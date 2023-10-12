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تلفزيون ذكي LG QNED مقاس 55 و بدقة 4K، لعام 2023

مميزات

المعرض

المواصفات

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تلفزيون ذكي LG QNED مقاس 55 و بدقة 4K، لعام 2023

55QNED816RA

تلفزيون ذكي LG QNED مقاس 55 و بدقة 4K، لعام 2023

منظر أمامي لجهاز تلفزيون QNED من LG مع صورة معروضة على الشاشة وشعار المنتج

عندما تجتمع تقنيتَي Quantum Dot و NanoCell

سطوع أعلى وألوان أزهى بتقنية QNED

استمتِع بألوان أنقى وأغنى

شاهد صورة مذهلة بألوان فريدة بفضل ميزة QNED Color Pro المدعومة بقوة تكنولوجيا Quantum Dot وNanoCell الهائلة.

يظهر مشهد مسحوق الألوان وهو يتفجر ويتداخل مع شاشة التلفزيون.

*تلفزيون QNED85 يأتي مزودًا بميزة QNED Color Pro.
*تلفزيون QNED80/75 يأتي مزودًا بميزة QNED Color.

حجم الألوان بنسبة% 100

تقدم تكنولوجيا إعادة إنتاج الألوان المعتمدة بتلفزيون LG QNED ألوانًا زاهية غنية تحتفظ بإشراقها ودقتها حتى في مستويات السطوع العالية.

تظهر صورة رقمية غنية بالألوان مقسمة إلى قسمين؛ يبدو الجزء الأيسر من الصورة أقل إشراقًا، في حين يزداد إشراق الصورة في الجزء الأيمن منها. يظهر أسفل يسار الشاشة عبارة "حجم الألوان بنسبة 70%"، في حين يظهر على اليمين عبارة "حجم الألوان بنسبة 100%".

يوجد رسمان بيانيان لتوزيع ألوان RGB في شكل مثلث قائم. أحدها ناحية اليسار بحجم ألوان بنسبة 70% والثاني بحجم ألوان بنسبة 100% موزع توزيعًا كاملاً. تظهر بين الرسمين البيانيين كلمتان "ساطع" و"معتم".


يوجد الشعار المعتمد لشركة Intertek.

*يكافئ حجم التدرج اللوني (CGV) للشاشة حجم التدرج اللوني لمساحة الألوان DCI-P3 أو يتجاوزه وفقًا لعملية تحقق مستقلة من شركة Intertek.
*تشير عبارة "حجم ألوان بنسبة %70" إلى أجهزة تلفزيون بدقة UHD من LG غير المزودة بتكنولوجيا NanoCell.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.

Dimming Pro والتباين الفائق

ألوان مذهلة

تستخدم تقنية التعتيم من LG خوارزميات التعلم العميق لتصنع صورًا أكثر وضوحًا وطبيعية مع الحد من تأثير التوهج.

توجد شاشتان للتلفاز - واحدة على اليسار وأخرى على اليمين. توجد الصور نفسها لبلورة ملونة على كل تلفاز. الصورة على اليسار شاحبة قليلاً بينما الصورة على اليمين براقة جدًا. توجد صورة شريحة معالج في الركب السفلي الأيسر لتلفاز في الصورة اليمنى.

*تتوفر ميزة التعتيم الدقيق ( Precision Dimming) في طرازات QNED85/80(86 بوصة).
*تتوفر ميزة التعتيم الاحترافي (Dimming pro) في طرازات QNED80/75.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
*تم احتساب حجم MiniLED باستخدام معايير القياس الداخلية لشركة LG.

معالج α7 AI بدقة 4K من الجيل السادس

جودة تبهرك

يقدم أحدث معالجاتنا، معالج α7 AI بدقة 4K من الجيل السادس، تجربة مشاهدة فائقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى مصممة خصيصًا لتلبي رغباتك المفضلة.

*يتوفر معالج α7 AI بدقة 4K من الجيل السادس في طرازات QNED85/80.
*يتوفر معالج α5 AI بدقة 4K من الجيل السادس في طرازات QNED75.

