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27.2 قدمًا، ثلاجة متعددة الابواب، حجم كبير + مكبر الصوت LG Sound Bar SNH5 ، 4.1 قناة ، 600 واط مع تصميم عالي الطاقة ، DTS Virtual: X

مميزات

المعرض

المواصفات

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27.2 قدمًا، ثلاجة متعددة الابواب، حجم كبير + مكبر الصوت LG Sound Bar SNH5 ، 4.1 قناة ، 600 واط مع تصميم عالي الطاقة ، DTS Virtual: X

PTLM334BB.SNH5

27.2 قدمًا، ثلاجة متعددة الابواب، حجم كبير + مكبر الصوت LG Sound Bar SNH5 ، 4.1 قناة ، 600 واط مع تصميم عالي الطاقة ، DTS Virtual: X

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الميزات الرئيسية

  • قوة كبيرة بفضل السماعات الأمامية
  • تقنية DTS Virtual:X
  • 4.1 قناة
Products in this Bundle: 2
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LM334BBSLF

27.2 قدمًا، ثلاجة متعددة الابواب، حجم كبير

مكبر الصوت SNH5 من إل جي

SNH5

مكبر الصوت LG Sound Bar SNH5 ، 4.1 قناة ، 600 واط مع تصميم عالي الطاقة ، DTS Virtual: X





التبريد المتساوي في أي وقت

تعد درجة الحرارة الثابتة والمتساوية في أي وقت مؤشرًا أساسيًا على الطزاجة. تجعل تكنولوجيا ™LINEAR Cooling تذبذب درجة الحرارة بين ±0.5 درجة مئوية.
صورة مقرّبة لمكبر صوت إل جي من الزاوية اليمنى. يظهر بالصورة أيضًا الجانب الأيسر السفلي من التلفزيون.
مكبر الصوت SNH5 من إل جي

صوت مثالي من أجل تجربة سينمائية

الملخص

طباعة

Dimension (mm)

LM334BBSLF
وزن المنتج (كجم)
141
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
‎914 x 1787 x 918 ‎
التكنولوجيا الرئيسية
الضاغط الخطي العاكس
ميزة إضافية
ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

المواصفات الرئيسية

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

‎914 x 1787 x 918 ‎

نوع الضاغط

الضاغط الخطي العاكس

InstaView

لا

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

اللمسة النهائية (الباب)

فضي لامع

كل المواصفات

ICE & WATER SYSTEM

صانع الثلج الآلي

لا

وعاء ثلج ومياه

لا

السباكة

لا يلزم أي أعمال سباكة

المواصفات الأساسية

نوع المنتج

أبواب متعددة

السعة

فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)

33

فريزر حجم التخزين (لتر)

246

ثلاجة بحجم التخزين (لتر)

508

إجمالي حجم التخزين (لتر)

787

الأبعاد والوزن

العمق بدون الباب (مم)

873

عمق دون مقبض (مم)

918

وزن التغليف (كجم)

151

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

‎914 x 1787 x 918 ‎

وزن المنتج (كجم)

141

الميزات

InstaView

لا

مزيل روائح

نعم

ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

لا

باب داخل باب

لا

ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

نعم

حجيرة المجمد

ضوء المجمّد

إضاءة LED العلوية

تدفق هواء متعدد

نعم

الرف_زجاج مقوى

لا

المواد واللمسة النهائية

اللمسة النهائية (الباب)

فضي لامع

الأداء

نوع الضاغط

الضاغط الخطي العاكس

حجيرة الثلاجة

ضوء الثلاجة

إضاءة LED العلوية

مساحة إضافية

لا

الرف_قابل للطي

لا

الرف_زجاج مقوى

4

صندوق خضراوات

نعم (2)

التقنية الذكية

تشخيص ذكي للأعطال

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

طباعة

المواصفات الرئيسية

عدد القنوات

4.1

مخرج الطاقة

600 W

رئيسي

990 x 97 x 125 mm

مضخم صوت

191 x 386 x 318 mm

كل المواصفات

تأثير الصوت

ساوند برو الذكاء الاصطناعي

نعم

Bass Blast / Bass Blast +

نعم

أساسي

نعم

قوة

استهلاك إيقاف التشغيل (رئيسي)

0.5 W ↓

استهلاك الطاقة (الرئيسي)

90 W

الوزن

الوزن الإجمالي

14.7 kg

رئيسي

6.6 kg

مضخم صوت

5.3 kg

إكسسوار

كابل ضوئي

نعم

جهاز التحكم عن بعد

نعم

بطاقة الضمان

نعم

تنسيق الصوت

AAC

نعم

دولبي ديجيتال

نعم

DTS الصوت المحيطي الرقمي

نعم

DTS الظاهري: X

نعم

الاتصال

برنامج ترميز بلوتوث - SBC / AAC

نعم

نسخة بلوتوث

4

مدخل اتش دي ام اي

1

مخرج HDMI

1

ضوئي

1

USB

1

الراحة

التطبيق عن بعد - نظام التشغيل iOS / Android

نعم / -

الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)

رئيسي

990 x 97 x 125 mm

مضخم صوت

191 x 386 x 318 mm

عام

عدد القنوات

4.1

عدد السماعات

5 EA

مخرج الطاقة

600 W

دعم HDMI

قناة إرجاع الصوت (ARC)

نعم

CEC (Simplink)

نعم

التمرير

نعم

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