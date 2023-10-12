إل جي كيونيد 4K تلفاز ذكي 65 بوصة السلسة 80, معالج ألفا 7 الجيل الخامس, HGiG.

رجل يحدق بالخارج ويبدو مفتونًا. صورة مقسمة إلى جزئين. يبدو النصف الأيسر من الصورة باهتا وأقل سطوعًا، بينما يبدوا النصف الأيمن منها أكثر حيوية ويتضمن مزيداً من الألوان. تظهر عبارة "تقليدي" في الزاوية العلوية اليسرى بينما تظهر بالزاوية العلوية اليمنى عبارة "HDR 10 PRO".