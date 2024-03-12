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شاشة UltraGear™ DQHD المنحية مقاس 45 بوصة بمعدل تحديث 200Hz + لوحة ألعاب ™UltraGear من إل جي
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لا تعمل لوحة الألعاب هذه إلا عند توصيل كابل تقسيم USB (النوع A والنوع C) بالكمبيوتر الشخصي معًا.
*طول الكابل - صندوق التحكم إلى USB من النوع C: 2 م، USB من النوع C إلى USB من النوع A: 120 ملم.
*لوحة المفاتيح والماوس غير مدرجين في العبوة (يُباعان بشكل منفصل).
-
شاشة UltraGear™ DQHD المنحية مقاس 45 بوصة بمعدل تحديث 200Hz
-
لوحة ألعاب ™UltraGear من إل جي
كل المواصفات
كل المواصفات
المواد والانتهاء
-
قابل للعكس
-
نعم (صلبة/ناعمة)
-
المادة (الصلبة)
-
بولي كربونات
-
المادة (الناعمة)
-
النسيج
-
مقاوم للماء (صلب)
-
نعم
-
مقاوم للماء (ناعم)
-
نعم
-
القوام المصغر (الصلب)
-
نعم
-
مانع للتلاعب (ناعم)
-
نعم
طَاقَة
-
النوع
-
USB-C وUSB-A (USB-C : البيانات والطاقة / USB-A : الطاقة)
-
مخرج DC
-
الحد الأقصى 5 فولت 1.5 أمبير (يعتمد على USB في الكمبيوتر الشخصي للمستخدم)
الأبعاد والأوزان
-
المقاس (العرض x الارتفاع x العمق ,ملم)
-
880 x 350 x 6.9
-
الوزن (كجم)
-
2.2
-
صندوق التحكم إلى USB-C (متر)
-
2.0
-
USB-C إلى USB-A ( ملم)
-
120
سمات
-
إضاءة بألوان الأحمر والأخضر والأزرق
-
نعم
-
زر اختصار كبير
-
3ea (`22.10, UltraGear Studio)
-
منفذ USB
-
نعم (2ea/USB3.1 من الجيل 1 (5 جيجابت في الثانية))
جنرال لواء
-
اسم المنتج
-
لوحة ماوس الألعاب
-
السنة
-
عام 22
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45GR75DCB.UGP90HB
شاشة UltraGear™ DQHD المنحية مقاس 45 بوصة بمعدل تحديث 200Hz + لوحة ألعاب ™UltraGear من إل جي