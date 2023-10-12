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سر الألوان النقية.
يكمن سر الألوان النقية في تقنية NanoCell الخاصة بنا. تزيل الجسيمات النانوية الألوان غير النقية من أطوال موجات RGB، مما يضمن عرض الألوان النقية والدقيقة على الشاشة.
تناسق اللون بنسبة 100٪
ألوان نقية مع
تناسب بلا عيوب
يعرض تلفاز LG NanoCell ألوانًا نقية مع تناسق عالٍ من زوايا مشاهدة واسعة بفضل تقنية النانو. تناسق اللون هو تمثيل لاتساق العرض من حيث اللون والإضاءة. يوفر جهاز تلفاز LG NanoCell المعتمد من Intertek تناسقًا عاليًا للألوان تم تسجيله بنسبة 100٪ بواسطة CIE DE2000 عبر 18 نمطًا لونيًا بزاوية عرض تبلغ ± 30 درجة. وبعبارة أخرى، هذا يعني أن تلفازLG NanoCell يعرض الألوان بشكل غني ودقيق حتى عند عرضها من زوايا واسعة.
تلفازان LG NanoCell جنبًا إلى جنب يعرضان صورة للأيدي تمسك بجزيئات صبغية متعددة الألوان من الأمام وبزاوية عرض خارج بعيداً عن المركز. تظل الصورة حية ودقيقة باستمرار من كلا الزاويتين.
*حاصل على شهادة انترتك لقياس تناسق الألوان بنسبة 100% وفق معايير CIE DE2000 مع 18 لونًا من أنماط ماكبث (Macbeth) بزاوية مشاهدة ±30°.
*تناسق الألوان بنسبة 100٪ غير مدعوم في طراز NANO85 مقاس 50 بوصة. لكنه مدعوم في جميع الأحجام الأخرى من طراز NANO85 ، وجميع أحجام موديلات NANO90 و NANO95 و NANO99. جميع الطرازات التي تدعم تناسق الألوان بنسبة 100% معتمدة من جانب انترتك (InterTeck).
أسود عميق مع تعتيم المصفوفة الكامل
ألوان نقية معززة
باللون الأسود الشديد.
يكمل تلفاز LG NanoCell الصورة باللون الأسود الشديد الذي يعزز الألوان النقية. تتميز تقنية التعتيم الموضعي الكامل للمصفوفة (Full Array Local Dimming) بمناطق تعتيم متعددة تقع مباشرة خلف شاشة التلفاز. يمكن التحكم في هذه المناطق بشكل مستقل لتحسين مستويات اللون الأسود للحصول على مزيد من التفاصيل والعمق الإضافي في المشاهد المظلمة. ويساعد التحكم الأكثر دقة في الإضاءة الخلفية أيضًا على منع تسرب الإضاءة الخلفية وتأثير الهالة للحصول على تباين أكبر وصورة أكثر تفصيلاً مهما كان ما تشاهده.
منظر خلفي لامرأة وطفل صغير يشاهدان عرضًا للألعاب النارية. الصورة مقسمة في المنتصف: يُظهر الجانب الأيسر الخلفية باللون الرمادي والألوان باهتة كما هو موضح في تلفازات LCD التقليدية، بينما يُظهر الجانب الأيمن اللون الأسود بشكل أعمق والألوان أكثر إشراقًا كما يظهر على تلفازLG NanoCell. صورة مقسمة في المنتصف تظهر تقنية تعتيم مختلفة للتلفزيون يُظهر الجانب الأيسر تعتيم الحواف، أما الجانب الأيمن فيظهر تعتيم المصفوفة الكامل. يتم عرض مزيد من التفاصيل والدقة العالية على اليمين. "
*يتم دعم تقنية تعتيم المصفوفة الكامل (Full Array Dimming) في جميع أحجام طرز NANO99 و NANO95 و NANO 90. إنه متوفر فقط في طراز NANO85 مقاس 86 بوصة.
*مقارنة بأجهزة تلفزيون UHD التقليدية من LG التي لا تحتوي على تقنية NanoCell.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
هل تعتقد أنك وجدت تلفازك المثالي؟
Real 8K
ألوان نقية بدقة كاملة.
