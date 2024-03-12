32GR93U-B.UGP90HB-B

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
شاشة الألعاب ™LG UltraGear مقاس 32 بوصة وبدقة UHD تأتي بمعدل تحديث 144Hz + لوحة ألعاب ™UltraGear من إل جي
السرعة
IPS 1ms (GtG) Response Time
معدل تحديث 144 هرتز
الشاشة
شاشة مقاس 32 بوصة ودقة UHD (3840x2160)
VESA DisplayHDR™ 400 / DCI-P3 95% (قياسي)
تقنية
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium
-
شاشة الألعاب ™LG UltraGear مقاس 32 بوصة وبدقة UHD تأتي بمعدل تحديث 144Hz
-
لوحة ألعاب ™UltraGear من إل جي
كل المواصفات
كل المواصفات
المواد والانتهاء
-
قابل للعكس
-
نعم (صلبة/ناعمة)
-
المادة (الصلبة)
-
بولي كربونات
-
المادة (الناعمة)
-
النسيج
-
مقاوم للماء (صلب)
-
نعم
-
مقاوم للماء (ناعم)
-
نعم
-
القوام المصغر (الصلب)
-
نعم
-
مانع للتلاعب (ناعم)
-
نعم
طَاقَة
-
النوع
-
USB-C وUSB-A (USB-C : البيانات والطاقة / USB-A : الطاقة)
-
مخرج DC
-
الحد الأقصى 5 فولت 1.5 أمبير (يعتمد على USB في الكمبيوتر الشخصي للمستخدم)
الأبعاد والأوزان
-
المقاس (العرض x الارتفاع x العمق ,ملم)
-
880 x 350 x 6.9
-
الوزن (كجم)
-
2.2
-
صندوق التحكم إلى USB-C (متر)
-
2.0
-
USB-C إلى USB-A ( ملم)
-
120
سمات
-
إضاءة بألوان الأحمر والأخضر والأزرق
-
نعم
-
زر اختصار كبير
-
3ea (`22.10, UltraGear Studio)
-
منفذ USB
-
نعم (2ea/USB3.1 من الجيل 1 (5 جيجابت في الثانية))
جنرال لواء
-
اسم المنتج
-
لوحة ماوس الألعاب
-
السنة
-
عام 22
ما يقوله الناس
-
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
-
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
-
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
-
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
-
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
-
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
-
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.