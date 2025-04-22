مكيف هواء سبليت فردي منفصل سعة 18000 وحدة حرارية بريطانية - LA182C0.SK0

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تبريد قوي، استمتع بـ JETCOOL
JETCOOL من خلال وضع Jet
برِّد غرفتك بنقرة واحدة
تبريد مسبق
الوصول إلى منزل مبرد مسبقًا
ريشة ذهبية
طلاء مقاوم للتآكل من أجل المتانة
التنظيف بالتجميد
إزالة الأوساخ والمواد العالقة دون عناء
JETCOOL
برِّد غرفتك بنقرة واحدة
يوفر هواءً باردًا للغرفة بسرعة.
هذا مكيف هواء مثبت على الحائط مزود بوظيفة التبريد التي تستخدم وظيفة "وضع jet" لجهاز التحكم عن بعد لتوليد هواء قوي للغاية.
تبريد مسبق
عُد إلى منزلك واستمتع بالبرودة والانتعاش
استخدم تطبيق LG ThinQ لتشغيل مكيف الهواء قبل وصولك إلى المنزل، مما يخلق بيئة رائعة. تشغيل مكيف الهواء تلقائيًا عند الاقتراب (250م~2كم)1)
التنظيف بالتجميد
حافظ على سهولة تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها
يجعل وضع التنظيف بالتجميد التنظيف داخل مكيف الهواء أمرًا بسيطًا. يساعد الثلج المذاب على التخلص من الملوثات للحفاظ على المنزل أكثر نضارة2)
التنظيف التلقائي
تنظيف داخلي تلقائي
يجفف الرطوبة الداخلية تلقائيًا داخل مكيف الهواء للحفاظ على نظافة3).
ريشة ذهبية
طلاء وقائي ضد التآكل يدوم لفترة أطول
ريشة ذهبية (Gold Fin) مكوّنة من ثلاث طبقات: طبقة تمتص الماء، طبقة مقاومة للصدأ، وطبقة داخلية من الألمنيوم للحماية والأداء الممتاز. لذا فإن السطح مقاوم للتآكل ويعزز متانة المبادل الحراري لفترة طويلة4).
LG ThinQ™
الحياة الذكية تبدأ مع LG ThinQ™
تحكم في المكيف واحصل على أحدث التنبيهات على تطبيق LG ThinQ™ المريح 5).
*يتم تنظيم الصور ومقاطع الفيديو أعلاه وإنشاؤها لأغراض توضيحية لتعزيز الفهم. قد تكون هناك اختلافات حسب بيئة تثبيت المنتج الفعلية.
1) التبريد المسبق
- يمكن إعداد هذه الوظيفة من خلال LG ThinQ فقط.
- لتسجيل الأجهزة المنزلية باستخدام LG ThinQ، يلزم توفر اتصال لاسلكي بالإنترنت.
لكي يتمكن المستخدمون من استخدام ميزة ThinQ، عليهم أولاً تنزيل تطبيق ‘LG ThinQ’ من Google Play أو Apple App Store على هواتفهم الذكية والاتصال بشبكة Wi-Fi. للحصول على تعليمات استخدام مفصلة، يرجى الرجوع إلى قسم مساعدة التطبيق.
- قد يكون لجهاز LG ThinQ قيود في بعض وظائف المستخدم أو قد لا يعمل على بعض الهواتف الذكية، لذا تحقق من الحد الأدنى للمواصفات قبل الاستخدام (نظام التشغيل Android OS 9.0 أو أعلى، أو iOS 15.0 أو أعلى).
-عند الاستخدام الأولي لميزة التبريد المسبق، يجب تعيين موقع العميل الرئيسي في خرائط Google من خلال LG ThinQ.
-يبلغ نطاق مسافة التشغيل الخاصة بنظام التبريد المسبق (Pre Cool) نصف قطر يتراوح بين 250م إلى 2كم حول موقع العميل الرئيسي، ويمكن تكوينه من خلال LG ThinQ.
2) التنظيف بالتجميد
- يمكن تشغيل هذه الوظيفة من خلال وحدة التحكم فقط.
- حسب البيئة، يمكن أن يصل وقت تشغيل وضع التنظيف المجمد إلى 35 دقيقة.