تبدو الألوان النقية أفضل من أي وقت مضى في Real 8K. ذلك لأن أجهزة تلفاز LG NanoCell توفر ما يقرب من 33 مليون بكسل معبأ بكثافة للحصول على شاشة عالية الدقة - فكلما زادت كثافة البكسل، كانت الدقة أفضل. من خلال الجمع بين كثافة البكسل العالية ومستوى تعديل التباين شبه المثالي، ترفع شاشة 8K الألوان النقية لتقديم صورة مذهلة وعالية الجودة تتجاوز تعريف CTA لتلفزيون 8K.
يُظهر الجزء العلوي الأيسر من شاشة التلفاز حرباء ذات ألوان زاهية على خلفية مورقة. يوجد أسفل الصورة صور أصغر لعين الحرباء تُظهر الاختلاف في التفاصيل بدقة Full HD و 8K.
*CTA (جمعية تكنولوجيا المستهلك): منظمة قياسية وتجارية تمثل أكثر من 2200 شركة تكنولوجيا استهلاكية في الولايات المتحدة.
*شهادة جمعية تكنولوجيا المستهلك للمنتجات المطابقة لمتطلبات المواصفات القياسية الرسمية للصناعة.
*متوفرة فقط في موديلات 8K.
*تستند قيم تعديل التباين (CM ) على طرازات 65NANO99 التي تم اختبارها بواسطة أبحاث LG الداخلية.
*تم اختبار قيمة تعديل التباين المذكورة أفقيًا.
ترقية AI 8K
تم ترقية كل شيء
بألوان نقية.
يرتقي تلفاز LG NanoCell بالألوان النقية إلى آفاق جديدة، مما يتيح لك الاستمتاع بأي محتوى بدقة 8K المذهلة. يستخدم المعالج الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي خوارزميات التعلم العميق لتحليل ما تشاهده وتحويل محتويات 8K غير الأصلية إلى محتويات 8K غامرة على نحو مذهل. تكون الصورة التي تمت ترقيتها أكثر وضوحًا بمستويات أعلى بشكل ملحوظ من الدقة والتفاصيل، حتى عند عرضها على أكبر الشاشات لدينا.
صورة متقابلة لمباني المدينة ذات الطوب الأحمر. الصورة على اليمين أكثر دقةً ووضوحًا، وتُظهر كيف يمكن تحسين الصورة باستخدام ترقية AI 8K.
*قد تختلف جودة صورة المحتوى المرقى بناءً على دقة المصدر.
*متوفرة فقط في موديلات 8K.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
وحدة فك ترميز فيديو مدمجة
دعم كامل لـ
الألوان النقية في تلفازات 8K.
يفي تلفاز LG NanoCell باحتياجات 8K الخاصة بك. توفر وحدة فك ترميز الفيديو المدمجة دعمًا لأنواع ترميز مختلفة، بما في ذلك AV1 و HEVC. يمنحك هذا حرية الاستمتاع بمحتوى 8K من مجموعة من المصادر، بما في ذلك الوسائط المحلية و YouTube وخدمات البث الأخرى.
من اليسار إلى اليمين صورة لرجل يرتدي معدات التنزه يقف على جبل صخري؛ ومشهد مظلم لصبي يقف أمام نفق ينبعث منه ضوء أحمر؛ وامرأة ترتدي ثوبًا أزرق تحمل سيفًا على خلفية بيضاء.
*باستخدام برنامج ترميز AV1، يمكنك مشاهدة أحدث مقاطع فيديو بدقة عرض 8K على YouTube. يوفر دعم برنامج الترميز HEVC تغطية لخدمات البث الأخرى وتشغيل الوسائط المحلية.
*قد يتطلب البث تحديث البرنامج بعد الشراء. وقد يختلف مدى توفر محتوى 8K ويتطلب تشغيل 8K اتصالاً بالإنترنت ذي النطاق الترددي العالي.
هل تعتقد أنك وجدت تلفازك المثالي؟
بانوراما الألوان النقية.
كل ما يجعل تلفاز LG NanoCell رائعًا يتم تعزيزه بشاشة كبيرة جدًا. تتيح لك هذه الشاشة الضخمة عالية الدقة الاستمتاع بالمحتوى المفضل لديك من خلال تجربة غامرة وأكثر إثارة.
صورة لشاشة تلفاز مسطحة مثبتة على جدار رمادي بجوار نافذة ممتدة من الأرض حتى السقف تُظهر منظرًا للمدينة. يوجد مصباح على يسار التلفاز، وتظهر الشاشة شخصاً يتجول على صخرة مغطاة بالثلوج مقابل سماء زرقاء بها غيوم.