أبعاد الطول والعرض والارتفاع والعمق لجهاز LG StanbyME 2 والحامل.
  • صورة جانبية بزاوية 45 درجة لجهاز LG StanbyME 2 على الحامل. الشاشة مائلة لإظهار اتجاهها المرن.
  • صورة خلفية لجهاز LG StanbyME 2 على الحامل. الشاشة مائلة لإظهار اتجاهها المرن.
  • صورة سفلية لحامل LG StanbyME 2. العجلات الموجودة أسفل الحامل مرئية.
شاشات LG StanbyME 2 معروضة في غرفة معيشة عصرية. توجد شاشة StanbyME 2 على حامل، وأخرى معلقة على الحائط، وأخرى مُثبَّتة على طاولة باستخدام غطاء وقائي.
شخص يلف جهاز LG StanbyME 2 باستخدام حامل التلفزيون. يوضح النص كيف تتميز الشاشة المحمولة الفائقة بـ 4 ساعات من التشغيل اللاسلكي وUSB-C.
يتم تعليق جهاز LG StanbyME 2 على الحائط لعرض شاشة Motion Art الموجودة به. Mood Maker قيد الاستخدام. يظهر عمل فني على الشاشة يوضح كيفية استخدامه كإضافة أنيقة لأي مساحة.
LG StanbyME 2 على طاولة. Let's Draw قيد الاستخدام. شخص يقوم بإنشاء عمل فني باستخدام إصبعه وشاشة اللمس فقط. يتحدث النص عن كيفية استخدام شاشتك كلوحة رقمية وعرض العمل الفني من خلال شاشة Always On Display.
مجموعة من الأصدقاء يلعبون لعبة لوحية على LG StanbyME 2 على الطاولة. تظهر شاشة الكمبيوتر اللوحي الكبيرة. يشير النص إلى التشغيل مباشرة على شاشة اللمس.
LG StanbyME 2. يد تتفاعل مع شاشة اللمس توضح سهولة الاستخدام. يشير النص إلى إمكانية توصيل الشاشة بأجهزة أخرى بسهولة.
شعار iF Design Award 2025. حائز على جائزة Design Award.
فتاة مع جروها تشاهد عرضًا على شاشة LG StanbyME 2. يتم استخدام الشاشة كجهاز لوحي باستخدام الغطاء الوقائي.
صورة أمامية لجهاز LG StanbyME 2 على الحامل.
يتم تعليق LG StanbyME 2 على الحائط باستخدام حزام الحائط.
يعمل جهاز LG StanbyME 2 كجهاز لوحي باستخدام الغطاء الوقائي.
أبعاد الطول والعرض والارتفاع والعمق لجهاز LG StanbyME 2 والحامل.
صورة جانبية بزاوية 45 درجة لجهاز LG StanbyME 2 على الحامل. الشاشة مائلة لإظهار اتجاهها المرن.
صورة خلفية لجهاز LG StanbyME 2 على الحامل. الشاشة مائلة لإظهار اتجاهها المرن.
صورة سفلية لحامل LG StanbyME 2. العجلات الموجودة أسفل الحامل مرئية.

الميزات الرئيسية

  • شاشة محمولة قابلة للفك مع منفذ USB-C وبطارية مدمجة تستمر لـ 4 ساعات
  • عبّر عن أسلوبك مع موضوعات مختلفة من Mood Maker
  • استخدمها كلوحة رقمية مع ميزة Let's Draw
  • تشغيل ألعاب الألواح مباشرة على شاشة اللمس
  • مع HDMI وUSB لإعدادات الشاشة المزدوجة
  • حائز على جائزة iF Design Award لعام 2025
المزيد
شعار IF Design Award.

حائز على جائزة iF Design Award

StanbyME 2
شاشات LG StanbyME 2 معروضة في غرفة معيشة عصرية. توجد شاشة StanbyME 2 على حامل، وأخرى معلقة على الحائط، وأخرى مُثبَّتة على طاولة باستخدام غطاء وقائي.

LG StanbyME 2،
تمتع بعالم بلا حدود

شاشة Super Portable المحمولة شاشة Motion Art شاشة كمبيوتر لوحي كبيرة

شاشة Super Portable المحمولة

لفها، علِّقها، افصلها

استكشف طرقًا مختلفة للاستمتاع بالمحتوى والتعبير عن أسلوبك. أدر الشاشة باستخدام الحامل القابل للتعديل. افصلها وعلِّقها. أو استخدمها كجهاز لوحي باستخدام الغطاء الوقائي.

