We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ثلاجة LG بسعة 19.6 قدم مربع | متعددة الأبواب | موزع مياه | LINEAR Cooling | WiFi ThinQ | فضي
متوفرة أيضًا بألوان مختلفة
ما الذي يجعل ثلاجات وفريزرات إل جي مميزة؟
تقنية ™LinearCooling
تحافظ على نضارة الخضروات لفترة أطول
™UVnano
استمتع بالماء النقي في كل مرة
®LG ThinQ
ابقَ على اتصال في أي مكان
تقنية ™LinearCooling
تحافظ على نضارة الخضروات لفترة أطول
تحافظ على نضارة الخضروات لفترة أطول
™UVnano
تذوق النضارة
استمتع بمياه نقية في كل مرة باستخدام تقنية الأشعة فوق البنفسجية لدينا، والتي تقضي على 99.99% 3) من البكتيريا.
®LG ThinQ
استمتع بحياة ذكية، وابقَ على اتصال مع ®LG ThinQ
يمكنك إدارة ثلاجتك بسهولة وتلقِّي أحدث التنبيهات من أي مكان باستخدام تطبيق ®LG ThinQ.
استمتع بحياة ذكية، وابقَ على اتصال مع LG ThinQ®
*قد تختلف وظائف LG ThinQ® حسب المنتج والبلد. تحقّق من ذلك عبر بائع التجزئة المحلي أو موقع LG المحلي لمعرفة مدى توافر الخدمة.
*تم إعادة تسمية LG SmartThinQ الآن إلى LG ThinQ.
صانع الثلج التلقائي
الكثير من الثلج مع عدم الحاجة إلى توصيلات
وفر الوقت والجهد مع سهولة التجميد وتخزين الثلج التلقائي.
*إذا وضعت الماء يدويًا في خزان الماء، يتم صنع الثلج تلقائيًا.
التعبئة الذكية
دقة لا تشوبها شائبة بلمسة واحدة
اضغط مطولاً لمدة 3 ثوانٍ لضبط الكمية، ثم احصل على الكمية المطلوبة بضغطة واحدة. استمتع بتوزيع مريح خالي من الانسكابات مع خيارات مسبقة الضبط تبلغ 250 مل و500 مل و1.0 لتر.
*لن تعمل التعبئة الذكية إلا عندما يحدد المستخدم يدويًا خيار التوزيع المطلوب (250 مل، 500 مل، 1000 مل).
*صور ومقاطع الفيديو المأخوذة للمنتج هي لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
1)™LinearCooling
استنادًا إلى نتائج اختبار UL باستخدام طريقة الاختبار الداخلي من LG لقياس الوقت المستغرق للوصول إلى معدل تقليل الوزن 5% من خضار pak choi على رف تخزين الطعام الطازج في طراز ™LGE LinearCooling. الطرزات المنطبقة فقط. قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي.
-استنادًا إلى نتائج اختبار UL باستخدام طريقة الاختبار الداخلي من LG لقياس متوسط التقلب في درجات الحرارة من الذروة إلى الذروة في حجرة الطعام الطازج عند إعداد درجة الحرارة في المصنع في حالة عدم التحميل. الطرزات المنطبقة فقط. قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي.
2)™⁺DoorCooling
-استنادًا إلى نتائج اختبار TÜV Rheinland باستخدام طريقة الاختبار الداخلية من LG. مقارنة وقت انخفاض درجة الحرارة لخزان المياه الموضوع في السلة العلوية بين ™⁺DoorCooling وهي مغلقة و™⁺DoorCooling وهي مفتوحة لطراز LGE LFB61BLGAI.
من المفترض أن تتوقف تقنية DoorCooling⁺ ™ عند فتح الباب.
-الطرزات المنطبقة فقط.
3)™UVnano
-تم تقييم UVnano (اسم الوظيفة: العناية الذاتية) من خلال اختبارات معملية أجرتها TÜV Rheinland باستخدام طرق اختبار داخلية لقياس انخفاض مستويات الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية الذهبية والزائفة الزنجارية في عينات من الماء المقطر بعد تعرضها لأشعة LED فوق البنفسجية للمنتج لمدة 10 دقائق كل ساعة، بعد ما مجموعه 24 ساعة من الاستخدام المنزلي العادي. قد تختلف النتائج الفعلية حسب الظروف البيئية والاستخدام.
-UVnano عبارة عن مركب من كلمتي UV (الأشعة فوق البنفسجية) وnanometer (وحدة الطول).
