إل جي كيونيد 4K تلفاز ذكي 65 بوصة السلسة 80, معالج ألفا 7 الجيل الخامس, HGiG.

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شاهد ألوانًا نقية وأكثر ثراءً
تعتيم احترافي
صورة يظهر بها شاشتا تلفزيون - واحدة على اليسار والأخرى على اليمين. تتضمن نفس الصور لفراشة زرقاء تمتص العسل على زهرة وردية اللون. تبدو الصورة الواقعة على اليسار شاحبة بعض الشيء بينما تبدو الصورة الواقعة على اليمين زاهية للغاية.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
*يتميز تلفزيون QNED90/85/80 بمعالج α7 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي بدقة 4K.
صورة يظهر بها لقطة مقرّبة لوجه امرأة على اليسار واليمين. تبدو الصورة الواقعة على اليسار أكثر قتامة وأقل وضوحًا بينما تبدو صورة وجه المرأة أكثر إشراقًا ووضوحًا على اليمين.
صورة احترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة يظهر بها لقطة مقرّبة لوجه امرأة على اليسار واليمين. تبدو الصورة الواقعة على اليسار أكثر قتامة وأقل وضوحًا بينما تبدو صورة وجه المرأة أكثر إشراقًا ووضوحًا على اليمين.
*تتوافر ميزة ترقية (AI 8K Upscaling) في طرازات QNED99/95.
*تتوافر ميزة ترقية (AI 4K Upscaling) في طرازات QNED90/85/80.
* الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
* يشير مصطلح "الشاشات التقليدية" إلى تلفزيونات LG UHD التي لا تحتوي على تقنية NanoCell.
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صوت احترافي بتقنية الذكاء الاصطناعي
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
*يتطلب الأمر وجود اشتراكات منفصلة بخدمات OTT.
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اتصال ومساعد ذكي
يوجد شعاران مزاحان بالترتيب - يعمل مع Apple AirPlay ، ويعمل مع Apple HomeKit.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة باختلاف الدولة.
*قد يختلف توافر خدمة الطلب الصوتي باختلاف المنتجات والبلدان.
*قد تختلف القوائم المعروضة عند تحريرها.
*قد يختلف دعم AirPlay 2 وHomeKit حسب المنطقة.
*تتوافر ميزة التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين في طرازات QNED99/95/90.
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التنبيهات الرياضية
واجهة مستخدم رسومية للتنبيه الرياضي تعرض شعارين للفريق الرياضي (ملك الغابة والتنين) مع ظهور زرين على اليمين تظهر عليهما عبارات "مشاهدة" و "لا تنبيه". شعار تظهر عليه عبارة "نتيجة القناة الرياضية الحالية".
HDR10 Pro
HDR10 Pro
*تشير التلفزيونات التقليدية إلى أجهزة تلفزيون UHD من إل جي التي تفتقر إلى تقنية NanoCell.
رجل يحدق بالخارج ويبدو مفتونًا. صورة مقسمة إلى جزئين. يبدو النصف الأيسر من الصورة باهتا وأقل سطوعًا، بينما يبدوا النصف الأيمن منها أكثر حيوية ويتضمن مزيداً من الألوان. تظهر عبارة "تقليدي" في الزاوية العلوية اليسرى بينما تظهر بالزاوية العلوية اليمنى عبارة "HDR 10 PRO".
وضع مخرج الفيلم
صورة يظهر بها مخرج أحد الأفلام ينظر إلى شاشة تلفزيون كبيرة، ويقوم بتحرير شيء ما. شاشة تلفزيون يعرض مشهدا لرافعة برجية باللون الأرجواني. يظهر شعار وضع مخرج الفيلم في الزاوية اليمنى السفلية.
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مدير الألعاب ولوحة التحكم
صورة توضح لوحة تحكم اللعبة - حيث تعرض اللوحة أيقونات حالة اللعبة والوضع المظلم والتطبيق على آخر ومحسِّن الألعاب وجميع الإعدادات ودليل المستخدم.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة مدير الألعاب حسب السلسلة.
