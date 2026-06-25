شاشة UltraFine™ U7 مقاس 27 بوصة بدقة UHD 4K IPS

تتوافق شاشة UltraFine™ مع معيار HDR10 (النطاق الديناميكي العالي) المعتمد صناعيًا، استنادًا إلى تغطية لونية DCI-P3 90%، مما يدعم مستويات محددة من الألوان والسطوع تتيح للمبدعين الاستمتاع بوضوح بصري وألوان دقيقة وتفاصيل غنية في المحتوى.