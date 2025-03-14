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27.2 قدمًا، ثلاجة متعددة الابواب، حجم كبير + مكبر الصوت LG Sound Bar SNH5 ، 4.1 قناة ، 600 واط مع تصميم عالي الطاقة ، DTS Virtual: X
-
27.2 قدمًا، ثلاجة متعددة الابواب، حجم كبير
-
مكبر الصوت LG Sound Bar SNH5 ، 4.1 قناة ، 600 واط مع تصميم عالي الطاقة ، DTS Virtual: X
الملخص
Dimension (mm)
المواصفات الرئيسية
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
-
914 x 1787 x 918
-
نوع الضاغط
-
الضاغط الخطي العاكس
-
InstaView
-
لا
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
-
اللمسة النهائية (الباب)
-
فضي لامع
كل المواصفات
ICE & WATER SYSTEM
-
صانع الثلج الآلي
-
لا
-
وعاء ثلج ومياه
-
لا
-
السباكة
-
لا يلزم أي أعمال سباكة
المواصفات الأساسية
-
نوع المنتج
-
أبواب متعددة
السعة
-
فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)
-
33
-
فريزر حجم التخزين (لتر)
-
246
-
ثلاجة بحجم التخزين (لتر)
-
508
-
إجمالي حجم التخزين (لتر)
-
787
الأبعاد والوزن
-
العمق بدون الباب (مم)
-
873
-
عمق دون مقبض (مم)
-
918
-
وزن التغليف (كجم)
-
151
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
-
914 x 1787 x 918
-
وزن المنتج (كجم)
-
141
الميزات
-
InstaView
-
لا
-
مزيل روائح
-
نعم
-
ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+
-
لا
-
باب داخل باب
-
لا
-
ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling
-
نعم
حجيرة المجمد
-
ضوء المجمّد
-
إضاءة LED العلوية
-
تدفق هواء متعدد
-
نعم
-
الرف_زجاج مقوى
-
لا
المواد واللمسة النهائية
-
اللمسة النهائية (الباب)
-
فضي لامع
الأداء
-
نوع الضاغط
-
الضاغط الخطي العاكس
حجيرة الثلاجة
-
ضوء الثلاجة
-
إضاءة LED العلوية
-
مساحة إضافية
-
لا
-
الرف_قابل للطي
-
لا
-
الرف_زجاج مقوى
-
4
-
صندوق خضراوات
-
نعم (2)
التقنية الذكية
-
تشخيص ذكي للأعطال
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
المواصفات الرئيسية
-
عدد القنوات
-
4.1
-
مخرج الطاقة
-
600 W
-
رئيسي
-
990 x 97 x 125 mm
-
مضخم صوت
-
191 x 386 x 318 mm
كل المواصفات
تأثير الصوت
-
ساوند برو الذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
Bass Blast / Bass Blast +
-
نعم
-
أساسي
-
نعم
قوة
-
استهلاك إيقاف التشغيل (رئيسي)
-
0.5 W ↓
-
استهلاك الطاقة (الرئيسي)
-
90 W
الوزن
-
الوزن الإجمالي
-
14.7 kg
-
رئيسي
-
6.6 kg
-
مضخم صوت
-
5.3 kg
إكسسوار
-
كابل ضوئي
-
نعم
-
جهاز التحكم عن بعد
-
نعم
-
بطاقة الضمان
-
نعم
تنسيق الصوت
-
AAC
-
نعم
-
دولبي ديجيتال
-
نعم
-
DTS الصوت المحيطي الرقمي
-
نعم
-
DTS الظاهري: X
-
نعم
الاتصال
-
برنامج ترميز بلوتوث - SBC / AAC
-
نعم
-
نسخة بلوتوث
-
4
-
مدخل اتش دي ام اي
-
1
-
مخرج HDMI
-
1
-
ضوئي
-
1
-
USB
-
1
الراحة
-
التطبيق عن بعد - نظام التشغيل iOS / Android
-
نعم / -
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
-
رئيسي
-
990 x 97 x 125 mm
-
مضخم صوت
-
191 x 386 x 318 mm
عام
-
عدد القنوات
-
4.1
-
عدد السماعات
-
5 EA
-
مخرج الطاقة
-
600 W
دعم HDMI
-
قناة إرجاع الصوت (ARC)
-
نعم
-
CEC (Simplink)
-
نعم
-
التمرير
-
نعم
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