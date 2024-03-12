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مكبر صوت LG Soundbar S70TY للتلفزيون مع تقنية Dolby Atmos و3.1.1 قناة + سماعة حفلات LG 2023 XBOOM XL5S مزودة بتقنية البلوتوث

مميزات

المعرض

المواصفات

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مكبر صوت LG Soundbar S70TY للتلفزيون مع تقنية Dolby Atmos و3.1.1 قناة + سماعة حفلات LG 2023 XBOOM XL5S مزودة بتقنية البلوتوث

S70TY.XL5

مكبر صوت LG Soundbar S70TY للتلفزيون مع تقنية Dolby Atmos و3.1.1 قناة + سماعة حفلات LG 2023 XBOOM XL5S مزودة بتقنية البلوتوث

Front view
Products in this Bundle: 2
Front view of LG Soundbar S70TY and SubWoofer

S70TY

مكبر صوت LG Soundbar S70TY للتلفزيون مع تقنية Dolby Atmos و3.1.1 قناة
Front view

XL5S

سماعة حفلات LG 2023 XBOOM XL5S مزودة بتقنية البلوتوث

صوت مثالي جدير بتلفزيون LG QNED

امنح تجربة LG QNED الكمال مع مكبر الصوت soundbar الذي يُكمِّل التصميم والأداء الصوتي للتلفزيون بشكل رائع.

LG Soundbar against a black backdrop highlighted by a spotlight.

تم وضع XBOOM XL5S من LG على المسرح مع إضاءة متدرجة باللون الأحمر البرتقالي. خلف المسرح، يستمتع الناس بالموسيقى.


كلما كان الصوت أكبر
كانت الحفلة أكبر

اجعل الحفلة أكبر بصوت أكبر كذلك. تنتج XBOOM XL5S من LG صوتًا قويًا للحفلة يملأ المكان.

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كل المواصفات

طباعة

كل المواصفات

معادل

تعزيز الصوت

نعم

معادل الصوت المخصص (التطبيق)

نعم

أساسي

نعم

مزود الطاقة

محول التيار المتردد جاك

نعم

سماعة

وحدة مكبر الصوت

6.5" x 1

حجم وحدة مكبر الصوت

2.5" x 1

نوع وحدة مكبر الصوت

تويتر مخروطي

بطارية

وقت شحن البطارية (ساعات)

3.5

عمر البطارية (ساعات)

12

استهلاك الطاقة

وضع التشغيل

55 W

وضع الاستعداد

0.5 W

الوزن

الوزن الإجمالي

13.6 kg

الوزن الصافي

11.2 kg

إكسسوار

محول التيار المتردد

نعم

بطاقة الضمان

نعم

تنسيق الصوت

AAC

نعم

SBC

نعم

الاتصال

نسخة بلوتوث

5.1

USB

1

الراحة

مؤشر البطارية

نعم

تطبيق بلوتوث (أندرويد/آي أو إس)

نعم

إضاءة

نعم

متعدد النقاط

نعم

قفل الأمان

نعم

مدير الترقية (FOTA)

نعم

مقاوم لرذاذ/ الماء

IPX4

رابط الطرف اللاسلكي (الوضع المزدوج)

نعم

رابط لاسلكي للحفلات (وضع متعدد)

نعم

الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)

علبة كرتون

698 x 374 x 354 mm

سماعة

289 x 570 x 280 mm

عام

عدد القنوات

2.1ch (2Way)

مخرج الطاقة

200 W

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