امرأة تجلس في شرفتها الخارجية، تشاهد محتوى على شاشة LG StanbyME 2 الموضوعة على الحامل القابل للطي والتعديل.
مساحات معيشة مختلفة توضح الطرق المختلفة لاستخدام شاشة LG StanbyME 2 والاستمتاع بها. تُظهر بعض المساحات أنها تدعم وضعية الجهاز اللوحي باستخدام الغطاء الوقائي. تُظهر المساحات الأخرى أنه يمكن تعليقها على الحائط كإضافة أنيقة للتصميم الداخلي بمنزلك. تُظهر المساحات الأخرى كيف يمكن تثبيت الشاشة بسهولة على حامل التلفزيون القابل للطي والتعديل.

*يتم شحن الشاشة تلقائيًا عند توصيل كابل الطاقة بحامل الإرساء وإرفاق الشاشة بحاملها.

*قد تختلف الحركة حسب الأرضية.

*لا تقم بتدوير المنتج أو سحبه في الخارج لأنه قد يُسبِّب تلفًا في الأسفل.

*نطاق ضبط زاوية الشاشة: الدوران (±90)، الإمالة (±25)، الدوران حول المحور (±90).

*لا تستخدم إلا حامل الحائط المقدم من LG. أثناء التركيب، يجب مراعاة مواد الجدار. وإلا فقد تحدث مشكلات مثل الإمالة أو السقوط. راجع الدليل المقدم لمزيد من المعلومات.

*كن حذرًا عند التركيب على الحائط. لا تستخدم الجهاز لأغراض أخرى غير الأغراض المقصودة.

استمتع ببطارية مدمجة تدوم طويلاً

افصل شاشة LG StanbyME 2 المحمولة التي تعمل باللمس وشاهد المحتوى لفترة أطول. اصطحب الشاشة معك إلى كل مكان. تتيح طاقة البطارية المحسنة شحنًا واحدًا لتوفير ما يصل إلى 4 ساعات من التشغيل اللاسلكي.

صورة مقربة لشاشة StanbyME 2 التي يتم فصلها، مع الانتقال إلى طراز يحملها مع الغطاء الوقائي والحزام.

*استخدام لاسلكي يصل إلى 4 ساعات في وضع الطاقة الصديقة للبيئة/منخفضة الطاقة مع بطارية مدمجة. قد يختلف عمر البطارية حسب الاستخدام. يتطلب الشحن قدرة حدها الأدنى يصل إلى 65 واط أو أكثر. يجب أن تدعم الأجهزة USB PD.

*قد تُخدَش الشاشة إذا تم حملها بدون الغطاء الوقائي. قد يتلف المنتج نتيجة للاصطدام الناتج عن السقوط. هذا الجهاز غير مقاوم للماء أو الغبار. قد يتسبب التعرض لضوء الشمس لفترات طويلة في تغير اللون أو مشكلات في الشاشة.

صورة مقربة لكابل USB-C المتصل بـ StanbyME 2.

الآن يدعم المنتج منفذ USB-C من أجل اتصال أفضل

أصبحت الشاشة أكثر ملاءمة. يمكنك شحن الشاشة وتوصيلها بسهولة باستخدام منفذ USB-C الجديد.

*تدعم الشاشة منافذ USB 2.0 وUSB-C DP وDP ALT.

*لتوصيل الأجهزة الأخرى، يجب أن تدعم منفذ USB-C DP ALT.

* تدعم أنظمة التشغيل MacOS وiOS عرض الشاشة والشحن فقط.

*سماعات USB-C وسماعات الرأس غير مدعومة.

شاشة Motion Art

Mood Maker يخلق الأجواء من خلال عرض الفن المتحرك

عبّر عن أسلوبك وذوقك بالأعمال الفنية من خلال المحتوى والموضوعات مثل الساعة والطقس والقرص الدوار وغير ذلك الكثير. اعرض محتوياتك المرئية المفضلة باستخدام شاشة يمكن أن تعمل كإطار صورة رقمي.

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

العنوان: الملصقات الفنية تضفي لمسة نابضة بالحياة على مساحتك

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

العنوان: يضبط Turntable الحالة المزاجية بالموسيقى 

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

سيناريوهات لجرعة يومية من الطبيعة

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

العنوان: صُمِّم التاريخ والوقت بأناقة

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

*يوصى باستخدام حامل التثبيت المقدم من LG. يجب مراعاة وزن المنتج عند التركيب؛ وإلا فقد تحدث مشكلات مثل الإمالة أو السقوط.

