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ال جي مكيف سبليت 17500 وحدة حار بارد , جرين انفرتر موفر بالطاقة , فئه (ج), تنظيف تلقائي , اتجاهين , ريش ذهبية مقاومة للغبار, فلتر حماية مزدوج , لون ابيض, 220 فلوت , 50/60 هرتز

المواصفات

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ال جي مكيف سبليت 17500 وحدة حار بارد , جرين انفرتر موفر بالطاقة , فئه (ج), تنظيف تلقائي , اتجاهين , ريش ذهبية مقاومة للغبار, فلتر حماية مزدوج , لون ابيض, 220 فلوت , 50/60 هرتز

NV182H0

ال جي مكيف سبليت 17500 وحدة حار بارد , جرين انفرتر موفر بالطاقة , فئه (ج), تنظيف تلقائي , اتجاهين , ريش ذهبية مقاومة للغبار, فلتر حماية مزدوج , لون ابيض, 220 فلوت , 50/60 هرتز

NV182H0

الملخص

طباعة

الأبعاد

NV182H0
السعة
17500 وحدة
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق)
210x345x998
التكنولوجيا الرئيسية
كومبرسور الانفيرتر المزدوج الاستوائي يتحمّل حتى 65 درجة مئويّة
ميزة إضافية
توفير الطاقة بنسبة تصل إلى ٪53 والتبريد السريع حتى ٪60

المواصفات الرئيسية

سعة التبريد القصوى (واط)

6150

سعة التدفئة القصوى (واط)

6300

فئة الطاقة

C

كل المواصفات

عام

أبعاد الوحدة الداخلية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)

998 × 345 × 210

سعة التبريد القصوى (واط)

6150

سعة التدفئة القصوى (واط)

6300

وزن الوحدة الداخلية (كجم)

11

وزن الواحدة الداخلية (رطل)

24.3

أبعاد الوحدة الخارجية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)

870 × 650 × 330

وزن الوحدة الخارجية (كجم)

42

وزن الوحدة الخارجية (رطل)

92.6

فولتية الإدخال المُقدّرة (فولت، هرتز)

230, 60

نوع المبرد

R410A

مستوى شدة الصوت (التبريد) SH/H/M/L/SL (ديسيبل) (أمبير))

- / 45 / 42 / 38 / 29

مستوى شدة الصوت (التدفئة) SH/H/M/L/SL (ديسيبل) (أمبير))

- / 45 / 42 / 38 / -

إزالة الرطوبة

إزالة الرطوبة

نعم

توفير الطاقة

فئة الطاقة

C

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