شاشة الألعاب المنحنية فائقة الوضوح LG UltraGear™ مقاس 34 بوصة ومعدل تحديث 160Hz وبدقة WQHD | 160Hz، AMD FreeSync™ Premium
34G600A-B
الميزات الرئيسية
- شاشة WQHD (3440x1440) مقاس 34 بوصة
- معدل تحديث 160Hz، تقليل ضبابية الحركة 1ms MBR
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
مساحة الشاشة الموسعة للألعاب
توفر شاشة WQHD مقاس 34 بوصة (3440 × 1440) عرضًا أعرض بنسبة 34%* من الشاشة القياسية بأبعاد 16:9، مما يسمح للاعبين برؤية المزيد من التفاصيل على شاشة الألعاب.
تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
* تم حساب إجمالي عدد وحدات البكسل بضرب الدقة الأفقية والرأسية، مما ينتج عنه 4.95 مليون بكسل لشاشة WQHD و2.07 مليون بكسل لشاشة QHD.
استمتع بالقتال مع الألوان الزاهية
تدعم الشاشة التي نقدّمها HDR10 وتوفّر تغطية sRGB بنسبة 99%، مما يوفر طيفًا لونيًا واسعًا يتيح تمثيل الألوان بدقة عالية لتجربة ألعاب غامرة. فهي تسمح للاعبين بتجربة ساحات المعارك المثيرة كما أرادها مطورو اللعبة.
تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*تقنية تقليل ضبابية الحركة التي تبلغ 1 مللي/ثانية (1ms) تؤدي إلى انخفاض النصوع، ولا يمكن استخدام الميزات التالية أثناء تفعيلها: AMD FreeSync™Premium / DAS (Dynamic Action Sync)
قد يحدث وميض أثناء تشغيل 1ms MBR.
واضحة. سلسة. سريعة
يمكن للاعبين الاستمتاع بتجربة الحركة السلسة في الألعاب عالية الدقة ذات الوتيرة السريعة باستخدام تقنية FreeSync™ Premium. إنها تقلل بشكل كبير من التمزق والتقطيع على الشاشة.
شخصية فارس يرتدي ردءًا أحمر ويحمل درعًا وسيفًا كبيرين، والشاشة منقسمة إلى قسمين: الشاشة اليسرى غير واضحة والشاشة اليمنى واضحة المعالم، ويوجد شعار AMD FreeSync Premium في أسفل اليمين.
Dynamic Action Sync
يسمح وضع Dynamic Action Sync للاعبين برؤية الحركة أثناء حدوثها في الوقت الفعلي حتى يتمكنوا من التفاعل على الفور بدلاً من الاستجابة بعد تأخير معالجة الإطار الداخلي.
تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
Black Stabiliser
يضيء وضع Black Stabiliser المناطق المظلمة ويمنحك رؤية أفضل في المشاهد المظلمة. يمكن أن يجعل المناطق المظلمة أكثر إشراقًا لمساعدتك في العثور على العدو أو أهداف اللعبة المخفية في الظلام.
تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
Crosshair
تساعد ميزة المؤشر (Crosshair) في تحسين الدقة في ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول.
تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
تجربة ألعاب غامرة
استمتع بتصميم ذي حواف نحيفة من ثلاث جهات يقلّل من عوامل التشتيت لتستمتع بصورة دقيقة ومبهرة، بينما يكمّل 2 من مكبّرات الصوت الاستيريو بقوة 5 واط والمدعومة بتقنية MaxxAudio® تجربتك الغامرة في اللعب.
تسير سيارة سباق حمراء مسرعة على الطريق على خلفية مدينة تصطف على جانبيها مبانٍ شاهقة رائعة مع شاشة Ultra Gear في الأمام ووحدة تحكم في اللعبة في أسفل اليسار. يتم التعبير عن الصوت بشكل ديناميكي من خلال مكبرات صوت MaxxAudio على جانبي الشاشة.
تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
تصميم رائع
تتميز هذه الشاشة بإضاءة سداسية الشكل ومقترنة بقاعدة قابلة للتعديل بالكامل لتعديل الدوران والإمالة والارتفاع. صُمم الحامل الأنيق على شكل حرف L للتخلص من المناطق غير المستخدمة، مما يوفر مساحة المكتب ويقلل من الفوضى، مما يجعل مكتبك نظيفًا وفعالاً.
تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
