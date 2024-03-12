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تلفزيون LG OLED evo C3 الذكي مقاس 55 بوصة بدقة 4K لعام 2023

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تلفزيون LG OLED evo C3 الذكي مقاس 55 بوصة بدقة 4K لعام 2023

OLED55C36LA

تلفزيون LG OLED evo C3 الذكي مقاس 55 بوصة بدقة 4K لعام 2023

Front View
فيديو يعرض شعار "تلفزيون OLED رقم 1 في العالم طوال 10 أعوام" يظهر تدريجيًا على خلفية سوداء مصحوبًا بألعاب نارية أرجوانية وزرقاء.

مرور 10 أعوام على إنتاج تلفزيون LG OLED.‏
عشرة أعوام من الريادة.

*المصدر: Omdia. شحنات الوحدات، 2013-2022. النتائج ليست مصادقة من LG Electronics. تقع مسؤولية أي اعتماد على هذه النتائج على عاتق الجهة الخارجية. تفضل بزيارة https://www.omdia.com/‎ لمزيد من التفاصيل.

تلفزيون LG OLED evo. التلفزيون الرائد في العقد الأخير.

ما الذي يجعل تلفزيون LG OLED evo يتصدر علامة تلفزيونات OLED التجارية رقم 1 في العالم؟ البوادر الأيقونية المصحوبة بالأشكال الجذابة التي تتحدى خيالك. صورة أكثر إشراقًا وأكثر جرأة2،3،4، ونابضة بالحياة، ستجعلك تشعر وكأنك بداخل المشهد. صوت مذهل5 يعزز واقعية أي شيء تشاهده. وتكنولوجيا متقدمة1 تعمل على تطوير تجربة مشاهدة التلفزيون وتحسينها باستمرار.

صورة تعرض الميزات الرئيسية لتلفزيون LG OLED evo C3 أمام خلفية سوداء مع عرض للألعاب النارية باللونين الوردي والأرجواني. يُظهر الانعكاس الوردي من شاشة الألعاب النارية على الأرض عبارة "OLED evo". داخل الصورة، توجد صورة تُظهر المعالج α9 AI Processor 4K من الجيل السادس الشريحة أمام صورة مشهد بحيرة يتم إعادة صياغتها باستخدام تقنية المعالجة. صورة تعرض ميزة تعزيز السطوع Brightness Booster Max تُظهر ريش طائر بسطوع ممتاز. صورة تعرض مكبر الصوت SC9 Soundbar تُظهر مكبر صوت تلفزيون LG OLED evo C3 وSC9 مثبتًا على الحائط بأناقة مع عرض حفلة موسيقية على التلفزيون. صورة تعرض تقنية AI Sound Pro تُظهر عرضًا لموسيقى الروك على التلفزيون مع فقاعات موسيقية تصور موجات صوتية تملأ غرفة المعيشة.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
**تختلف درجة السطوع حسب السلسلة والحجم.
***يمكن شراء مكبر الصوت بشكل منفصل.

عندما يتناغم التلفزيون مع مكبر الصوت

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.

**يمكن شراء مكبر الصوت بشكل منفصل.

معالج α9 4K من الجيل السادس Gen6 بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI)

تطور جوهري

اكتشف عالمًا من الواقعية لمعالجα 1. بوابتك لتستكشف أغوار عوالم جديدة والاستمتاع بإحساس غامر يجعلك تشارك فيما تشاهده وأنت جالس في مكانك. استمتع بكونك في بؤرة الحدث محاطًا بتحسينات مذهلة في الصوت والصورة لمعالج α9 من الجيل السادس Gen6 بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI) ودقة 4K.

رفع المستوى الفائق بتقنية الذكاء الاصطناعي

يستخدم نظام المعالجة المعتمد على الذكاء الاصطناعي ميزة الحد من الضجيج وضبط الدقة الفائقة بتقنية الذكاء الاصطناعي لتصنيف الصور وإزالة الضجيج بناءً على فئتها. ثم تعمل خوارزميات التعلم العميق على تحسين الأوجه والأشياء لجعلها أكثر وضوحًا وتعبيرية وبأبعاد متعددة بدون أن تبدو مصطنعة.

صورة لسيدة في المدينة. يطبق هذا التراكب المربع أعلى صورة السيدة التي تمثل ميزة رفع المستوى الفائق بالذكاء الاصطناعي (AI Super Upscaling) مع تسليط بؤرة التركيز عليها على خلفية باهتة بشكل فني.

