تلفزيون LG OLED evo C3 الذكي مقاس 83 بوصة بدقة 4K لعام 2023

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*المصدر: Omdia. شحنات الوحدات، 2013-2022. النتائج ليست مصادقة من LG Electronics. تقع مسؤولية أي اعتماد على هذه النتائج على عاتق الجهة الخارجية. تفضل بزيارة https://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.
تلفزيون LG OLED evo. التلفزيون الرائد في العقد الأخير.
صورة تعرض الميزات الرئيسية لجهاز LG OLED evo C3 على خلفية سوداء مع شاشة عرض للألعاب النارية باللونين الوردي والأرجواني. يظهر الانعكاس الوردي من شاشة الألعاب النارية على الأرض عبارة "OLED evo". داخل الصورة ، تُظهر صورة تُظهر معالج α9 AI Processor 4K Gen6 الشريحة واقفة أمام صورة مشهد بحيرة يتم إعادة صياغتها باستخدام تقنية المعالجة. تظهر صورة تعرض Brightness Booster Max ريش طائر لامع. تُظهر الصورة التي تعرض SC9 Soundbar مكبرات الصوت LG OLED evo C3 و SC9 على الحائط بشكل أنيق مع تشغيل حفلة موسيقية على التلفزيون. تُظهر صورة تقدم AI Sound Pro عرضًا لموسيقى الروك يتم تشغيله على التلفزيون مع فقاعات موسيقية تصور موجات صوتية تملأ مساحة المعيشة.
**تختلف درجة السطوع حسب السلسلة والحجم.
***يمكن شراء مكبر الصوت بشكل منفصل.
تناغم مذهل بين المشاهد والأصوات مع إرث تقنية عمرها 10 سنوات
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
**يمكن شراء مكبر الصوت بشكل منفصل.
عقد من التطوّر الجوهري
رفع المستوى الفائق بتقنية الذكاء الاصطناعي
يستخدم نظام المعالجة المعتمد على الذكاء الاصطناعي ميزة الحد من الضجيج وضبط الدقة الفائقة بتقنية الذكاء الاصطناعي لتصنيف الصور وإزالة الضجيج بناءً على فئتها. ثم تعمل خوارزميات التعلم العميق على تحسين الأوجه والأشياء لجعلها أكثر وضوحًا وتعبيرية وبأبعاد متعددة بدون أن تبدو مصطنعة.
صورة لسيدة في المدينة. يطبق هذا التراكب المربع أعلى صورة السيدة التي تمثل ميزة رفع المستوى الفائق بالذكاء الاصطناعي (AI Super Upscaling) مع تسليط بؤرة التركيز عليها على خلفية باهتة بشكل فني.
تعيين درجة اللون الديناميكية OLED الاحترافية
تحسِّن ميزة تعيين درجة اللون الديناميكية OLED الاحترافية الصور من خلال إجراء عملية تحسين تبرز التباين في المناطق منخفضة التدرج اللوني، وتزيد من سطوع المناطق ذات التدرجات اللونية المتوسطة، وتضفي لمسات تفصيلية معبرة للأجزاء فائقة التدرج اللوني.
ميزة تحسين وضوح النطاق الديناميكي العالي
تعمل ميزة تحسين وضوع النطاق الديناميكي العالي تطبيق منحنيات تعيين درجات الألوان الفردية على الأشياء التي عادةً ما تجذب نظرك لإبرازها بدقة ووضوح.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
**يمكن شراء مكبر الصوت بشكل منفصل.
استمتع بمشاهدة تلفزيون OLED أكثر سطوعًا
*تختلف درجة السطوع حسب السلسلة والحجم.
انعم بتجربة مشاهدة يمتزج فيها الصوت بالصورة.
عندما يتناغم التلفزيون مع مكبر الصوت
إعدادات إضافية للصوت
*قد يختلف وضع مكبر الصوت حسب طرازات التلفزيون.
