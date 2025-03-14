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25.5 قدم | جنبا الى جنب | InstaView™ | ThinQ + LG XBOOM RNC5

مميزات

المعرض

المواصفات

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الدعم

25.5 قدم | جنبا الى جنب | InstaView™ | ThinQ + LG XBOOM RNC5

PTLS32HVDM.RNC5

25.5 قدم | جنبا الى جنب | InstaView™ | ThinQ + LG XBOOM RNC5

()
  • Bundle Images
  • First model front view
Bundle Images
First model front view

الميزات الرئيسية

  • انقر مرتين وانظر إلى الداخل
  • قم بتجديد فوهة موزع الماء كل يوم
  • نضارة تدوم طويلاً
  • +Bass Blast
  • إضاءة سماعة متعددة الألوان (RGB)
  • وظيفة DJ
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Products in this Bundle: 2

LS32HVDMLV

25.5 قدم | جنبا الى جنب | InstaView™ | ThinQ
RNC5

RNC5

LG XBOOM RNC5
مقطع فيديو يظهر امرأة تقترب من ثلاجة InstaView وتنقر مرتين. يضيء الجزء الداخلي ويمكنها رؤية محتويات الثلاجة دون فتح الباب. يتم تكبير العرض للتركيز على المشروبات في الباب ثم يتم تصغيره لرؤية المرأة من الخلف وهي تفتح الباب وتلتقط شراباً.
™InstaView™ ThinQ

انقر مرتين وانظر إلى الداخل

انقر مرتين وشاهد ٪23 أكثر مما بالداخل مع أحدث جيل من ثلاجات ™InstaView™ ThinQ.

*مقارنة بـ LG التقليدية Side by Side InstaView™ ThinQ™(GSX971NEAE).

منظر بزاوية منخفضة للجانب الأيسر من LG XBOOM مقابل خلفية أرجوانية. ضوء XBOOM أرجواني هو الآخر.
LG XBOOM RNC5

مكبر صوت موسيقى الحفلات المتعدد الميزات

تقدم ميزة Super Bass Boost وغيرها من الميزات الممتعة إيقاعات قوية ومدوية تنقل الحفلة إلى مستوى أعلى من المتعة.

الملخص

طباعة
سعة الثلاجة (قدم مكعب)
18.2
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
‎913 x 1790 x 913 ‎
التكنولوجيا الرئيسية
الضاغط الخطي العاكس
ميزة إضافية
ThinQ (Wi-Fi)‎

كل المواصفات

ICE & WATER SYSTEM

موزّع ماء فقط

داخلي

صانع الثلج الآلي

نعم (سبيس بلس)

وعاء ثلج ومياه

ثلج مجروش ومكعبات

المواصفات الأساسية

نوع المنتج

جنبًا إلى جنب

السعة

سعة الفريزر (قدم مكعب)

7.3

سعة الثلاجة (قدم مكعب)

18.2

فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)

33

فريزر حجم التخزين (لتر)

207

ثلاجة بحجم التخزين (لتر)

516

إجمالي حجم التخزين (لتر)

756

الأبعاد والوزن

العمق بدون الباب (مم)

798

عمق دون مقبض (مم)

913

وزن التغليف (كجم)

150

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

‎913 x 1790 x 913 ‎

وزن المنتج (كجم)

140

الميزات

InstaView

نعم

مزيل روائح

نعم

ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

نعم

باب داخل باب

نعم ( باب - داخل باب )

ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

لا

حجيرة المجمد

ضوء المجمّد

إضاءة LED العلوية

تدفق هواء متعدد

نعم

الرف_زجاج مقوى

3

المواد واللمسة النهائية

اللمسة النهائية (الباب)

مايت بلاك بي سي إم

الأداء

نوع الضاغط

الضاغط الخطي العاكس

حجيرة الثلاجة

ضوء الثلاجة

إضاءة LED العلوية

حامل البيض/سلة البيض

صينية بيض

الرف_زجاج مقوى

3

صندوق خضراوات

نعم (2)

علبة الخضراوات (Fresh Converter)

لا

التقنية الذكية

تشخيص ذكي للأعطال

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

طباعة

كل المواصفات

ميزات المنتج

الصوت

EQ/Cluster 3 EQ (قياسي، بوب، كلاسيكي، روك، جاز، باس بلاست+، كرة قدم) معادل صوت خاص (Dangdut، عربي، أفرو هيب هوب، الهند، روجيتون، ميرينجو، سالسا، سامبا، آكس، فورو، فانك، سيرتانيجو)

EQ خاص

(دانغدوت، عربي، أفرو هيب هوب، الهند، روجيتون، ميرينجو، سالسا، سامبا، آكس، فورو، فانك، سيرتانيجو)

الراحة

تكرار مقطع واحد/تخطي/بحث/التشغيل العشوائي لمحتوى صندوق الموسيقى كله - Fwd/Rev USB نسخ/تسجيل مباشر تطبيق Bluetooth Remote (Android/iOS) وظيفة Bluetooth التلقائية تغيير طاقة Bluetooth (وضع الاستعداد) تشغيل Bluetooth (وضع الاستعداد) Bluetooth متعدد (Android/iOS) متعدد الألوان (RGB) إضاءة مكبر الصوت Party Strobe (التطبيق 용) البحث عن الملفات / المجلد مع تشغيل الموسيقى Fota Auto Music Play (التنقل والتشغيل) (Android/iOS) Wireless Party Link (الوضع الثنائي)

الوظائف

مؤثرات DJ/التكرار المتواصل/مغير الصوت/مُنشئ النماذج (تطبيق) صندوق موسيقى متعدد/لوحة DJ/مؤثرات صوت DJ تلقائية، إلغاء الصوت، مزامنة صوت أداة التغيير

تنسيق الملف

(MP3/WMA) عرض علامة ID3 Bluetooth AAC/SBC Codec

مواصفات المنتج

مكبر الصوت

النظام - وحدة مكبر صوت ثنائية الاتجاه 3 - وحدة مضخم صوت 2 بوصة × 2 - مقاومة 8 بوصات (TW/مكبر صوت) - 8 Ω / 3 Ω

الوصلات

USB (مدخلان) للجيتار - مدخل ميكروفون واحد لكل جهاز (Φ6.3) - مدخل Bluetooth (4.0) واحد لكل جهاز (Φ6.3)

الإمداد بالطاقة

ضيق: 200-240 فولت 50/60 هرتز عريض: 110-240 فولت 50/60 هرتز

الأبعاد: (العرض × الارتفاع × العمق) مم

الرئيسية: ‎330 x 685 x 344 مم

الوزن الصافي: (كجم)

الصافي: 13.8 كجم

الوزن الإجمالي: (كجم)

الإجمالي: 16.6 كجم

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