تقنية AI Picture Pro

احصل على صورة مذهلة بجودة مثالية بتقنية AI Picture Pro على نحو أسهل مما مضى. تستخدم ميزة رفع المستوى الفائق AI المتطورة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المفقودة واستعادتها من المحتوى منخفض الدقة لضمان مشاهدة أدق التفاصيل بأفضل جودة.

تظهر صورة لزهرة عباد الشمس ناحيتي اليسار واليمين على الشاشة المقسومة. تبدو الصور اليمنى المعززة بتقنية AI Picture Pro أكثر سطوعًا وأعلى وضوحًا.

التحكم في السطوع بالذكاء الاصطناعي

يعدّل سطوع شاشتك تلقائيًا ليلائم مستويات الإضاءة المحيطة، ما يضمن المشاهدة المثلى في أي مكان.

تظهر صورة لزهرة دوّار شمس عبر الجانبين الأيسر والأيمن للشاشة المنقسمة. تبدو الصورة اليمنى أكثر سطوعًا وأوضح مع تنشيط ميزة الذكاء الاصطناعي Picture Pro.

تقنية AI Sound Pro

يستخدم المعالج التعلّم العميق من نقاط بيانات صوتية للتعرّف على الأصوات والتأثيرات والترددات الصوتية، ما يتيح له تحسين الصوت استنادًا على نوع المحتوى الذي تشاهده لتنعم بتجربة صوتية مكانية غامرة لجميع حواسك.

يتم تفعيل تقنية AI Sound Pro، وتُعرض صورة مصحوبة بصوت غني يغمر جنبات المكان بتأثيرات صوتية.

*تتوفر ميزة QNED85/80 في طرازات QNED85/80.
*تتوفر ميزة رفع مستوى الصورة بتقنية الذكاء الاصطناعي في طرازات QNED85/80.
*لن تعمل تقنية AI Picture Pro مع أي محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر عبر خدمات OTT.
تشير كلمة "عادية" إلى أجهزة تلفزيون بدقة UHD من LG غير المزودة بتكنولوجيا NanoCell.
*تفاوت جودة الصورة للمحتوى المُحسَّن وفقًا لدقة المصدر الأصلي.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.

*QNED85 و81 تتضمنان ميزة الذكاء الاصطناعي Picture Pro.
*QNED85 و81 تتضمنان ميزة الذكاء الاصطناعي Super Upscaling.
*QNED75 تتضمن ميزة الذكاء الاصطناعي Brightness Control.
*تشير كلمة «تقليدية» إلى أجهزة تلفاز UHD من LG بدون تقنية NanoCell.
*تفاوت جودة الصورة للمحتوى المُحسَّن وفقًا لدقة المصدر الأصلي.
*تتم محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.

*تضم طرازات QNED85/80/75 ميزة مزج الصوت المحيطي افتراضيًا بنظام مكبرات صوت 5.1.2.

واجهة WOW

إعدادات متنوعة

ينتقل مكبر الصوت تلقائيًا إلى الوضع الصوتي لمكبر الصوت عند توصيله بتلفزيون LG. كما يمكنك الاستمتاع بثلاثة أوضاع إضافية لتنعم بتجربة صوتية ساحرة.

تُعرض واجهة تغيير الإعدادات على شاشة التلفزيون.

*هذه الميزة مدعومة فقط في طرازات التلفزيون لعام 2023. يختلف الدعم باختلاف الطراز.
*يختلف دعم الميزات حسب طراز مكبر الصوت من LG.

تقنية ThinQ AI ونظام التشغيل webOS

وظائف ذكية مصممة خصيصًا لك

يقدم لك التلفزيون تنبيهات مخصصة وترشيحات حسب ذوقك وغير ذلك الكثير لتحظى بالراحة والسهولة في الاستخدام. تتيح لك الميزات الذكية، مثل الشاشة الرئيسة الجديدة كليًا تجربة مشادة أسرع وأكثر بساطة وسهولة.
تعرف على المزيد

*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو البلد.
*تتطلب خدمات OTT اشتراكات منفصلة.