**قد يختلف التحكم في وضع مكبر الصوت باختلاف طرازات مكبرات الصوت.
***يمكن شراء مكبر الصوت بشكل منفصل.
*في السنة الأولى من الضمان، يغطي الضمان الشاشة والقطع وتكاليف العمل. وخلال الفترة الممتدة من السنة الثانية حتى السنة الخامسة من الضمان، لا يشمل الضمان سوى الشاشات، ويتم دفع تكاليف العمل.
لا داعي للإضاءة الخلفية
تباين مطلق
يوضح التباين الفائق التفاصيل التي لا تلاحظها عيناك في العادة بمرئيات واضحة محدد المعالم، وذلك من خلال درجات اللون الأسود الداكنة العميقة التي لا يمكن تحقيقها سوى بوحدات البكسل المضاءة ذاتيًا.
دقة الألوان بنسبة %100 وحجم الألوان بنسبة %100
بفضل دقة الألوان وحجمها بنسبة %100، تُعرض الألوان تمامًا كالأصل بدرجات لونية غنية في الأماكن الساطعة والداكنة على حدٍ سواء.
عرض متجاور لتلفزيون LCD وتلفزيون OLED. يعرض جانب تلفزيون LCD تباين منخفض ومناطق داكنة مائلة للون الرمادي في المنظر الطبيعي الصخري. بينما يعرض جانب تلفزيون OLED درجات لون أسود داكنة وألوان مشرقة وتباين طبيعي فائق.
مقارنة بين طبقات العرض بتلفزيون LCD وتلفزيون OLED. تظهر الطبقات المتعددة لتلفزيون LCD، التي تتضمن مستقطبًا وطبقة زجاجية، ومرشح ألوان، وخلية، وطبقة زجاجية TFT، ومستقطبًا، ولوحًا بصريًا مجمَّعًا، ومصابيح LED بإضاءة خلفية/إضاءة حافة. يُظهر تلفزيون OLED طبقات قليلة، والتي تتضمن مستقطبًا وطبقة زجاجية، ومُحسِّنًا لونيًا وطبقة TFT/OLED.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
**شاشة تلفزيون LG OLED معتمدة من قِبَل Intertek لوصولها إلى دقة ألوان بنسبة 100% مقيسة بمعيار CIE DE2000 مع 125 نمطًا لونيًا.
***يكافئ حجم التدرج اللوني (CGV) للشاشة حجم التدرج اللوني لمساحة الألوان DCI-P3 أو يتجاوزه وفقًا لعملية تحقق مستقلة من شركة Intertek.
مصمم خصيصًا ليرضي ذوقك
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
**تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.
***تختلف القوائم المعروضة عند طرح المنتج في الأسواق.
****تتنوع ترشيحات الكلمات المفتاحية تبعًا للتطبيق والتوقيت خلال اليوم.
تجربة مشاهدة مفعمة بأصوات وصور نابضة بالحياة
تجربة سينمائية مذهلة
مكتبات لا حصر لها من وسائل الترفيه
مكتبات لا حصر لها من وسائل
*قد يختلف توفر المحتوى والتطبيقات باختلاف البلد أو المنطقة.
**اشتراكات منفصلة مطلوبة لخدمات OTT.
انطلق في مغامرات ألعاب ملحمية
صورة لثلاثة أشخاص يعلبون لعبة سباق على شاشة تلفزيون LG OLED في شقة ذات تصميم عصري في المدينة.
**VRR عبارة عن مواصفة معتمدة للمنفذ HDMI 2.1.
ضبط فوري لإعدادات الألعاب
صورة تعرض ثلاث شاشات للألعاب على خلفية سوداء متدرجة. إحداها تُظهر لعبة سباق سيارات ولوحة معلومات اللعبة تطفو فوق أحداث اللعبة. وتُظهر الشاشة الثانية لعبة خيال علمي مع قائمة مُحسِّن الألعاب. أما الشاشة الأخيرة، فتعرض علامة إعدادات الألعاب في مُحسِّن الألعاب فوق لعبة موسيقية.
