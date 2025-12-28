About Cookies on This Site

مكبر الصوت LG xboom Stage 301 | مكبر الصوت بتقنية Bluetooth | مكبر الصوت xboom Signature Sound من will.i.am للحفلات والعروض + ضبط LG xboom Grab بواسطة will.i.am

STAGE301.GRAB001
Bundle front view
Front view of stage
Front view of grab
الميزات الرئيسية

  • مضخم صوت ووحدة متوسطة المدى من Peerless
  • AI Sound
  • قياس المساحة (Space Calibration)
  • وحدة مكبر صوت على شكل قبة من Peerless
  • إضاءة الذكاء الاصطناعي (AI Lighting)
  • معايير عسكرية
2 :المنتجات في هذه الباقة
side view from right

STAGE301

مكبر الصوت LG xboom Stage 301 | مكبر الصوت بتقنية Bluetooth | مكبر الصوت xboom Signature Sound من will.i.am للحفلات والعروض

GRAB

ضبط LG xboom Grab بواسطة will.i.am
bluetooth
يظهر will.i.am مرتديًا زيًا أسود ونظارات شمسية، وهو يحمل جهاز xboom Grab إلى الأمام.

يظهر will.i.am مرتديًا زيًا أسود ونظارات شمسية، وهو يحمل جهاز xboom Grab إلى الأمام.

صوت xboom signature sound تم ضبطه بواسطة will.i.am

نقدم لكم جهاز xboom Grab الجديد، الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع will.i.am. استمتع بتجربة الصوت الذي يصنعه الخبير، والمجسّد بأسلوب فريد.

