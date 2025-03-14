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25.5 قدم | جنبا الى جنب | InstaView™ | ThinQ + مكبر LG Soundbar S40T لتلفزيون بـ 2.1 قناة

مميزات

المعرض

المواصفات

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25.5 قدم | جنبا الى جنب | InstaView™ | ThinQ + مكبر LG Soundbar S40T لتلفزيون بـ 2.1 قناة

PTLS32HVDM.S40T

25.5 قدم | جنبا الى جنب | InstaView™ | ThinQ + مكبر LG Soundbar S40T لتلفزيون بـ 2.1 قناة

()
  • Bundle Images
  • First model front view
  • Second model front view
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First model front view
Second model front view

الميزات الرئيسية

  • انقر مرتين وانظر إلى الداخل
  • قم بتجديد فوهة موزع الماء كل يوم
  • نضارة تدوم طويلاً
  • تحكم سهل في مكبرات Soundbar للتلفزيون مع Soundbar Control
  • صوت مثالي دائمًا من AI Sound Pro
  • تجارب استماع متنوعة مع 3-Band EQ
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Products in this Bundle: 2

LS32HVDMLV

25.5 قدم | جنبا الى جنب | InstaView™ | ThinQ
صورة أمامية لمكبر الصوت LG Soundbar S40T ومضخم الصوت subwoofer

S40T

مكبر LG Soundbar S40T لتلفزيون بـ 2.1 قناة
مقطع فيديو يظهر امرأة تقترب من ثلاجة InstaView وتنقر مرتين. يضيء الجزء الداخلي ويمكنها رؤية محتويات الثلاجة دون فتح الباب. يتم تكبير العرض للتركيز على المشروبات في الباب ثم يتم تصغيره لرؤية المرأة من الخلف وهي تفتح الباب وتلتقط شراباً.
™InstaView™ ThinQ

انقر مرتين وانظر إلى الداخل

انقر مرتين وشاهد ٪23 أكثر مما بالداخل مع أحدث جيل من ثلاجات ™InstaView™ ThinQ.

*مقارنة بـ LG التقليدية Side by Side InstaView™ ThinQ™(GSX971NEAE).

الصور المستخدمة في النظرة العامة على المنتج أدناه هي لأغراض تمثيلية. راجع معرض الصور في أعلى الصفحة للحصول على تمثيل دقيق.

يظهر مكبر الصوت LG Soundbar على خلفية سوداء مظللة بضوء موجَّه.

مكبر الصوت المثالي لتلفزيون LG TV

امنح تجربة LG TV الكمال مع مكبر الصوت soundbar الذي يُكمِّل التصميم والأداء الصوتي للتلفزيون بشكل رائع.

الملخص

طباعة
سعة الثلاجة (قدم مكعب)
18.2
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
‎913 x 1790 x 913 ‎
التكنولوجيا الرئيسية
الضاغط الخطي العاكس
ميزة إضافية
ThinQ (Wi-Fi)‎

كل المواصفات

ICE & WATER SYSTEM

موزّع ماء فقط

داخلي

صانع الثلج الآلي

نعم (سبيس بلس)

وعاء ثلج ومياه

ثلج مجروش ومكعبات

المواصفات الأساسية

نوع المنتج

جنبًا إلى جنب

السعة

سعة الفريزر (قدم مكعب)

7.3

سعة الثلاجة (قدم مكعب)

18.2

فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)

33

فريزر حجم التخزين (لتر)

207

ثلاجة بحجم التخزين (لتر)

516

إجمالي حجم التخزين (لتر)

756

الأبعاد والوزن

العمق بدون الباب (مم)

798

عمق دون مقبض (مم)

913

وزن التغليف (كجم)

150

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

‎913 x 1790 x 913 ‎

وزن المنتج (كجم)

140

الميزات

InstaView

نعم

مزيل روائح

نعم

ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

نعم

باب داخل باب

نعم ( باب - داخل باب )

ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

لا

حجيرة المجمد

ضوء المجمّد

إضاءة LED العلوية

تدفق هواء متعدد

نعم

الرف_زجاج مقوى

3

المواد واللمسة النهائية

اللمسة النهائية (الباب)

مايت بلاك بي سي إم

الأداء

نوع الضاغط

الضاغط الخطي العاكس

حجيرة الثلاجة

ضوء الثلاجة

إضاءة LED العلوية

حامل البيض/سلة البيض

صينية بيض

الرف_زجاج مقوى

3

صندوق خضراوات

نعم (2)

علبة الخضراوات (Fresh Converter)

لا

التقنية الذكية

تشخيص ذكي للأعطال

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

طباعة

كل المواصفات

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