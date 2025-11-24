About Cookies on This Site

ثلاجة متعددة الأبواب 16.3 قدم | ThinQ + ثلاجة بفريزر علوي 8.5 قدم فضي إنفيرتر

LM224BBSIF.LT9C001
الميزات الرئيسية

  • التبريد المتساوي في أي وقت
  • التبريد السريع والمتساوي
  • التوفير الذكي في الطاقة
  • استمتع بنضارة المزرعة لفترة أطول
  • درجات حرارة مثالية في كل مكان
  • كفاءة ومتانة في استخدام الطاقة
2 :المنتجات في هذه الباقة
LM224BBSIF|صورة أمامية

LM224BBSIF

ثلاجة متعددة الأبواب 16.3 قدم | ThinQ
front view

LT9CBBSIVN

ثلاجة بفريزر علوي 8.5 قدم فضي إنفيرتر
التبريد المتساوي في أي وقت





التبريد المتساوي في أي وقت

تعد درجة الحرارة الثابتة والمتساوية في أي وقت مؤشرًا أساسيًا على الطزاجة. تجعل تكنولوجيا ™LINEAR Cooling تذبذب درجة الحرارة بين ±0.5 درجة مئوية.

درجات حرارة مثالية في كل مكان

تم تصميم نظام Multi-Air Flow System للحفاظ على مستويات درجة حرارة مثالية للمساعدة في الحفاظ على طعامك طازجًا لفترة أطول. تراقب المستشعرات الرقمية الظروف داخل الثلاجة باستمرار، كما تم وضع فتحات التهوية بشكل استراتيجي في جميع الأنحاء لإحاطة طعامك بهواء بارد لإبقائه في أفضل حالاته في جميع الأوقات.

تدفق هواء متعدد (Multi Air Flow) ينتشر من الداخل نحو الجزء السفلي