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HGiG
صورة تظهر امرأة تحمل مسدسًا وترتدي قناعا يغطي الوجه بالكامل. النصف الأيسر من الصورة باهت ويتضمن ألوانا أقل، بينما يتضمن النصف الأيمن منها الكثير من الألوان نسبيًا.
الألعاب السحابية
هناك ثلاثة أجهزة تلفزيونية معروضة. في المنتصف ، تُظهر الشاشة شعارين موضوعين بشكل قطري - شعار NVIDIA GeFORCE NOW. في البرامج التليفزيونية اليسرى Splitgate وفي البرامج التلفزيونية اليمنى Cyberpunk 2077.
*قد تختلف الشراكات المدعومة حسب الدولة
*سوف يتوفر مدير الألعاب ولوحة الألعاب على الألعاب السحابية اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2022.
تقنية AMD FreeSync الفائقة
صورة يظهر بها جهازا تلفزيون - أحدمها على اليسار يعرض مشهدًا من لعبة سباق سيارات مع سيارة سباق. يظهر على اليمين أيضًا نفس المشهد من اللعبة لكن الجهاز يعرض صورة أكثر إشراقًا ووضوحًا. يظهر في الزاوية العلوية اليمنى شعار (AMD FreeSync Premium).
*يتميز تلفزيون QNED99/90/85/80 بتقنية AMD FreeSync™ الفائقة
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
*يلزم وجود اشتراك في بث Netflix.
*قد يختلف توفر المحتوى والتطبيق حسب البلد أو المنطقة. يلزم اشتراك منفصل لـ Disney +. ديزني 2022 والفروع التابعة لها.
*تُعد Apple وشعار Apple وApple TV علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*قد لا يتوفر Apple TV+ و/أو تحديد المحتوى في جميع المناطق.
*يلزم وجود اشتراك في Apple TV+.
*تعد Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة Amazon.com، Inc. أو الشركات التابعة لها. تُطبق شروط عضوية Amazon Prime و/أو رسوم Prime Video. يرجى مراجعة شروط primevideo.com للحصول على مزيد من التفاصيل.
*قد تختلف الخدمات المدعومة حسب الدولة.
*قد يختلف المحتوى الموجود على الصندوق حسب الطراز أو الدولة.
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
-
4K QNED
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
ألوان Nano برو
-
معالج الصور
-
ألفا 7 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس
-
HDR (نطاق ديناميكي عالي)
-
HDR10 / HLG
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
كل المواصفات
-
معالج الصور
-
ألفا 7 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
-
نعم (SDR/HDR)
-
صورة منظمة العفو الدولية
-
ذكاء إصطناعي للصورة برو
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للترقية 4K
-
تقنية التعتيم
-
تعتيم محلي
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم
-
وضع المخرح
-
نعم
-
HDR (نطاق ديناميكي عالي)
-
HDR10 / HLG
-
HFR (معدل إطارات عالي)
-
4K 120 إطار في الثانية (HDMI)
-
حركة
-
حركة برو
-
وضع الصورة
-
9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))
-
تدرج الرمادي
-
نعم
-
التباين العالي
-
نعم
-
عكس الألوان
-
نعم
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
حافة
-
نوع العرض
-
4K QNED
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
ألوان Nano برو
-
دعم البلوتوث
-
نعم (v 5.0)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 3)
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1600 x 970 x 172
-
وزن التغليف
-
30.9
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1452 x 839 x 44.3
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1452 x 906 x 295
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
1167 x 295
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
24.5
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
24.9
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
300 x 300
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
وضع HGIG
-
نعم
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
-
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 5.1.2)
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
صوت واضح برو
-
نعم
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
WiSA Ready
-
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
-
المعرض الفني
-
نعم
-
إعدادات العائلة
-
نعم
-
لوحة التحكم الرئيسية
-
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
-
Webos 22
-
تنبيه رياضي
-
نعم
-
ThinQ
-
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
-
يعمل مع Apple AirPlay2
-
نعم
-
يعمل مع Apple HomeKit
-
نعم
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65QNED806QA
إل جي كيونيد 4K تلفاز ذكي 65 بوصة السلسة 80, معالج ألفا 7 الجيل الخامس, HGiG.