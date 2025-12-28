ثلاجة LG بسعة 19.6 قدم مربع | متعددة الأبواب | موزع مياه | LINEAR Cooling‏ | WiFi ThinQ | فضي

*صور ومقاطع الفيديو المأخوذة للمنتج هي لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

1)™LinearCooling

استنادًا إلى نتائج اختبار UL باستخدام طريقة الاختبار الداخلي من LG لقياس الوقت المستغرق للوصول إلى معدل تقليل الوزن 5% من خضار pak choi على رف تخزين الطعام الطازج في طراز ™LGE LinearCooling. الطرزات المنطبقة فقط. قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي.

-استنادًا إلى نتائج اختبار UL باستخدام طريقة الاختبار الداخلي من LG لقياس متوسط ​​التقلب في درجات الحرارة من الذروة إلى الذروة في حجرة الطعام الطازج عند إعداد درجة الحرارة في المصنع في حالة عدم التحميل. الطرزات المنطبقة فقط. قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي.

2)™⁺DoorCooling

-استنادًا إلى نتائج اختبار TÜV Rheinland باستخدام طريقة الاختبار الداخلية من LG. مقارنة وقت انخفاض درجة الحرارة لخزان المياه الموضوع في السلة العلوية بين ™⁺DoorCooling وهي مغلقة و™⁺DoorCooling وهي مفتوحة لطراز LGE LFB61BLGAI.

من المفترض أن تتوقف تقنية DoorCooling⁺ ™ عند فتح الباب.

-الطرزات المنطبقة فقط.

3)™UVnano

-تم تقييم UVnano (اسم الوظيفة: العناية الذاتية) من خلال اختبارات معملية أجرتها TÜV Rheinland باستخدام طرق اختبار داخلية لقياس انخفاض مستويات الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية الذهبية والزائفة الزنجارية في عينات من الماء المقطر بعد تعرضها لأشعة LED فوق البنفسجية للمنتج لمدة 10 دقائق كل ساعة، بعد ما مجموعه 24 ساعة من الاستخدام المنزلي العادي. قد تختلف النتائج الفعلية حسب الظروف البيئية والاستخدام.

-UVnano عبارة عن مركب من كلمتي UV (الأشعة فوق البنفسجية) وnanometer (وحدة الطول).

4)™Inverter Linear Compressor

-™Inverter Linear Compressor: نظرًا لأن ™Inverter Linear Compressor يمكنه التحكم بدقة في كل من سرعة ومسافة أجزاء الضاغط باستخدام آلية نقل مباشرة فريدة من نوعها. وبفضل مكوناته البسيطة مع نقاط احتكاك أقل لتقليل التآكل والتلف، يستهلك ™Inverter Linear Compressor طاقة أقل أثناء التشغيل، ممّا يجعل الثلاجة متينة وهادئة للغاية.