*Apple وشعار Apple وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc.، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة باختلاف الدولة.

*قد تختلف القوائم المعروضة عند تحريرها.

*قد يختلف دعم AirPlay 2 وHomeKit حسب المنطقة.

*قد يتم عرض المحتوى المخفض أو المحدود وفقًا لاتصال المنطقة والشبكة.

*يمكن إنشاء عدد غير محدود من ملفات التعريف، ولكن الشاشة الرئيسية ستعرض فقط ما يصل إلى 10 ملفات تعريف.

*قد تختلف الألعاب الرياضية والبطولات المدعومة حسب الدولة.

*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.

*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.

*يتطلب الأمر وجود اشتراكات منفصلة لخدمات OTT.