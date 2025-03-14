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25.5 قدم | جنبا الى جنب | InstaView™ | ThinQ + مكبر LG Soundbar S40T لتلفزيون بـ 2.1 قناة
*مقارنة بـ LG التقليدية Side by Side InstaView™ ThinQ™(GSX971NEAE).
الصور المستخدمة في النظرة العامة على المنتج أدناه هي لأغراض تمثيلية. راجع معرض الصور في أعلى الصفحة للحصول على تمثيل دقيق.
-
25.5 قدم | جنبا الى جنب | InstaView™ | ThinQ
-
مكبر LG Soundbar S40T لتلفزيون بـ 2.1 قناة
الملخص
كل المواصفات
ICE & WATER SYSTEM
-
موزّع ماء فقط
-
داخلي
-
صانع الثلج الآلي
-
نعم (سبيس بلس)
-
وعاء ثلج ومياه
-
ثلج مجروش ومكعبات
المواصفات الأساسية
-
نوع المنتج
-
جنبًا إلى جنب
السعة
-
سعة الفريزر (قدم مكعب)
-
7.3
-
سعة الثلاجة (قدم مكعب)
-
18.2
-
فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)
-
33
-
فريزر حجم التخزين (لتر)
-
207
-
ثلاجة بحجم التخزين (لتر)
-
516
-
إجمالي حجم التخزين (لتر)
-
756
الأبعاد والوزن
-
العمق بدون الباب (مم)
-
798
-
عمق دون مقبض (مم)
-
913
-
وزن التغليف (كجم)
-
150
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
-
913 x 1790 x 913
-
وزن المنتج (كجم)
-
140
الميزات
-
InstaView
-
نعم
-
مزيل روائح
-
نعم
-
ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+
-
نعم
-
باب داخل باب
-
نعم ( باب - داخل باب )
-
ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling
-
لا
حجيرة المجمد
-
ضوء المجمّد
-
إضاءة LED العلوية
-
تدفق هواء متعدد
-
نعم
-
الرف_زجاج مقوى
-
3
المواد واللمسة النهائية
-
اللمسة النهائية (الباب)
-
مايت بلاك بي سي إم
الأداء
-
نوع الضاغط
-
الضاغط الخطي العاكس
حجيرة الثلاجة
-
ضوء الثلاجة
-
إضاءة LED العلوية
-
حامل البيض/سلة البيض
-
صينية بيض
-
الرف_زجاج مقوى
-
3
-
صندوق خضراوات
-
نعم (2)
-
علبة الخضراوات (Fresh Converter)
-
لا
التقنية الذكية
-
تشخيص ذكي للأعطال
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
كل المواصفات
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