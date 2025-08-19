About Cookies on This Site

2024 شاشة ألعاب UltraGear™ Dual-Mode OLED مقاس 32 بوصة بدقة 4K UHD + شاشة منحنية بجودة Full HD مقاس 31.5 بوصة مع ™AMD FreeSync + شاشة منحنية بدقة FHD مقاس 23.8 بوصة مع USB-C

32GS32MR.24U421
Front view_32GS95UV-B
Front view_32MR50C-B
Front view_24U421A-B
Front view_32GS95UV-B
Front view_32MR50C-B
Front view_24U421A-B

الميزات الرئيسية

  • شاشة OLED بدقة 4K UHD (3840 x 2160) ومقاس 32 بوصة
  • Dual-Mode (4K 240Hz ↔ FHD 480Hz)
  • شاشة منحنية (1500R) بجودة Full HD ومقاس 31.5 بوصة
  • 100Hz Refresh Rate
  • شاشة منحنية بدقة FHD مقاس 23.8 بوصة (1500R)
  • sRGB 99% (قياسي) / معدل تحديث 100Hz
3 :المنتجات في هذه الباقة
32GS95UV-B

2024 شاشة ألعاب UltraGear™ Dual-Mode OLED مقاس 32 بوصة بدقة 4K UHD
32MR50C-B

شاشة منحنية بجودة Full HD مقاس 31.5 بوصة مع AMD FreeSync™

24U421A-B

شاشة منحنية بدقة FHD مقاس 23.8 بوصة مع USB-C
الوصول لآفاق تجربة اللعب

الوصول لآفاق تجربة اللعب

شاشة 31.5 بوصة منحنية بجودة Full HD

ألوان أكثر حيوية ودقة

توفر هذه الشاشة، التي تأتي بجودة Full HD (1920x1080)، ألوانًا واضحة أثناء عرض برامج مختلفة في وقت واحد على الشاشة العريضة مقاس 31.5 بوصة مع انحناء 1500R، مما يزيد من الإنتاجية.

This Full HD (1920x1080) screen offers clear color while displaying various programs at once on the 31.5-inch widescreen with 1500R curvature, elevating work productivity.

*بناءً على المقارنة مع طرازات LG السابقة المزودة بشاشة HD.

يوفر مُعدل التحديث السريع 100Hz تحميلًا سلسًا للإطار في البرامج المختلفة.

100Hz Refresh Rate

مرئيات سلسة.
سير عمل سلس.

يوفر مُعدل التحديث السريع 100Hz تحميلًا سلسًا للإطار في البرامج المختلفة. 

يمكنك أيضًا الاستمتاع بلعبة واقعية مع تقليل تشويش الشاشة وضبابية الحركة.

*قد تختلف ميزة معدل التحديث وفقًا لظروف جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم.

 