3) التنظيف التلقائي (Auto Cleaning)
-عند إيقاف تشغيل المنتج، يتم تنشيط وظيفة التنظيف التلقائي (Auto Cleaning) تلقائيًا.
أثناء وضع Auto Cleaning، يعمل المنتج في وضع المروحة لفترة زمنية معينة للمساعدة في إزالة الرطوبة المتبقية من المبادل الحراري.
- يتم تنشيط التنظيف التلقائي (Auto Cleaning) عند إيقاف تشغيل المنتج.
- قد تختلف حالة التجفيف داخل الجهاز حسب درجة حرارة الهواء الداخلي أو الرطوبة.
-للاستخدام الأولي، يلزم تنشيط الوظيفة عبر جهاز التحكم عن بعد. يرجى الرجوع إلى الدليل المرفق مع المنتج للحصول على تعليمات مفصلة.
4) الريشة الذهبية
- قد يعتمد ذلك بشكل كبير على بيئة الاستخدام.
- الصورة أعلاه لأغراض توضيحية فقط.
- وفقًا لاختبار رذاذ الملح الداخلي، لا تزيد منطقة التآكل في الريشة الذهبية (Gold Fin) عن 0.05%. (رقم التصنيف هو 9.5 أو أعلى بعد الاختبار لمدة 500 ساعة)
5) LG ThinQ
- مكيف الهواء مزود بخاصية Wi-Fi ويتطلب تسجيل المنتج من خلال تطبيق LG ThinQ.
- قد تختلف وظائف LG ThinQ حسب المنتج والبلد. تحقّق من ذلك عبر بائع التجزئة المحلي أو شركة LG لمعرفة مدى توافر الخدمة.
- لتسجيل مكيف الهواء على تطبيق LG ThinQ وتحسين الوظائف، تأكد من اتصال مكيف الهواء بشبكة Wi-Fi في المنزل.
- لاستخدام وظيفة ThinQ، من الضروري تثبيت تطبيق "LG ThinQ" من Google Play Store أو Apple App Store على هاتفك الذكي وإنشاء اتصال بشبكة Wi-Fi. راجع قسم المساعدة في التطبيق للحصول على تعليمات مفصلة.
- يرجى الملاحظة أن تطبيق LG ThinQ قد لا يعمل على بعض الهواتف الذكية وقد تختلف بعض الوظائف حسب المنتج والبلد.
(تحقق من مواصفات هاتفك قبل الاستخدام (نظام التشغيل Android OS 9.0 أو أعلى، iOS 15.0 أو أعلى)
الملخص
الأبعاد
كل المواصفات
الرمز الشريطي
-
الرمز الشريطي
8806096308950
الامتثال
-
شهر بدء التشغيل (سنة - شهر)
2025-04
-
الشركة المُصنِّعة (الجهة المستوّرِدة)
إل جي إلكترونيكس, TCL
-
اسم طراز المنتج
LA182C0
-
نوع المنتج واسم الطراز
on-off & LA182C0
الملاءمة
-
وحدة التحكم عن بُعد
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
التبريد
-
سرعة المروحة
5 درجات
التصميم
-
لون المنتج
أبيض
-
اللون
أبيض
-
الشاشة
88 مخفي
الفلتر
-
الفلتر المسبق
نعم
-
فلتر الغبار الدقيق
غير متوفر
عام
-
أبعاد الوحدة الداخلية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)
1010x315x220
-
سعة التبريد المُقدَّرة في الدقيقة (واط)
5280 / -
-
الاستهلاك المُقدَّر لقدرة التبريد في الدقيقة (واط)
1506
-
قدرة استهلاك التدفئة المحددة
بارد/ساخن
-
وزن الوحدة الداخلية (كجم)
13.0
-
أبعاد الوحدة الخارجية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)
853x349x602
-
وزن الوحدة الخارجية (كجم)
34.0
-
نوع المنتج
مثبت على الحائط
-
نوع المنتج
تشغيل/إيقاف
-
فولتية الإدخال المُقدّرة (فولت، هرتز)
230, 60
-
نوع المبرد
غاز R410A
النظافة العامة
-
تنظيف تلقائي
نعم
الوحدة الخارجية
-
اسم طراز الوحدة الخارجية
LA182C0.UK0
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