عالم من الألعاب في انتظارك
ملصق لعبة Cyberpunk 2077.
المباراة الوحيدة التي تحبس أنفاسك
صورة لشاشة العرض تُظهر مباراة كرة قدم بها لاعب يرتدي شريطًا أحمر يوشك أن يركل الكرة في الإستاد. تظهر نتيجة المباراة في الجزء السفلي من الشاشة. يمتد العشب الأخضر من الملعب إلى ما وراء الشاشة وصولاً إلى الخلفية السوداء.
*يشير المحتوى والاعتماد أعلاه إلى طراز 65C3، وقد يحدث اختلاف حسب الطراز.
**تمت تعبئة كل طرازات أجهزة تلفزيون LG OLED لعام 2023 وتغليفها باستخدام مواد صديقة للبيئة.
***كل طرازات Z3 وG3 وC3 وB3 وA3 حاصلة على اعتماد «Eco Product».
****ينطبق ملصق البصمة الكربونية «Reducing CO2» على طرازات 77/65/55/48/42C3. يوجد ملصق «CO2 Measured» على كل طرازات G3 و83C3.
*****ينطبق ملصق "المحتوى المعاد تدويره" على جميع طرز G3 وC3.
1.تشير واقعية المعالج α إلى الجودة الواقعية للصورة والصوت التي يوفرها معالج α9 AI بدقة 4K من الجيل السادس من إنتاج LG.
2.كل طرازات التلفزيون LG OLED evo، باستثناء طرازات 48/42 C3، أكثر سطوعًا من تلفزيونات OLED التقليدية.
3.مقارنة بطرازات evo من غير النوع OLED واستنادًا إلى نسبة الأبيض الكامل.
4.خوارزمية تعزيز الإضاءة لا تنطبق على الطرازات 48/42 C3.
5.كتيفة التعليق متوافقة مع الطرازات 77/65/55 C3.
6.أبعاد الحافة النحيفة لا تنطبق على الطرازات 83/48 C3.
7.يلزم وجود عضوية في خدمة البث Netflix.
8.يلزم وجود اشتراك في خدمة Disney+. وفقًا للبنود الواردة على الموقع http://www.disnetplus.com، حقوق الطبع والنشر ⓒ لعام 2023 مملوكة لشركة Disney والكيانات المتصلة بها.
9.Amazon وPrime Video وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها. تُفرَض رسوم للاشتراك في خدمتي Amazon Prime و/أو Prime Video. يرجى زيارة primevideo.com/terms للاطِّلاع على التفاصيل.
10.يلزم توفر اشتراك في خدمة Apple TV+. Apple، وشعار Apple، وApple TV هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. مُسجَّلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى.
كل المواصفات
-
تدرج الرمادي
-
نعم
-
تباين عالي
-
نعم
-
عكس الألوان
-
نعم
-
كابل الأشعة تحت الحمراء
-
نعم
-
سلك الطاقة
-
نعم (مرفق)
-
ريموت
-
ريموت سحري
-
بطاريات التحكم عن بعد
-
نعم (aa x 2ea)
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
ترميز الصوت
-
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
دعم البلوتوث
-
نعم (v 5.0)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 2)
-
مدخل HDMI
-
(يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (4 منفذ)) أربعة منافذ
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
-
منفذان
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
-
مدخلات USB
-
ثلاثة منافذ (V 2.0)
-
واي فاي
-
نعم (Wi-Fi 5)
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
2050 x 1210 x 285
-
وزن العبوة (من الخارج)
-
56.0
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1851 x 1062 x 55.3
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1851 x 1092 x 279
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
1199 x 279
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
32.3
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
41.6
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
400 x 400
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
-
AC 100 ~ 240V 50-60Hz
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
-
تحت 0.5 واط
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OLED83C36LA
تلفزيون LG OLED evo C3 الذكي مقاس 83 بوصة بدقة 4K لعام 2023