ملفي التعريفي

شاهد المحتوى الذي ترغب في مشاهدته فقط بإنشاء ملف تعريفي مخصص لكل فرد من أفراد العائلة. استمتع بمشاهدة أنواع المحتوى المخصصة الموصى بها والوصول السريع إلى التطبيقات الأكثر استخدامًا.
يظهر على شاشة التلفزيون مشهد تفعيل وظيفة "My profile" (ملفي التعريفي).

البطاقات السريعة

كل ما تحتاجه من تطبيقات ومحتوى بين يديك بسرعة وسهولة! يمكنك أيضًا تحرير البطاقات السريعة لملفات تعريفية لمستخدمين مختلفين لضمان توفر المحتوى المفضل بين يديك.
يظهر على شاشة التلفزيون مشهد تفعيل وظيفة "My profile" (ملفي التعريفي).

*قد يعرض محتوى محدود أو مقيد حسب المنطقة أو اتصال الشبكة.
*يمكن إنشاء عدد غير محدود من ملفات التعريف، مع أن الشاشة الرئيسية لا تعرض سوى 10 ملفات تعريفية بحد أقصى.

معالج الصورة بالذكاء الاصطناعي

صورة مخصصة من أجلك

يعمل AI Picture Wizard (معالج الصورة بالذكاء الاصطناعي) على تحليل 85 مليون إعداد محتمل للوصول إلى أفضل إعدادات الصورة وتحليل التفضيلات اللونية للمشاهدين بهدف توفير إعدادات عرض مخصصة.

*تتوفر وظيفة AI Picture Wizard (معالج الصورة بالذكاء الاصطناعي) في طرازات QNED85/80.

ميزة التخصيص بالذكاء الاصطناعي

أداة تخصيص المحتوى المفضل

احصل على ترشيحات المحتوى حسب ذوقك ترشح ميزة التخصيص بالذكاء الاصطناعي كلمات مفتاحية ذات صلة أو رائجة استنادًا إلى سجل بحثك فريد بوظيفة التعرُّف على الصوت لتحصل على المزيد من محتواك المفضل.

يظهر وجه شخص على شاشة التلفزيون، كما تُعرض إلى جانبه كلمات مفتاحية موصى بها.

*قد يختلف توفر الخدمة حسب المنطقة والسلسلة.
*لا تتوفر ميزة "For you keyword" إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية في لغاتها الأصلية

AirPlay وHomeKit

تحكم في تلفزيون LG بسهولة عن طريق ميزات Apple AirPlay وHomeKit . استخدم التكنولوجيا الذكية لتشغيل تلفزيونك وإيقافه، والتبديل بين الإدخالات، وضبط مستوى الصوت، كل ذلك دون استخدام جهاز التحكم عن بُعد.

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*LG تدعم أجهزة 'Matter' Wi-Fi.
*Apple وشعار Apple، وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.‎، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.
*تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.
*يختلف توفر الأوامر الصوتية حسب المنتج والبلد.
*تختلف القوائم المعروضة عند طرح المنتج في الأسواق.
*قد يختلف الدعم لميزتي AirPlay 2 وHomeKit باختلاف المناطق.

العرض المتعدد

حان الوقت لتغيير طريقة مشاهدتك

حقق أقصى استفادة من تلفزيون LG بوضع المشاهدة المتعددة. استكشف طرقًا جديدة للمشاهدة، كوضع المشاهدة المتجاور وصورة داخل صورة والشاشة المزدوجة. بالإضافة إلى ذلك، تقترن ميزات المشاهدة المتعددة، وتتضمن الوضع المتجاور وصورة داخل صورة مع الكاميرا الذكية من LG لتحقيق مزيد من الراحة.

*قد يختلف توفر مجموعة التطبيق/الإدخال حسب الخدمة المتاحة.
*تتطابق إعدادات طريقة عرض صورة داخل صورة في كلتا الشاشتين.
*تطبيق "LG Fitness" وضع عرض صورة داخل صورة باستخدام كاميرا USB في التطبيق.

