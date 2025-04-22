We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
شاشة LG StanbyME 2 Super Portable المحمولة التي تعمل باللمس مقاس 27 بوصة
شاشة Super Portable المحمولة
لفها، علِّقها، افصلها
استكشف طرقًا مختلفة للاستمتاع بالمحتوى والتعبير عن أسلوبك. أدر الشاشة باستخدام الحامل القابل للتعديل. افصلها وعلِّقها. أو استخدمها كجهاز لوحي باستخدام الغطاء الوقائي.
*يتم شحن الشاشة تلقائيًا عند توصيل كابل الطاقة بحامل الإرساء وإرفاق الشاشة بحاملها.
*قد تختلف الحركة حسب الأرضية.
*لا تقم بتدوير المنتج أو سحبه في الخارج لأنه قد يُسبِّب تلفًا في الأسفل.
*نطاق ضبط زاوية الشاشة: الدوران (±90)، الإمالة (±25)، الدوران حول المحور (±90).
*لا تستخدم إلا حامل الحائط المقدم من LG. أثناء التركيب، يجب مراعاة مواد الجدار. وإلا فقد تحدث مشكلات مثل الإمالة أو السقوط. راجع الدليل المقدم لمزيد من المعلومات.
*كن حذرًا عند التركيب على الحائط. لا تستخدم الجهاز لأغراض أخرى غير الأغراض المقصودة.
استمتع ببطارية مدمجة تدوم طويلاً
افصل شاشة LG StanbyME 2 المحمولة التي تعمل باللمس وشاهد المحتوى لفترة أطول. اصطحب الشاشة معك إلى كل مكان. تتيح طاقة البطارية المحسنة شحنًا واحدًا لتوفير ما يصل إلى 4 ساعات من التشغيل اللاسلكي.
*استخدام لاسلكي يصل إلى 4 ساعات في وضع الطاقة الصديقة للبيئة/منخفضة الطاقة مع بطارية مدمجة. قد يختلف عمر البطارية حسب الاستخدام. يتطلب الشحن قدرة حدها الأدنى يصل إلى 65 واط أو أكثر. يجب أن تدعم الأجهزة USB PD.
*قد تُخدَش الشاشة إذا تم حملها بدون الغطاء الوقائي. قد يتلف المنتج نتيجة للاصطدام الناتج عن السقوط. هذا الجهاز غير مقاوم للماء أو الغبار. قد يتسبب التعرض لضوء الشمس لفترات طويلة في تغير اللون أو مشكلات في الشاشة.
*تدعم الشاشة منافذ USB 2.0 وUSB-C DP وDP ALT.
*لتوصيل الأجهزة الأخرى، يجب أن تدعم منفذ USB-C DP ALT.
* تدعم أنظمة التشغيل MacOS وiOS عرض الشاشة والشحن فقط.
*سماعات USB-C وسماعات الرأس غير مدعومة.
شاشة Motion Art
Mood Maker يخلق الأجواء من خلال عرض الفن المتحرك
عبّر عن أسلوبك وذوقك بالأعمال الفنية من خلال المحتوى والموضوعات مثل الساعة والطقس والقرص الدوار وغير ذلك الكثير. اعرض محتوياتك المرئية المفضلة باستخدام شاشة يمكن أن تعمل كإطار صورة رقمي.
*يوصى باستخدام حامل التثبيت المقدم من LG. يجب مراعاة وزن المنتج عند التركيب؛ وإلا فقد تحدث مشكلات مثل الإمالة أو السقوط.
شاشة كمبيوتر لوحي كبيرة
مع خاصية Let's Draw، حول أفكارك إلى فن
ابتكر الفن باستخدام شاشة اللمس الكاملة واعرض تحفتك الفنية من خلال شاشة Always On Display.
* لا تشمل العبوة قلم اللمس. لا يوجد قلم لمس مخصص لـ StanbyME 2.
*يُرجى التأكد من التوافق مع أقلام اللمس الخاصة بجهات خارجية قبل الشراء.
*قد يختلف توفر التطبيق حسب المنطقة. قد تتطلب بعض التطبيقات اشتراكًا منفصلاً.
استمتع بألعاب الطاولة معًا
استمتع بألعاب مثل Memory Game، وMillon Marble، وSpot the Difference، وChess، وغير ذلك الكثير حتى بدون هاتف ذكي. العب مباشرة على شاشة اللمس واستمتع بالمرح مع العائلة والأصدقاء.
*قد يختلف توفر التطبيق حسب المنطقة. قد يكون الاشتراك مطلوبًا لتطبيقات معينة.
