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شاشة UltraFine™ U7 مقاس 27 بوصة بدقة UHD 4K IPS

شاشة UltraFine™ U7 مقاس 27 بوصة بدقة UHD 4K IPS

27U730B-B
صورة أمامية لـ شاشة UltraFine™ U7 مقاس 27 بوصة بدقة UHD 4K IPS 27U730B-B
صورة جانبية
صورة خلفية
شاشة LG UltraFine في إعداد مكتبي تسلط الضوء على المرئيات التفصيلية وتكامل مساحة العمل
شاشة LG UltraFine UHD 4K تعرض وضوحًا محسّنًا ومساحة شاشة ممتدة
شاشة LG UltraFine display تقدم إعادة إنتاج ألوان دقيقة ونابضة بالحياة
شاشة LG UltraFine ذات اتصال USB-C تدعم توصيل الطاقة حتى 65 واط، متصلة بجهاز كمبيوتر محمول وأجهزة طرفية لإعداد مساحة عمل انسيابية
واجهة ميزة مفتاح LG Switch التي تتيح التبديل السلس بين الإدخالات المتعددة
صورة مقربة لمنافذ شاشة LG UltraFine monitor بما في ذلك خيارات الاتصال المتعددة
شاشة LG UltraFine monitor ذات تصميم نظيف وخالي من الفوضى وشكل نحيف
صورة مقربة لحامل شاشة LG UltraFine monitor يظهر هيكلاً مستقرًا وبسيطًا
صورة علوية لشاشة LG UltraFine monitor تسلط الضوء على عامل الشكل النحيف
صورة أمامية لـ شاشة UltraFine™ U7 مقاس 27 بوصة بدقة UHD 4K IPS 27U730B-B
صورة جانبية
صورة خلفية
شاشة LG UltraFine في إعداد مكتبي تسلط الضوء على المرئيات التفصيلية وتكامل مساحة العمل
شاشة LG UltraFine UHD 4K تعرض وضوحًا محسّنًا ومساحة شاشة ممتدة
شاشة LG UltraFine display تقدم إعادة إنتاج ألوان دقيقة ونابضة بالحياة
شاشة LG UltraFine ذات اتصال USB-C تدعم توصيل الطاقة حتى 65 واط، متصلة بجهاز كمبيوتر محمول وأجهزة طرفية لإعداد مساحة عمل انسيابية
واجهة ميزة مفتاح LG Switch التي تتيح التبديل السلس بين الإدخالات المتعددة
صورة مقربة لمنافذ شاشة LG UltraFine monitor بما في ذلك خيارات الاتصال المتعددة
شاشة LG UltraFine monitor ذات تصميم نظيف وخالي من الفوضى وشكل نحيف
صورة مقربة لحامل شاشة LG UltraFine monitor يظهر هيكلاً مستقرًا وبسيطًا
صورة علوية لشاشة LG UltraFine monitor تسلط الضوء على عامل الشكل النحيف

الميزات الرئيسية

  • شاشة UHD 4K (3840x2160) IPS مقاس 27 بوصة
  • DCI-P3 90% (قياسي) مع HDR10
  • منفذ USB-C الشامل (PD‏ بقدرة 65 واط)
  • شاشة بلا حواف من 3 جوانب
  • LG Switch
المزيد
شاشة LG UltraFine Monitor.

شاشة LG UltraFine Monitor.

عناية بالتفاصيل

مساحة عمل نظيفة في الاستوديو تضم شاشة LG UltraFine 27U730B التي تعرض رسومات متحركة ثلاثية الأبعاد نابضة بالحياة، وتحيط بها مصباح مكتبي ومعدات احترافية لتحرير الصوت والفيديو.

مساحة عمل نظيفة في الاستوديو تضم شاشة LG UltraFine 27U730B التي تعرض رسومات متحركة ثلاثية الأبعاد نابضة بالحياة، وتحيط بها مصباح مكتبي ومعدات احترافية لتحرير الصوت والفيديو.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

تعرض شاشة LG دقة UHD 4K (3840x2160)، وتبرز اتصال USB-C (PD‏ بقدرة 65 واط)، وتؤكد دقة الألوان المتقدمة ضمن تصميم فائق النحافة وقابل للتعديل.

تعرض شاشة LG دقة UHD 4K (3840x2160)، وتبرز اتصال USB-C (PD‏ بقدرة 65 واط)، وتؤكد دقة الألوان المتقدمة ضمن تصميم فائق النحافة وقابل للتعديل.

تشمل أبرز ميزات شاشة LG UHD 4K دقة عرض تبلغ 3840x2160، مما يوفر مساحة أكبر على الشاشة وتفاصيل أكثر وضوحًا لتعزيز الإنتاجية.

