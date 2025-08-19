مكبر الصوت XBOOM Party Speaker من LG - XL9T، بلوتوث، 1000 واط + مكبر الصوت XBOOM Party Speaker من LG - XL9T، بلوتوث، 1000 واط

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
XL9T.XG2TBK
الميزات الرئيسية
- خرج بقوة 1000 واط ومكبرات صوت مقاس 8 بوصات - املأ المكان بصوت ضخم
- شاشة Pixel Art وإضاءة حلقية متعددة الألوان وإضاءة X-Flash - تضيء الحفلة
- المقبض والعجلات - خذها معك في كل مكان
- تصميم مُدمج - اصطحبه معك أينما ذهبت
- صوت قوي ومتين من جهاز صغير
- يمكن ربطه في أي مكان - حبل مناسب لربط الجهاز بالحقيبة وغيرها من الأشياء
كل المواصفات
إكسسوار
محول التيار المتردد
نعم
بطاقة الضمان
نعم
تنسيق الصوت
AAC
نعم
SBC
نعم
الاتصال
نسخة بلوتوث
5.1
USB
1
الراحة
تطبيق بلوتوث (أندرويد/آي أو إس)
نعم
إضاءة
نعم
متعدد النقاط
نعم
قفل الأمان
نعم
مدير الترقية (FOTA)
نعم
مقاوم لرذاذ/ الماء
IPX4
رابط الطرف اللاسلكي (الوضع المزدوج)
نعم
رابط لاسلكي للحفلات (وضع متعدد)
نعم
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
علبة كرتون
987 x 523 x 479 mm
سماعة
404 x 916 x 428 mm
معادل
تعزيز الصوت
نعم
معادل الصوت المخصص (التطبيق)
نعم
أساسي
نعم
عام
عدد القنوات
2.2ch (2Way)
مخرج الطاقة
1,000W
استهلاك الطاقة
وضع التشغيل
150 W
وضع الاستعداد
0.5 W
مزود الطاقة
محول التيار المتردد جاك
نعم
سماعة
وحدة مكبر الصوت
8" x 2
حجم وحدة مكبر الصوت
3" x 2
نوع وحدة مكبر الصوت
تويتر مخروطي
الوزن
الوزن الإجمالي
32.2 kg
الوزن الصافي
27.5 kg
كل المواصفات