الاتصال بسهولة بأجهزة أخرى باستخدام HDMI وUSB
قم بتوصيل شاشة اللمس المحمولة بمجموعة واسعة من الأجهزة الأخرى. بدءًا من الشاشات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الاستقبال IPTV والأجهزة المحمولة ووحدات التحكم في الألعاب وغير ذلك الكثير من خلال منافذ USB وHDMI المدمجة.
*يجب شراء كابلات HDMI والملحقات الأخرى بشكل منفصل.
*تُباع Smart Cam بشكل منفصل.
عرض الشاشة وتقنية OTT للاستمتاع بتجربة ترفيه سلسة
يمكنك الوصول إلى المحتوى المفضل لديك وخدمات البث حتى بدون هاتف ذكي. استخدم تطبيقات OTT المدمجة أو اعرض البث من هاتف يعمل بنظام iOS أو Android مع دعم AirPlay وGoogle Cast.
*يتطلب نفس اتصال الشبكة (Wi-Fi).
*قد تتطلب خدمات البث OTT اشتراكًا منفصل.
* شاشة LG StanbyME 2 هي شاشة تعمل على LG webOS. على الرغم من أنها توفر إمكانية نقل مماثلة للجهاز اللوحي، إلا أنها منتج يستخدم نظام تشغيل قائم على التلفزيون.
التعرف على الصوت في المجال البعيد
يمكن لشاشة StanbyME 2 التعرف على صوتك حتى من مسافة بعيدة. ما عليك سوى قول "مرحبًا LG" وستبدأ الاستماع إلى طلباتك من بعيد.
*تتوفر هذه الميزة بعد تمكين وظيفة التعرف المباشر على الصوت في المنتج والموافقة على تقديم معلومات شخصية.
*قد يختلف أداء التعرف على الصوت حسب البيئة المحيطة. يمكن أن يختلف نطاق التعرف الفعال بناءً على عوامل مثل المسافة وضوضاء الخلفية وظروف الاستخدام.
جهاز تحكم عن بُعد مزود بمشبك مغناطيسي
تحكم في شاشة اللمس المحمولة باستخدام جهاز تحكم عن بُعد مريح. تستقر مغناطيساته على جانب الشاشة وغطاء الملف، مما يسهل الوصول إليها وتخزينها.
ترقيات جديدة لخمس أعوام مع webOS Re:New Program الحائز على جوائز
حافظ على تحديث نظام تشغيل جهازك. استمتع بتجربة محسّنة من خلال الحصول على الترقيات الكاملة والاستفادة من أحدث الميزات والتحديثات البرمجية لجهاز StanbyME 2.
*يسري webOS Re:New Program على LG StanbyME 2 لعام 2025.
*يدعم webOS Re:New Program ما مجموعه أربع ترقيات على مدى خمس سنوات، والحد هو الإصدار المثبت مسبقاً من webOS، ويختلف جدول الترقية من نهاية الشهر إلى بداية العام.
*قد تختلف التحديثات والجدول الزمني لبعض الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز والمنطقة.
*مقارنة بنفس بالمستوى البدائي للتلفزيون ذكي مع معالج Smart TV alpha 7 AI Processor Gen8 استنادًا إلى مقارنة المواصفات الداخلية.
يعمل AI Brightness Control على ضبط سطوع الشاشة حسب أي ضوء
احصل على أفضل إعدادات السطوع. يتفاعل الذكاء الاصطناعي مع الضوء المحيط في مساحتك ويقوم تلقائيًا بتكوين شاشتك وضبطها.
* جميع تلفزيونات LG webOS 25 TV تتميز بخاصية AI Brightness Control، باستثناء تلك التي لا تحتوي على مستشعرات إضاءة.
يضمن AI Sound Pro صوتًا سينمائيًا مضبوطًا بدقة
*يجب تنشيط صوت AI Clear Sound من خلال قائمة وضع الصوت.
*قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.
*قد تختلف الملحقات المضمنة في العبوة حسب المنطقة. تُباع الكاميرا الذكية ومكبر الصوت بشكل منفصل. تحقق من العناصر المضمنة في عبوة المنتج قبل الشراء.
* الصور أعلاه في صفحة تفاصيل المنتج هذه هي لأغراض توضيحية فقط. راجع صور المعرض للحصول على تمثيل أكثر دقة.
*تتم محاكاة جميع الصور أعلاه.
*يختلف توافر الخدمة حسب المنطقة والبلد.
*قد تختلف الخدمات المخصصة حسب سياسات تطبيق الطرف الثالث.
كل المواصفات
ما يقوله الناس
اخترنا لك
-
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
-
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
-
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
-
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
-
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
-
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
-
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.