الكاميرا الذكية من LG

بفضل سهولة تركيب التلفزيون والتصميم النحيف، تجعل وظيفة الكاميرا الذكية من LG إجراء الاجتماعات الافتراضية عن بُعد غاية في السهولة على الشاشة الكبيرة.

سيدة تجلس على مسند أريكة، ممسكة كمبيوتر محمول وتشاهد التلفزيون. يمكن رؤية أربع شخصيات ومؤتمر فيديو على الشاشة الكبيرة بالتلفزيون.

*تُباع الكاميرا الذكية من LG بشكل منفصل.

صورة لشخص جالس على أريكة يستمتع بمشاهدة فيلم على شاشة تلفزيون كبير الحجم معلَّق على الجدار.

تقنية True Cinema

سينما منزلية تنافس العروض المسرحية

استمتع بتجربة مشاهدة سينمائية تحبس الأنفاس، وأنت مرتاح في منزلك مع تلفزيون LG QNED.

رجل يحدّق النظر وهو غاضب إلى الخارج. الصورة مقسومة إلى نصفين. تبدو الألوان في النصف الأول من الصورة باهتة وأقل حيوية، في حين تنبض الصورة في النصف الأيمن من الصورة بالحياة بمزيد من الألوان الزاهية. تظهر كلمة "عادي" في أعلى يسار الصورة، بينما مكتوب عبارة "HDR 10 PRO" في أعلى يمين الصورة.

صورة مُحسَّنة باحترافية

تستخدم تقنية HDR10 Pro ميزة تعيين درجة اللون الديناميكية لتحسين التباين والوضوح للمحتوى إطارًا تلو الآخر بشكل تلقائي.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
*تشير كلمة "عادية" إلى أجهزة تلفزيون بدقة UHD من LG غير المزودة بتكنولوجيا NanoCell.

وضع FILMMAKER

شاهد الأفلام بجودة فائقة تمامًا كما أرادها مخرج الفيلم مع وضع FILMMAKER MODE™‎. يحافظ هذا النمط على الألوان والإعدادات ومعدلات الإطارات الأصلية لينقل رؤية المخرج الإبداعية إليك.

مخرج أحد الأفلام ينظر إلى شاشة تلفزيون كبيرة ويُدخل تعديلاً على أحد المشاهد. ويظهر على شاشة التلفزيون رافعة برجية على خلفية سماء أرجوانية. يوجد شعار وضع FILMMAKER Mode في أسفل يمين الشاشة.

*قد يختلف دعم وضع FILMMAKER Mode حسب البلد.

هذه هي شعارات منصات بث الفيديو عبر الإنترنت مع مشاهد مصورة مطابقة ناحية اليمين إلى كل شعار. توجد ملصقات لمسلسل Wednesday من Netflix وTED LASSO من Apple TV وThe rings of power من PRIME VIDEO.

الترفيه

قائمة لا حصر لها من المحتوى حسب الطلب

استمتع بمشاهدة المحتوى الذي تفضله بسهولة عبر أكبر منصات بث الفيديو عبر الإنترنت مباشرة على جهاز تلفزيون QNED من LG.
قائمة لا حصر لها من المحتوى حسب الطلب تعرف على المزيد

*يلزم وجود عضوية في Netflix.
*Apple، وشعار Apple، وApple TV هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.‎، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى.
*قد لا تتوفر خدمة Apple TV+‎ و/أو أنواع محتوى محددة في جميع المناطق.
*تتطلب خدمة Apple TV+‎ اشتراكًا.
*Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com, Inc.‎ أو الشركات التابعة لها. تنطبق رسوم الاشتراك في خدمة Amazon Prime و/أو Prime Video. يرجى زيارة primevideo.com/terms للاطِّلاع على التفاصيل.
*قد تختلف الخدمة المدعومة باختلاف البلد.

يوجد تلفزيون كبير معلَّق على الجدار، ويمكنك مشاهدة لعبة سباق على الشاشة. أمام التلفزيون، يمكنك رؤية شخص يركز في اللعب باستخدام وحدات التحكم بيديه.

