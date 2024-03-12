شاشة UltraGear™ DQHD المنحية مقاس 45 بوصة بمعدل تحديث 200Hz + لوحة ألعاب ™‎UltraGear من إل جي

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*لا تعمل لوحة الألعاب هذه إلا عند توصيل كابل تقسيم USB (النوع A والنوع C) بالكمبيوتر الشخصي معًا.

*طول الكابل - صندوق التحكم إلى USB من النوع C: 2 م، USB من النوع C إلى USB من النوع A: 120 ملم.

*لوحة المفاتيح والماوس غير مدرجين في العبوة (يُباعان بشكل منفصل).