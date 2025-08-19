Skip to ContentSkip to Accessibility Help
عرض LG WATCH IT — الشروط والأحكام

  1. الأهلية: العرض ساري فقط في المملكة العربية السعودية على موديلات تلفزيونات LG المختارة والمشتراة خلال فترة العرض.
  2. مزايا العرض:
    • 3 أشهر WATCH IT مع: QNED (82، 80A، 70)، NANO (90، 80)، UA (75، 73)، سلسلة LR60.
    • 6 أشهر WATCH IT مع: OLED (Z3، C5، CS5، B5)، QNED (99، 9M، 92، 91، 85)، StandbyME2.
    • 12 شهر WATCH IT مع: OLED (T4، M5، G5).
  3. طريقة التفعيل: قم بالتفعيل عبر تطبيق WATCH IT على التلفزيون المؤهل حتى 12 أكتوبر.
  4. الشروط العامة:
    • العرض صالح فقط للمشتركين الجدد في WATCH IT.
    • اشتراك واحد لكل عملية شراء تلفزيون مؤهل.
    • غير قابل للتحويل أو الاستبدال أو الاسترجاع نقداً.
    • تحتفظ LG و WATCH IT بالحق في تعديل أو إنهاء العرض دون إشعار مسبق.

مركز المساعدة: https://support.watchit.com/hc/en-us
