شاشة LG StanbyME 2 Super Portable المحمولة التي تعمل باللمس مقاس 27 بوصة

*يتم شحن الشاشة تلقائيًا عند توصيل كابل الطاقة بحامل الإرساء وإرفاق الشاشة بحاملها.

*قد تختلف الحركة حسب الأرضية.

*لا تقم بتدوير المنتج أو سحبه في الخارج لأنه قد يُسبِّب تلفًا في الأسفل.

*نطاق ضبط زاوية الشاشة: الدوران (±90)، الإمالة (±25)، الدوران حول المحور (±90).

*لا تستخدم إلا حامل الحائط المقدم من LG. أثناء التركيب، يجب مراعاة مواد الجدار. وإلا فقد تحدث مشكلات مثل الإمالة أو السقوط. راجع الدليل المقدم لمزيد من المعلومات.

*كن حذرًا عند التركيب على الحائط. لا تستخدم الجهاز لأغراض أخرى غير الأغراض المقصودة.