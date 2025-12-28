About Cookies on This Site

8.2 قدم مكعب، ثلاجة مدمجة، تدفق هواء متعدد، لون أبيض

8.2 قدم مكعب، ثلاجة مدمجة، تدفق هواء متعدد، لون أبيض

GTFN256SDSP
Front view of 233L Built-in Bottom Freezer White with Total no frost and Fresh vegetable drawer. GTFN256SDSP.AVWGNGH
Front open view of 233L Built-in Bottom Freezer White with Total no frost and Fresh vegetable drawer.
Front Top open view of 233L Built-in Bottom Freezer White with Total no frost and Fresh vegetable drawer.
Front Bottom open view of 233L Built-in Bottom Freezer White with Total no frost and Fresh vegetable drawer.
Overall interior view of 233L Built-in Bottom Freezer White with Total no frost and Fresh vegetable drawer.
Right side view with top door open
Inside detail view of 233L Built-in Bottom Freezer White with Total no frost and Fresh vegetable drawer.
Airflow detail view of 233L Built-in Bottom Freezer White with Total no frost and Fresh vegetable drawer.
Airflow detail view of 233L Built-in Bottom Freezer White with Total no frost and Fresh vegetable drawer with Top perspective view.
Airflow detail view of 233L Built-in Bottom Freezer White with Total no frost and Fresh vegetable open drawer.
Left side view of 233L Built-in Bottom Freezer White with Total no frost and Fresh vegetable drawer.
Right side view of 233L Built-in Bottom Freezer White with Total no frost and Fresh vegetable drawer.
Side view of 233L Built-in Bottom Freezer White with Total no frost and Fresh vegetable drawer.
Back view of 233L Built-in Bottom Freezer White with Total no frost and Fresh vegetable drawer.
Saso energy label
الميزات الرئيسية

  • Total no frost
  • درج خضروات طازجة
  • Metal fresh
صورة لمُجمِّد الثلاجة السفلي من LG في المطبخ.

لِمَ تُحَبّ ثلاجات وفريزرات LG؟

ثلاجة بمُجمِّد سفلي مدمج من LG في مطبخ عصري.

تصميم مدمج بسيط

تفاصيل بسيطة أنيقة ترتقي بجماليات المطبخ

صورة مقربة لدرج الخضروات الطازجة.

درج خضروات طازجة

حافظ على الفواكه والخضروات طازجة لفترة أطول

فواكه نصف مجمدة مع رمز Total no frost.

Total no frost

طازج وخالي من الثلج

صورة مقربة لميزة Metal Fresh.

Metal fresh

جدار خلفي معدني بلمسة فاخرة

تصميم رائع

جمالية مطبخ خالية من العيوب

تضيف الألواح المنزلقة بموادها المتطابقة لمسة نهائية أنيقة لمطبخك العصري.

شاشة تعمل باللمس

شاشة تعمل باللمس لسهولة التحكم.

شاشة LED باللمس وواجهة سهلة الاستخدام تمنحك تجربة تشغيل مريحة.

درج خضروات طازجة

منتجات تدوم طويلاً.

يحافظ درج الخضراوات الطازجة على نضارة ومذاق الفواكه والخضروات.

Total No Frost

تبريد منعش تمامًا مع ميزة Total no frost

يدور الهواء البارد بالتساوي بحيث تظل الثلاجة والطعام خاليين من الصقيع مع الحفاظ على الطعام طازجًا. مع عدم الحاجة إلى فك التجمد في الثلاجة يدويًا، فهي دائمًا جاهزة للاستخدام بشكل مريح.

نصف التوت طازج، ونصفه مُجمَّد مع أيقونة ميزة عدم وجود صقيع (total no frost).

صينية منزلقة

سهولة الوصول مع الصينية المنزلقة.

تخزن الصينية المنزلقة طعام المجمد المفضل لديك للوصول السريع والسهل.

Metal Fresh

ارتقِ بمطبخك بفخامة مع لمسة من البساطة

امنح مطبخك اللمسة النهائية للأناقة العصرية مع مجموعة من اللمسات النهائية المعدنية الفاخرة.

دليل تركيب المجمد السفلي المدمج

انقر للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية ملاءمة الثلاجة المدمجة في مساحتك، بما في ذلك دليل للقياس ومعايير أخرى يجب مراعاتها.

*هذا الفيديو مخصص لحجم المنتج وتركيبه، وقد يختلف التصميم عن المنتج الفعلي.

قطع الغيار والملحقات

عرض تفاصيل القطع التي ستحصل عليها للتثبيت.

أيقونة الدعامة البلاستيكية

دعامة بلاستيكية

أيقونة برغي الدعامة البلاستيكية

برغي للدعامة البلاستيكية

أيقونة برغي (أثاث)

برغي (أثاث)

أيقونة دليل برغي الباب (متري)

دليل برغي الباب (متري)

أيقونة حشية الغطاء الجانبي

حشية الغطاء الجانبي

أيقونة قضيب الباب

قضيب الباب

أيقونة غطاء قضيب الباب

غطاء قضيب الباب

أيقونة دليل الباب

دليل الباب

متوسط. أيقونة الدعامة الجانبية للمفصلة

متوسط. الدعامة الجانبية للمفصلة

برغي للمنتصف. أيقونة دعامة مفصل جانبية (أثاث)

برغي للمنتصف. دعامة مفصل جانبية (أثاث)

برغي للمنتصف. أيقونة دعامة مفصل جانبية (متري)

برغي للمنتصف. دعامة مفصل جانبية (متري)

1. احتياطات التركيب

يجب أن تفتح أبواب الثلاجة والخزانة بزاوية 90 درجة. تأكد من وجود فجوة 40 ملم للتهوية بين الجدار وخزانة التركيب.

صورة لاحتياطات التركيب

2. التثبيت الآمن

لتثبيت الثلاجة في مكانها، تأكد من تركيبها بإحكام باستخدام حشوة الغطاء الجانبي، والحامل العلوي البلاستيكي، ومسامير التثبيت الخاصة بالأثاث، ومسامير الحامل البلاستيكي.

صورة لموضع التبريد.
أيقونة الدعامة البلاستيكية

دعامة بلاستيكية

أيقونة حشية الغطاء الجانبي

حشية الغطاء الجانبي

أيقونة برغي للدعامة البلاستيكية

برغي للدعامة البلاستيكية

أيقونة برغي (أثاث)

برغي (أثاث)

3. تثبيت باب الثلاجة بلوحة الخزانة

قم بتثبيت باب الثلاجة بلوحة الخزانة في أربع نقاط مختلفة. قم بتثبيت دليل الباب مؤقتًا ببرغي، وقم بتثبيت قضيب الباب بمسمارين للأثاث، ثم قم بإزالة دليل الباب، وقم بتثبيت المسمار الثالث لسكة الباب. ثم قم بتغطية فتحات البراغي بغطاء قضيب الباب.

صورة لكيفية تثبيت باب الثلاجة.
أيقونة دليل الباب

دليل الباب

أيقونة قضيب الباب

قضيب الباب

أيقونة غطاء قضيب الباب

غطاء قضيب الباب

أيقونة برغي (أثاث)

برغي (أثاث)

أيقونة دليل برغي الباب (متري)

دليل برغي الباب (متري)

قم بتنزيل الدليل للحصول على إرشادات حول استخدام المنتج وإعداداته.

دليل المستخدم

saso energy label