الألعاب المتقدمة

استمتع بروعة الألعاب المثيرة

استمتع بترقية إعداد الألعاب من خلال أحدث أجهزة التلفزيون لتنعم بتجربة لعب مثالية من الجيل التالي.

مُحسِّن الألعاب ولوحة التحكم

تجمع ميزة مُحسِّن الألعاب كل إعدادات الألعاب في قائمة واحدة سهلة الاستخدام في حين تمنحك لوحة التحكم في الألعاب إمكانية الوصول إلى إعداداتك الحالية بسرعة.

صورة للوحة التحكم معروضة على شاشة اللعبة حيث تعرض لوحة الألوان بها أيقونات حالة اللعبة والوضع المظلم وتشغيل تطبيق داخل تطبيق ومحسِّن الألعاب وجميع الإعدادات ودليل المستخدم.

4K ‏120 هرتز وALLM وeARC

ارتقِ بتجربة الألعاب إلى مستويات جديدة مع الرسومات المتزامنة سلسة الحركة. قلل من درجة الضبابية والشبحية في الحركة مع تقنية Dolby Vision® HDR بدقة 4K ومعدل تحديث 120 هرتز وميزتي ALLM وeARC بأحدث مواصفات HDMI 2.1.

طائرة عسكرية حمراء تظهر في صورة مقسَّمة إلى نصفين؛ في النصف الأول تبدو الألوان شاحبة وداكنة قليلاً، بينما النصف الثاني من الصورة أكثر سطوعًا والألوان أكثر حيوية. تظهر في أعلى يسار الصورة كلمة "عادية"، أما في أعلى يمين الصورة، فيظهر شعار LG QNED.

*يختلف مدى توفر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة محسِّن الألعاب حسب السلسلة.
*لا يتم تنشيط لوحة التحكم في الألعاب إلا مع تشغيل إعداد "مُحسِّن الألعاب" و"لوحة تحكم الألعاب".

*تشير كلمة "عادية" إلى أجهزة تلفزيون بدقة UHD من LG غير المزودة بتكنولوجيا NanoCell.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.

يظهر في الصورة جهازا تلفزيون موجهان لبعضهما. يظهر على شاشة التلفزيون في ناحية اليسار سيارة سباق مسرعة تبدو معالمها غير واضحة، في حين تظهر بمعالم واضحة على شاشة التلفزيون ناحية اليمين.

أداء فائق في الألعاب

تعمل تقنية AMD FreeSync Premium على تحسين تجربة الألعاب بتقليل تقطَّع الشاشة واقتصاصها.

يظهر في الصورة تلفزيون QNED موضوع أمام جدار أحمر، وتعرض الصورة المبينة على الشاشة مباراة لكرة السلة بين شخصين يلعبان معًا. في الأسفل، يوجد مربعان للصور ذاتها. تظهر عبارة "VRR OFF" (إيقاف معدل التحديث المتغير) ناحية اليسار، وتبدو الصورة غير واضحة، أما على اليمين، فتوجد عبارة "VRR ON" (تشغيل معدل التحديث المتغير)، وتُعرَض الصورة ذاتها.

وداعًا للحظات التأخير

استمتع بالسرعة والسلاسة في تشغيل الألعاب، وتأخر إدخال أقل مع معدل التحديث المتغير (VRR).

*تتوفر تقنية AMD FreeSync™ Premium في طرازات QNED85/80.
*تضم طرازات QNED85/80 ميزة معدل التحديث المتغير (VRR).
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.

HGiG

تعقد شركة LG شراكة مع مجموعة من أكبر الشركات في صناعة الألعاب للاستمتاع بأحدث ألعاب HDR بواقعية بالغة وإحساس مذهل يغمر جميع الحواس.

صورة يظهر فيها سيدة تحمل مسدسًا وترتدي قناعًا يغطي الوجه بالكامل. يبدو النصف الأول من الصورة شاحبًا بألوان باهتة، في حين يظهر النصف الثاني من الصورة بألوان زاهية أكثر حيوية.

*HGiG هي مجموعة تطوعية من الشركات العاملة في مجال الألعاب وتصنيع أجهزة التلفزيون تتعاون معًا على وضع إرشادات عامة وتوفيرها لتحسين تجارب ألعاب العملاء بوظيفة HDR.
*قد يختلف توفر الدعم لميزة HGiG حسب البلد.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.

