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19.6 قدم مكعب ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون أبيض سوبر ، ضاغط عاكس
*يعتمد الاختبار على معيار "KS C ISO 15502" (الطراز: R-B601GM، R-B602GCWP). قد تختلف النتيجة في الاستخدام الفعلي.
*نتيجة اختبار LGE الداخلي باستخدام طريقة اختبار LGE الداخلية التي تقارن مستويات الضوضاء لطراز Smart Inverter Compressor من إل جي، GA-B459CLWL (2020)، مع طراز الضاغط الترددي من إل جي، GBB530NSQWB (2013). قد تختلف النتيجة في الاستخدام الفعلي.
*يجب أن يتم عكس الباب بواسطة فني تركيب أو شخص خدمة معتمد. إذا لم يتم ذلك، فلن يغطي الضمان الأبواب. قد يتم فرض رسوم الخدمة. اتصل بالبائع للحصول على التفاصيل.
*سرعة تبريد المياه المعبأة: الوقت المستغرق لتبريد زجاجة الماء من 30 درجة مئوية إلى 7 درجات مئوية في سلال باب الثلاجة. تم الاختبار بواسطة SLG (SLG: معتمد من مختبر الاختبارات الألماني "SLG Prüf-und Zertifizierungs GmbH)
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
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