UHD 4K لتوفير مساحة شاشة أكبر،
تفاصيل أكثر وضوحًا

بفضل دقة 4K UHD ‏(3840x2160) وتقنية IPS والتصميم الخالي من الحواف من ثلاثة جوانب، يتيح لك 

توفير مساحة عمل بدقة تزيد أربع مرات على دقة شاشة Full HD أثناء تحرير 

مسارات متعددة من دون تكبير المخططات الزمنية أو تصغيرها.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*تم حساب العدد الإجمالي للبكسلات من خلال ضرب الدقة الأفقية في الدقة العمودية، مما ينتج عنه 2.07 مليون بكسل لشاشة FHD و8.29 مليون بكسل لشاشة 4K UHD..

لون واقعي بدقة ألوان متقدمة

تتوافق شاشة UltraFine™ مع معيار HDR10 (النطاق الديناميكي العالي) المعتمد صناعيًا، استنادًا إلى تغطية لونية DCI-P3 90%، مما يدعم مستويات محددة من الألوان والسطوع تتيح للمبدعين الاستمتاع بوضوح بصري وألوان دقيقة وتفاصيل غنية في المحتوى.

تشتمل ميزات شاشة LG UHD 4K على دعم HDR ودقة ألوان 90% DCI-P3، مما يعرض ألوانًا نابضة بالحياة لتحسين الجودة البصرية.

تشتمل ميزات شاشة LG UHD 4K على دعم HDR ودقة ألوان 90% DCI-P3، مما يعرض ألوانًا نابضة بالحياة لتحسين الجودة البصرية.

*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*السطوع: 300 شمعة (نموذجي)، تدرج الألوان: DCI-P3 90% (قياسي)

* قد تختلف الأرقام/النتائج الفعلية حسب بيئة الاستخدام.

اتصال USB-C متكامل

يتيح منفذ USB Type-C™ عرض الصور ونقل البيانات وشحن الكمبيوتر المحمول، كل ذلك عبر كابل واحد. بفضل توصيل الطاقة حتى 65 واط، يمكنه شحن جهاز كمبيوتر محمول متصل أثناء تشغيل الشاشة.

أيقونة USB-C (PD‏ بقدرة 65 واط).
أيقونة DisplayPort 1.4.
أيقونة HDMI 2.0.
أيقونة HP/MIC.
تعرض ميزات شاشة LG UHD 4K مساحة عمل ديناميكية تتميز بجهاز كمبيوتر محمول وشاشة، وهي مثالية لتحرير الفيديو والمشاريع الإبداعية مع مرئيات مذهلة.

تعرض ميزات شاشة LG UHD 4K مساحة عمل ديناميكية تتميز بجهاز كمبيوتر محمول وشاشة، وهي مثالية لتحرير الفيديو والمشاريع الإبداعية مع مرئيات مذهلة.

*قد تختلف هذه الميزة حسب الظروف والبيئة التي يتواجد فيها المستخدم.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

سرعة التبديل

تطبيق LG Switch يُحسِّن الشاشة بما يتناسب مع عملك وحياتك. يمكنك تخصيص جودة الصورة والسطوع المفضلين لديك بسهولة، كما يمكن تقسيم الشاشة إلى 11 خيارًا وتشغيل 

منصة مكالمات الفيديو بسرعة، مما يجعلها أكثر ملاءمة.

*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

* لتنزيل أحدث إصدار من تطبيق LG Switch، تفضل بزيارة LG.com.

تصميم نحيف للغاية. تبدو الشاشة عائمة تقريبًا

استمتع بمساحة شاشة أكبر وتشتيت أقل بفضل الإطار فائق النحافة وقاعدة الحامل الرفيعة، بتصميم شبه عديم الحواف. يعزز الحامل الشبيه بالتعليق الطابع النظيف والخفيف للتصميم، فيما يوفر الإحساس السلس بالشاشة تجربة مشاهدة غامرة—مثالية لإعدادات الشاشات المزدوجة أو المساحات المكتبية البسيطة.

أيقونة تصميم شبه خالٍ من الحواف من ثلاثة جوانب.

تصميم شبه خالٍ من الحواف من ثلاثة جوانب
تصميم بلا حواف

أيقونة قابلية تعديل الإمالة.

الإمالة

-5 ~ 15 درجة

أيقونة التثبيت على الحائط.

حامل للتعليق على الحائط (Wall Mount)

100*100

تُظهر أبرز ميزات شاشة LG الشاشة من الأمام والجانب، مما يوضح إمكانية تعديل الارتفاع والتصميم البسيط الذي يتناسب مع بيئات العمل العصرية.

تُظهر أبرز ميزات شاشة LG الشاشة من الأمام والجانب، مما يوضح إمكانية تعديل الارتفاع والتصميم البسيط الذي يتناسب مع بيئات العمل العصرية.

*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

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