تضيء ومضات حول التلفزيون، ويمكنك رؤية لعبة Cyberpunk على الشاشة. يظهر شعار Geforce now أعلى التلفزيون.

الألعاب السحابية

استمتع بتجربة ألعاب مفعمة بالحركة والإثارة

يقدم لك تلفزيون QNED من LG مجموعة من الألعاب الجديدة مع خدمة الألعاب السحابية GeForce NOW.

*قد تختلف الشراكات المدعومة باختلاف البلد.

صندوق تغليف لتلفزيون QNED يظهر على خلفية وردية وخضراء، ويوجد نباتات خضراء وفراشات تخرج من داخل الصندوق.

تلفزيون QNED مستدام

تغليف مميز يصنع الفارق

يأتي تلفزيون QNED من LG في عبوة تغليف ذات تصميم جديد باستخدام طباعة أحادية اللون وصندوق قابل لإعادة التدوير.

*قد يختلف المحتوى المكتوب على الصندوق حسب الطراز أو البلد.

طباعة

المواصفات الرئيسية

HDR (نطاق ديناميكي عالي)

HDR10 / HLG

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

كل المواصفات

الصورة (المعالجة)

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

نعم (SDR/HDR)

تقنية التعتيم

تعتيم محلي

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم

وضع المخرح

نعم

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

HDR10 / HLG

HFR (معدل إطارات عالي)

4K 120 إطار في الثانية (HDMI)

حركة

حركة برو

وضع الصورة

10 أوضاع (معالج صور مخصص ، زاهي ، قياسي ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، خبير (ISF) (غرفة مظلمة))

إمكانية الوصول

تدرج الرمادي

نعم

تباين عالي

نعم

عكس الألوان

نعم

يحتوي على الإكسسوارات

سلك الطاقة

نعم (قابل للفصل)

ريموت

ريموت سحري

بطاريات التحكم عن بعد

نعم (aa x ​​2ea)

صوتي

مشاركة وضع الصوت

نعم

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 5.1.2)

ترميز الصوت

AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

مخرج الصوت

20 واط

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

صوت واضح برو

نعم

مزامنة صوت LG

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

اتجاه مكبر الصوت

إطلاق سفلي

نظام السماعة

2.0 قناة

WiSA Ready

نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

الاتصال

دعم البلوتوث

نعم (v 5.0)

مدخل Ethernet

1ea

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 3)

مدخل HDMI

(يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (2 منفذ)) أربعة منافذ

إدخال RF (هوائي/كابل)

منفذان

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

مدخلات USB

منفذان (V 2.0)

واي فاي

نعم (Wi-Fi 5)

الأبعاد والأوزان

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

‎1360x810x187 ‎

وزن العبوة (من الخارج)

‎22.5 ‎

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1233x716x44.2 ‎

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1233x781x271 ‎

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

‎841x271 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎16.3 ‎

وزن التلفزيون مع حامل

‎17.9 ‎

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

‎300x300 ‎

الألعاب

Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

وضع HGIG

نعم

VRR (معدل التحديث المتغير)

نعم

القوة

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

AC 100 ~ 240V 50-60Hz

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

تلفزيون ذكي

المعرض الفني

نعم

أمازون أليكسا

نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)

إعدادات العائلة

نعم

متصفح الويب الكامل

نعم

التمييز الصوتي الذكي

نعم (اللغة العربية/العبرية/تركيش)

ريموت تحكم سحري

مدمج

عرض متعدد

نعم

نظام التشغيل (OS)

Webos 23

شارك غرفة إلى غرفة

نعم (المتلقي)

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

تنبيه رياضي

نعم

ThinQ

نعم

كاميرا USB متوافقة

نعم

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منظر أمامي لجهاز تلفزيون QNED من LG مع صورة معروضة على الشاشة وشعار المنتج

55QNED816RA

تلفزيون ذكي LG QNED مقاس 55 و بدقة 4K، لعام 2023