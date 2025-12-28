We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
8.2 قدم مكعب، ثلاجة مدمجة، تدفق هواء متعدد، لون أبيض
GTFN256SDSP
الميزات الرئيسية
- Total no frost
- درج خضروات طازجة
- Metal fresh
لِمَ تُحَبّ ثلاجات وفريزرات LG؟
تصميم مدمج بسيط
تفاصيل بسيطة أنيقة ترتقي بجماليات المطبخ
درج خضروات طازجة
حافظ على الفواكه والخضروات طازجة لفترة أطول
Total no frost
طازج وخالي من الثلج
Metal fresh
جدار خلفي معدني بلمسة فاخرة
تصميم رائع
جمالية مطبخ خالية من العيوب
تضيف الألواح المنزلقة بموادها المتطابقة لمسة نهائية أنيقة لمطبخك العصري.
شاشة تعمل باللمس
شاشة تعمل باللمس لسهولة التحكم.
شاشة LED باللمس وواجهة سهلة الاستخدام تمنحك تجربة تشغيل مريحة.
درج خضروات طازجة
منتجات تدوم طويلاً.
يحافظ درج الخضراوات الطازجة على نضارة ومذاق الفواكه والخضروات.
Total No Frost
تبريد منعش تمامًا مع ميزة Total no frost
يدور الهواء البارد بالتساوي بحيث تظل الثلاجة والطعام خاليين من الصقيع مع الحفاظ على الطعام طازجًا. مع عدم الحاجة إلى فك التجمد في الثلاجة يدويًا، فهي دائمًا جاهزة للاستخدام بشكل مريح.
نصف التوت طازج، ونصفه مُجمَّد مع أيقونة ميزة عدم وجود صقيع (total no frost).
صينية منزلقة
سهولة الوصول مع الصينية المنزلقة.
تخزن الصينية المنزلقة طعام المجمد المفضل لديك للوصول السريع والسهل.
Metal Fresh
ارتقِ بمطبخك بفخامة مع لمسة من البساطة
امنح مطبخك اللمسة النهائية للأناقة العصرية مع مجموعة من اللمسات النهائية المعدنية الفاخرة.
دليل تركيب المجمد السفلي المدمج
انقر للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية ملاءمة الثلاجة المدمجة في مساحتك، بما في ذلك دليل للقياس ومعايير أخرى يجب مراعاتها.
*هذا الفيديو مخصص لحجم المنتج وتركيبه، وقد يختلف التصميم عن المنتج الفعلي.
قطع الغيار والملحقات
عرض تفاصيل القطع التي ستحصل عليها للتثبيت.
1. احتياطات التركيب
يجب أن تفتح أبواب الثلاجة والخزانة بزاوية 90 درجة. تأكد من وجود فجوة 40 ملم للتهوية بين الجدار وخزانة التركيب.
2. التثبيت الآمن
لتثبيت الثلاجة في مكانها، تأكد من تركيبها بإحكام باستخدام حشوة الغطاء الجانبي، والحامل العلوي البلاستيكي، ومسامير التثبيت الخاصة بالأثاث، ومسامير الحامل البلاستيكي.
3. تثبيت باب الثلاجة بلوحة الخزانة
قم بتثبيت باب الثلاجة بلوحة الخزانة في أربع نقاط مختلفة. قم بتثبيت دليل الباب مؤقتًا ببرغي، وقم بتثبيت قضيب الباب بمسمارين للأثاث، ثم قم بإزالة دليل الباب، وقم بتثبيت المسمار الثالث لسكة الباب. ثم قم بتغطية فتحات البراغي بغطاء قضيب الباب.
*الصور والفيديوهات المعروضة أعلاه لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
كل المواصفات
ما يقوله الناس
