8.2 قدم مكعب، ثلاجة مدمجة، تدفق هواء متعدد، لون أبيض

يدور الهواء البارد بالتساوي بحيث تظل الثلاجة والطعام خاليين من الصقيع مع الحفاظ على الطعام طازجًا. مع عدم الحاجة إلى فك التجمد في الثلاجة يدويًا، فهي دائمًا جاهزة للاستخدام بشكل مريح.