يعرض تلفاز LG NanoCell ألوانًا نقية مع تناسق عالٍ من زوايا مشاهدة واسعة بفضل تقنية النانو. تناسق اللون هو تمثيل لاتساق العرض من حيث اللون والإضاءة. يوفر جهاز تلفاز LG NanoCell المعتمد من Intertek تناسقًا عاليًا للألوان تم تسجيله بنسبة 100٪ بواسطة CIE DE2000 عبر 18 نمطًا لونيًا بزاوية عرض تبلغ ± 30 درجة. وبعبارة أخرى، هذا يعني أن تلفازLG NanoCell يعرض الألوان بشكل غني ودقيق حتى عند عرضها من زوايا واسعة.