شعار iF Design Award 2025. حائز على جائزة Design Award.

تصميم مبتكر حائز على جوائز

اكتشف شاشة StanbyME 2 الحائزة على جوائز، شاشتنا الفنية التي يتم الاحتفاء بها لتصميمها ووظائفها.

شاشة كمبيوتر لوحي كبيرة

مع خاصية Let's Draw، حول أفكارك إلى فن

ابتكر الفن باستخدام شاشة اللمس الكاملة واعرض تحفتك الفنية من خلال شاشة Always On Display.

رسم نموذجي على شاشة StanbyME 2.

* لا تشمل العبوة قلم اللمس. لا يوجد قلم لمس مخصص لـ StanbyME 2.

*يُرجى التأكد من التوافق مع أقلام اللمس الخاصة بجهات خارجية قبل الشراء.

شاشة StanbyME 2 التي تعمل باللمس قيد الاستخدام من قبل شخص.

شاشة تعمل باللمس

شاشة اللمس المدمجة مقاس 27 بوصة تُسهِّل الاستخدام، مما يوفر المزيد من الطرق للاستمتاع بشاشتك. ارسم المحتوى التعليمي، واستكشفه، واستمتع بالألعاب، وقم بإحياء أفكارك بلمسة واحدة

*قد يختلف توفر التطبيق حسب المنطقة. قد تتطلب بعض التطبيقات اشتراكًا منفصلاً.

استمتع بألعاب الطاولة معًا

استمتع بألعاب مثل Memory Game، وMillon Marble، وSpot the Difference، وChess، وغير ذلك الكثير حتى بدون هاتف ذكي. العب مباشرة على شاشة اللمس واستمتع بالمرح مع العائلة والأصدقاء.

ثلاث صور توضح شاشة StanbyME 2 المستخدمة لألعاب الألواح المختلفة في غرفة معيشة حديثة في ثلاث حفلات مختلفة.

*قد يختلف توفر التطبيق حسب المنطقة. قد يكون الاشتراك مطلوبًا لتطبيقات معينة.

الاتصال بسهولة بأجهزة أخرى باستخدام HDMI وUSB

قم بتوصيل شاشة اللمس المحمولة بمجموعة واسعة من الأجهزة الأخرى. بدءًا من الشاشات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الاستقبال IPTV والأجهزة المحمولة ووحدات التحكم في الألعاب وغير ذلك الكثير من خلال منافذ USB وHDMI المدمجة.

شاشة StanbyME 2 متصلة بجهاز آخر يعرض مواد الاجتماع.

*يجب شراء كابلات HDMI والملحقات الأخرى بشكل منفصل.

سيدة في وضعية يوجا تنعكس على شاشة StanbyME 2.

كاميرا ذكية للتمارين ومكالمات الفيديو وغير ذلك الكثير

قم بتوصيل الكاميرا الذكية بشاشة اللمس المحمولة واستمتع بميزات الفيديو الإضافية. استخدم الكاميرا لمكالمات الفيديو. استخدمها عند ممارسة التمارين لمقارنة حركاتك بفيديو التمرين.

*تُباع Smart Cam بشكل منفصل.

عرض الشاشة وتقنية OTT للاستمتاع بتجربة ترفيه سلسة

يمكنك الوصول إلى المحتوى المفضل لديك وخدمات البث حتى بدون هاتف ذكي. استخدم تطبيقات OTT المدمجة أو اعرض البث من هاتف يعمل بنظام iOS أو Android مع دعم AirPlay وGoogle Cast.

شاشة StanbyME 2 في المنتصف مع برامج OTT متعددة مرتبة في تكوين شبكي حولها.

*يتطلب نفس اتصال الشبكة (Wi-Fi).

*قد تتطلب خدمات البث OTT اشتراكًا منفصل.

* شاشة LG StanbyME 2 هي شاشة تعمل على LG webOS. على الرغم من أنها توفر إمكانية نقل مماثلة للجهاز اللوحي، إلا أنها منتج يستخدم نظام تشغيل قائم على التلفزيون.

التعرف على الصوت في المجال البعيد

يمكن لشاشة StanbyME 2 التعرف على صوتك حتى من مسافة بعيدة. ما عليك سوى قول "مرحبًا LG" وستبدأ الاستماع إلى طلباتك من بعيد.

*تتوفر هذه الميزة بعد تمكين وظيفة التعرف المباشر على الصوت في المنتج والموافقة على تقديم معلومات شخصية.

