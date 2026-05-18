We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
الشروط والأحكام للطلب المسبق على أجهزة التلفاز
- يسري عرض الطلب المسبق على أجهزة تلفاز LG المحددة فقط، كما هو معلن على موقع LG.com.
- يتوفر العرض لفترة محدودة أو حتى نفاد الكمية.
- قد يختلف توفر الطلب المسبق ومواعيد التسليم وكميات المنتجات حسب الطراز والمدينة.
- تاريخ التسليم المتوقع الظاهر أثناء إتمام الطلب هو تاريخ إرشادي وقد يتغير بسبب توفر المخزون أو الخدمات اللوجستية أو لأسباب تشغيلية.
- يلزم الدفع الكامل عند إتمام الطلب المسبق، ما لم يُذكر خلاف ذلك على موقع LG.com.
- سيتلقى العملاء تأكيد الطلب بعد إتمام عملية الدفع بنجاح.
- تحتفظ LG بحق إلغاء أي طلب مسبق في حال فشل الدفع أو عدم توفر المخزون أو وجود خطأ في السعر أو خطأ في النظام أو إساءة استخدام العرض.
- أي هدية ترويجية أو منتج ضمن باقة أو خصم أو قسيمة مرتبطة بالطلب المسبق تخضع للتوفر ولا يمكن استبدالها نقداً.
- لا يمكن دمج المزايا الترويجية مع عروض أخرى، ما لم يُذكر ذلك بوضوح.
- التوصيل والتركيب المجانيان، إن وُجدا، يخضعان لسياسة LG القياسية للتوصيل والتركيب.
- خدمة التركيب متوفرة فقط في المناطق المدعومة ويجب أن تتم وفق متطلبات التركيب الخاصة بـ LG.
- تخضع طلبات الإلغاء أو الإرجاع لسياسة الإلغاء والإرجاع والاسترداد القياسية على LG.com.
- صور المنتجات لأغراض التوضيح فقط. قد يختلف الشكل الفعلي للمنتج والمزايا والملحقات حسب الطراز.
- تحتفظ LG بحق تعديل عرض الطلب المسبق أو تمديده أو سحبه في أي وقت دون إشعار مسبق.
- من خلال تقديم طلب مسبق، يوافق العميل على هذه الشروط والأحكام وعلى شروط الاستخدام العامة لموقع LG.com.
OLED Care +
تغطية موثوقة للوحة OLED لمدة 5 سنوات.
لوحة OLED الخاصة بك محمية لمدة خمس سنوات بتغطية موثوقة .
الطرازات المشمولة
- OLED97G66LW.AMV
- OLED83G66LW.AMVG
- OLED77G66LW.AMVG
- OLED65G66LW.AMVG
- OLED83C6ELB.AMVG
- OLED77C6ELB.AMVG
- OLED65C6ELB.AMVG