4)™Inverter Linear Compressor
-™Inverter Linear Compressor: نظرًا لأن ™Inverter Linear Compressor يمكنه التحكم بدقة في كل من سرعة ومسافة أجزاء الضاغط باستخدام آلية نقل مباشرة فريدة من نوعها. وبفضل مكوناته البسيطة مع نقاط احتكاك أقل لتقليل التآكل والتلف، يستهلك ™Inverter Linear Compressor طاقة أقل أثناء التشغيل، ممّا يجعل الثلاجة متينة وهادئة للغاية.
الأسئلة الشائعة
Q.
ما هي تقنية ™LG LinearCooling؟
A.
**™LinearCooling** هي تقنية تحافظ على درجة حرارة الثلاجة ثابتة ضمن ±0.5°م من خلال التحكم الدقيق في تدفّق الهواء البارد، مما يمنع فقدان رطوبة الطعام ويساعد على بقائه طازجًا لفترة أطول.
Q.
ما هي تقنية ™+LG DoorCooling؟
A.
تقنية ™+DoorCooling هي تقنية توفّر تدفّقًا قويًا من الهواء البارد إلى الأطعمة المخزّنة في باب الثلاجة عبر فتحات تهوية موجودة في مقدّمة الثلاجة، مما يساعد على الحفاظ على درجة البرودة ونضارة جميع الأطعمة المخزّنة في باب الثلاجة.
Q.
كيف أغيّر إعداد درجة الحرارة في ثلاجة/فريزر إل جي؟
A.
استخدم لوحة التحكّم الموجودة على الباب أو داخل الثلاجة لضبط أو تعديل درجة الحرارة للثلاجة أو الفريزر. كما يمكنك استخدام تطبيق LG ThinQ™ لتغيير إعداد درجة الحرارة عن بُعد عبر هاتفك الذكي في الطرازات المدعومة.
Q.
ما الذي يجب مراعاته عند شراء ثلاجة/فريزر؟
A.
تقدّم إل جي مجموعة واسعة من ثلاجات وفريزرات أنيقة وموفّرة للطاقة، مزوّدة بالعديد من الميزات الذكية. بدءًا من الطرازات الأمريكية الواسعة ومتعددة الأبواب العملية، وصولًا إلى تقنيات InstaView™ Door-in-Door™، وطرازات Combi وSlim، توفّر إل جي ثلاجة/فريزر مثالية لكل منزل.
سواء كنت تصمّم مطبخك من الصفر، حيث يسهل دمج الجهاز الذي تحلم به، أو لديك مساحة محددة ترغب في ملئها، فقد يكون اختيارك مرتبطًا بالأبعاد المتاحة. وبعد اختيار ثلاجة/فريزر تناسب أسلوب حياتك، انتبه إلى سعة التخزين، وتقنيات التبريد المبتكرة التي تحافظ على طعامك طازجًا لفترة أطول، والميزات العملية مثل Total No Frost، وموزّع الماء والثلج ذاتي التنظيف بتقنية UVnano، والأرفف القابلة للطي، ونظام درج ™FRESHBalancer.
ولا تنسَ التحقق من كفاءة استهلاك الطاقة وضمان المنتج.
Q.
ما الحجم المناسب من الثلاجة/الفريزر الذي أحتاجه؟
A.
على الرغم من أن ذلك يعتمد على أسلوب حياتك، كقاعدة عامة: تكون ثلاجة/فريزر LG Combi بسعة 340–384 لترًا مناسبة عادةً للأسر الصغيرة المكوّنة من شخص إلى شخصين؛ بينما تناسب طرازات Slim Multi-Door بسعة 506–508 لترات العائلات المكوّنة من 3 إلى 4 أشخاص. أمّا للعائلات الأكبر، فنوصي بطرازات LG Multi-Door الواسعة أو الطرازات الأمريكية بسعة 625–705 لترات.
وتوفّر طرازات Multi-Door مساحة تخزين إضافية وعريضة لتخزين العناصر الكبيرة مثل الصواني أو الأطباق. في إل جي، نحرص على أن يحصل كل عميل على الثلاجة/الفريزر الأنسب له، لذلك نقدّم مجموعة متنوّعة من الأحجام ضمن كل فئة.
Q.
ما الفرق بين الثلاجة الموصولة بالماء وغير الموصولة؟
A.
تمنحك إل جي حرية كاملة في اختيار مكان وضع الثلاجة/الفريزر، من خلال توفير طرازات موصولة بالماء وأخرى غير موصولة. فالثلاجة الموصولة بالماء يتم ربطها مباشرة بمصدر المياه لتغذية موزّع الماء والثلج، بينما تحتوي الثلاجة غير الموصولة على خزان مياه داخلي قابل لإعادة التعبئة ومتصّل بموزّع مثبت على الباب. ما عليك سوى الحفاظ على امتلاء الخزان للاستمتاع بمياه باردة جاهزة في أي وقت.
كل المواصفات
ما يقوله الناس
اخترنا لك
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.
المنتج الموصى به