We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
شاشة UltraFine™ U7 مقاس 27 بوصة بدقة UHD 4K IPS
عناية بالتفاصيل
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تم حساب العدد الإجمالي للبكسلات من خلال ضرب الدقة الأفقية في الدقة العمودية، مما ينتج عنه 2.07 مليون بكسل لشاشة FHD و8.29 مليون بكسل لشاشة 4K UHD..
لون واقعي بدقة ألوان متقدمة
تتوافق شاشة UltraFine™ مع معيار HDR10 (النطاق الديناميكي العالي) المعتمد صناعيًا، استنادًا إلى تغطية لونية DCI-P3 90%، مما يدعم مستويات محددة من الألوان والسطوع تتيح للمبدعين الاستمتاع بوضوح بصري وألوان دقيقة وتفاصيل غنية في المحتوى.
*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*السطوع: 300 شمعة (نموذجي)، تدرج الألوان: DCI-P3 90% (قياسي)
* قد تختلف الأرقام/النتائج الفعلية حسب بيئة الاستخدام.
اتصال USB-C متكامل
يتيح منفذ USB Type-C™ عرض الصور ونقل البيانات وشحن الكمبيوتر المحمول، كل ذلك عبر كابل واحد. بفضل توصيل الطاقة حتى 65 واط، يمكنه شحن جهاز كمبيوتر محمول متصل أثناء تشغيل الشاشة.
*قد تختلف هذه الميزة حسب الظروف والبيئة التي يتواجد فيها المستخدم.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
سرعة التبديل
تطبيق LG Switch يُحسِّن الشاشة بما يتناسب مع عملك وحياتك. يمكنك تخصيص جودة الصورة والسطوع المفضلين لديك بسهولة، كما يمكن تقسيم الشاشة إلى 11 خيارًا وتشغيل
منصة مكالمات الفيديو بسرعة، مما يجعلها أكثر ملاءمة.
*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
* لتنزيل أحدث إصدار من تطبيق LG Switch، تفضل بزيارة LG.com.
تصميم نحيف للغاية. تبدو الشاشة عائمة تقريبًا
استمتع بمساحة شاشة أكبر وتشتيت أقل بفضل الإطار فائق النحافة وقاعدة الحامل الرفيعة، بتصميم شبه عديم الحواف. يعزز الحامل الشبيه بالتعليق الطابع النظيف والخفيف للتصميم، فيما يوفر الإحساس السلس بالشاشة تجربة مشاهدة غامرة—مثالية لإعدادات الشاشات المزدوجة أو المساحات المكتبية البسيطة.
*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
كل المواصفات
ما يقوله الناس
اخترنا لك
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.
البحث محليًا
المنتج الموصى به