*قد يختلف أداء التعرف على الصوت حسب البيئة المحيطة. يمكن أن يختلف نطاق التعرف الفعال بناءً على عوامل مثل المسافة وضوضاء الخلفية وظروف الاستخدام.

جهاز تحكم عن بُعد مزود بمشبك مغناطيسي

تحكم في شاشة اللمس المحمولة باستخدام جهاز تحكم عن بُعد مريح. تستقر مغناطيساته على جانب الشاشة وغطاء الملف، مما يسهل الوصول إليها وتخزينها.

ترقيات جديدة لخمس أعوام مع webOS Re:New Program الحائز على جوائز

حافظ على تحديث نظام تشغيل جهازك. استمتع بتجربة محسّنة من خلال الحصول على الترقيات الكاملة والاستفادة من أحدث الميزات والتحديثات البرمجية لجهاز StanbyME 2.

*يسري webOS Re:New Program على LG StanbyME 2 لعام 2025.

*يدعم webOS Re:New Program ما مجموعه أربع ترقيات على مدى خمس سنوات، والحد هو الإصدار المثبت مسبقاً من webOS، ويختلف جدول الترقية من نهاية الشهر إلى بداية العام.

*قد تختلف التحديثات والجدول الزمني لبعض الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز والمنطقة.

شريحة معالج alpha 8 AI processor مرئية مع شعار LG على لوحة ميكانيكية ذات إضاءة برتقالية.

الآن مع معالج alpha 8 AI Processor وQHD لشاشتك

تجاوز جودة full HD واحصل على جودة QHD حتى على شاشة لمس محمولة مقاس 27 بوصة مع معالج alpha 8 AI processor. استمتع بالصورة والصوت الرائعين على شاشة مريحة وقابلة للحمل.

*مقارنة بنفس بالمستوى البدائي للتلفزيون ذكي مع معالج Smart TV alpha 7 AI Processor Gen8 استنادًا إلى مقارنة المواصفات الداخلية.

يعمل AI Brightness Control على ضبط سطوع الشاشة حسب أي ضوء

احصل على أفضل إعدادات السطوع. يتفاعل الذكاء الاصطناعي مع الضوء المحيط في مساحتك ويقوم تلقائيًا بتكوين شاشتك وضبطها.

يتم تثبيت شاشة StanbyME 2 على الحائط في غرفة معيشة حديثة منقسمة بين الإعدادات النهارية والليلية.

* جميع تلفزيونات LG webOS 25 TV تتميز بخاصية AI Brightness Control، باستثناء تلك التي لا تحتوي على مستشعرات إضاءة.

يضمن AI Sound Pro صوتًا سينمائيًا مضبوطًا بدقة

موجات صوتية تنبعث من StanbyME 2.

توفر القنوات الافتراضية 9.1.2 صوتًا محيطيًا آسرًا

احصل على تجربة الصوت المحيطي على شاشة اللمس المحمولة. شاشة LG StanbyME 2 تستخدم خوارزميات التعلم العميق في الذكاء الاصطناعي لجعل الأمر يبدو كما لو كان الصوت قادمًا من 9.1.2 قناة من حولك.

يغني المغني في الميكروفون مع عرض موجات صوتية عبره.

AI Clear Sound

اكتشف تجربة صوتية استثنائية من وضوح الصوت المعزز بالذكاء الاصطناعي.

*يجب تنشيط صوت AI Clear Sound من خلال قائمة وضع الصوت.

*قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.

موجات صوتية تنبعث من شاشة StanbyME 2 مع عرض شعاري Dolby Vision وDolby Atmos.

قنية Dolby Vision وDolby Atmos للحصول على صورة وصوت غامر

استمتع بالصورة والصوت المثيرين مع Dolby Vision وDolby Atmos. مع مكبرات الصوت التي تعمل بالإطلاق الجانبي في شاشتك، يمكنك الاستمتاع بتجربة مسرح Dolby في راحة المنزل.

*قد تختلف الملحقات المضمنة في العبوة حسب المنطقة. تُباع الكاميرا الذكية ومكبر الصوت بشكل منفصل. تحقق من العناصر المضمنة في عبوة المنتج قبل الشراء.

* الصور أعلاه في صفحة تفاصيل المنتج هذه هي لأغراض توضيحية فقط. راجع صور المعرض للحصول على تمثيل أكثر دقة.

*تتم محاكاة جميع الصور أعلاه.

*يختلف توافر الخدمة حسب المنطقة والبلد.

*قد تختلف الخدمات المخصصة حسب سياسات تطبيق الطرف الثالث.

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