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مكبر صوت LG Soundbar S70TY للتلفزيون مع تقنية Dolby Atmos و3.1.1 قناة + سماعة حفلات LG 2023 XBOOM XL5S مزودة بتقنية البلوتوث
مكبر صوت LG Soundbar S70TY للتلفزيون مع تقنية Dolby Atmos و3.1.1 قناة + سماعة حفلات LG 2023 XBOOM XL5S مزودة بتقنية البلوتوث
صوت مثالي جدير بتلفزيون LG QNED
امنح تجربة LG QNED الكمال مع مكبر الصوت soundbar الذي يُكمِّل التصميم والأداء الصوتي للتلفزيون بشكل رائع.
-
مكبر صوت LG Soundbar S70TY للتلفزيون مع تقنية Dolby Atmos و3.1.1 قناة
-
سماعة حفلات LG 2023 XBOOM XL5S مزودة بتقنية البلوتوث
كل المواصفات
كل المواصفات
معادل
-
تعزيز الصوت
-
نعم
-
معادل الصوت المخصص (التطبيق)
-
نعم
-
أساسي
-
نعم
مزود الطاقة
-
محول التيار المتردد جاك
-
نعم
سماعة
-
وحدة مكبر الصوت
-
6.5" x 1
-
حجم وحدة مكبر الصوت
-
2.5" x 1
-
نوع وحدة مكبر الصوت
-
تويتر مخروطي
بطارية
-
وقت شحن البطارية (ساعات)
-
3.5
-
عمر البطارية (ساعات)
-
12
استهلاك الطاقة
-
وضع التشغيل
-
55 W
-
وضع الاستعداد
-
0.5 W
الوزن
-
الوزن الإجمالي
-
13.6 kg
-
الوزن الصافي
-
11.2 kg
إكسسوار
-
محول التيار المتردد
-
نعم
-
بطاقة الضمان
-
نعم
تنسيق الصوت
-
AAC
-
نعم
-
SBC
-
نعم
الاتصال
-
نسخة بلوتوث
-
5.1
-
USB
-
1
الراحة
-
مؤشر البطارية
-
نعم
-
تطبيق بلوتوث (أندرويد/آي أو إس)
-
نعم
-
إضاءة
-
نعم
-
متعدد النقاط
-
نعم
-
قفل الأمان
-
نعم
-
مدير الترقية (FOTA)
-
نعم
-
مقاوم لرذاذ/ الماء
-
IPX4
-
رابط الطرف اللاسلكي (الوضع المزدوج)
-
نعم
-
رابط لاسلكي للحفلات (وضع متعدد)
-
نعم
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
-
علبة كرتون
-
698 x 374 x 354 mm
-
سماعة
-
289 x 570 x 280 mm
عام
-
عدد القنوات
-
2.1ch (2Way)
-
مخرج الطاقة
-
200 W
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