2024 شاشة ألعاب UltraGear™ Dual-Mode OLED مقاس 32 بوصة بدقة 4K UHD + شاشة منحنية بجودة Full HD مقاس 31.5 بوصة مع ™AMD FreeSync + شاشة منحنية بدقة FHD مقاس 23.8 بوصة مع USB-C

توفر هذه الشاشة، التي تأتي بجودة Full HD (1920x1080)، ألوانًا واضحة أثناء عرض برامج مختلفة في وقت واحد على الشاشة العريضة مقاس 31.5 بوصة مع انحناء 1500R، مما يزيد من الإنتاجية.