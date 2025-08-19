We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
عرض LG WATCH IT — الشروط والأحكام
- الأهلية: العرض ساري فقط في المملكة العربية السعودية على موديلات تلفزيونات LG المختارة والمشتراة خلال فترة العرض.
- مزايا العرض:
- 3 أشهر WATCH IT مع: QNED (82، 80A، 70)، NANO (90، 80)، UA (75، 73)، سلسلة LR60.
- 6 أشهر WATCH IT مع: OLED (Z3، C5، CS5، B5)، QNED (99، 9M، 92، 91، 85)، StandbyME2.
- 12 شهر WATCH IT مع: OLED (T4، M5، G5).
- طريقة التفعيل: قم بالتفعيل عبر تطبيق WATCH IT على التلفزيون المؤهل حتى 12 أكتوبر.
- الشروط العامة:
- العرض صالح فقط للمشتركين الجدد في WATCH IT.
- اشتراك واحد لكل عملية شراء تلفزيون مؤهل.
- غير قابل للتحويل أو الاستبدال أو الاسترجاع نقداً.
- تحتفظ LG و WATCH IT بالحق في تعديل أو إنهاء العرض دون إشعار مسبق.
مركز المساعدة: https://support.watchit.com/hc/en-us
