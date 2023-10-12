ال جي مكيف سبليت 18000 وحدة، حار بارد، جولد يو في, انفرتر موفر بالطاقة، فئه (ب)، تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، ايونايزر بلازماستر، فلتر غبار وفلتر للحساسية، توزيع الهواء 4 اتجاهات تحكم بالواي فاي، ريش ذهبية, 50/60 هرتز