تعيين درجة اللون الديناميكية OLED الاحترافية

تحسِّن ميزة تعيين درجة اللون الديناميكية OLED الاحترافية الصور من خلال إجراء عملية تحسين تبرز التباين في المناطق منخفضة التدرج اللوني، وتزيد من سطوع المناطق ذات التدرجات اللونية المتوسطة، وتضفي لمسات تفصيلية معبرة للأجزاء فائقة التدرج اللوني.

فيديو يوضح صورة لشخص يمارس التخييم بين الجبال. يظهر إطار متشابك فوق الصورة لبيان الأجزاء المختلفة المحسَّنة لزيادة السطوع والوضوح بالصورة.

ميزة تحسين وضوح النطاق الديناميكي العالي

تعمل ميزة تحسين وضوع النطاق الديناميكي العالي تطبيق منحنيات تعيين درجات الألوان الفردية على الأشياء التي عادةً ما تجذب نظرك لإبرازها بدقة ووضوح.

مقطع فيديو لطائر الفلامينجو واقف في بحيرة. يغطي الإطار المتشابك طائر الفلامينجو فقط لإبرازه على نحو ساطع وواضح عما حوله من أشياء مكتومة الصوت.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.

**يمكن شراء مكبر الصوت بشكل منفصل.

 

معزز السطوع

استمتع بمشاهدة تلفزيون OLED أكثر سطوعًا

تتألق وحدات البكسل ذاتية الإضاءة الشهيرة في تلفزيون LG OLED على نحو أكثر سطوعًا2،3 مقارنة بما كانت عليه في السابق، وذلك بفضل خوارزمية تعزيز الإضاءة4، وبنية التحكم في الإضاءة وغيرها من التحسينات التي يقدمها معالج α9 AI بدقة 4K من الجيل السادس.

*تختلف درجة السطوع حسب السلسلة والحجم.

كتيفة التعليق

شاشة ومكبرات صوت متناغمة

صُممت الكتيفة خصوصًا لتلفزيون LG OLED C35، وهي تلائم التلفزيون بكل سلاسة وانسيابية، سواء عند تثبيته على الحائط أو على حامل. وإلى جانب توافقها الأنيق مع ديكوراتك الداخلية، فإنها تساعد مكبرات الصوت الثلاثة التي توجه الصوت لأعلى في الوصول إلى ذروة أدائها.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
**يمكن شراء مكبر الصوت بشكل منفصل.

انعم بتجربة مشاهدة يمتزج فيها الصوت بالصورة.

ميزة WOW Orchestra

واجهة WOW

عندما يتناغم التلفزيون مع مكبر الصوت

وصِّل تلفزيون LG OLED بمكبر صوت LG لإصدار صوت ثلاثي الأبعاد كما في قاعات الحفلات الموسيقية عبر نظام صوتي متكامل.

إعدادات إضافية للصوت

وصِّل تلفزيون LG OLED بمكبر صوت LG، وانتقل تلقائيًا إلى وضع مكبر الصوت ليظهر لك 3 إعدادات جديدة.

*قد يختلف وضع مكبر الصوت حسب طرازات التلفزيون.

**قد يختلف التحكم في وضع مكبر الصوت باختلاف طرازات مكبرات الصوت.

***يمكن شراء مكبر الصوت بشكل منفصل.

صورة لتلفزيون LG OLED G3 يعرض عملًا فنيًا تجريديًا ملونًا في غرفة مشرقة ونابضة بالحياة.

خطوة سباقة

تلفزيون LG OLED evo G3.
الاختيار الأكثر سطوعًا.

التألق الذي ينساب عبر الصورة والتجربة والتصميم.

*في السنة الأولى من الضمان، يغطي الضمان الشاشة والقطع وتكاليف العمل. وخلال الفترة الممتدة من السنة الثانية حتى السنة الخامسة من الضمان، لا يشمل الضمان سوى الشاشات، ويتم دفع تكاليف العمل.

تقنية OLED ذاتية الإضاءة

لا داعي للإضاءة الخلفية

تصل وحدات البكسل إلى أقصى درجة سطوع وتألق عندما تبرز وتسطع بمفردها بعيدًا عن التوهج الباهت للإضاءة الخلفية.

تباين مطلق

يوضح التباين الفائق التفاصيل التي لا تلاحظها عيناك في العادة بمرئيات واضحة محدد المعالم، وذلك من خلال درجات اللون الأسود الداكنة العميقة التي لا يمكن تحقيقها سوى بوحدات البكسل المضاءة ذاتيًا.

مقطع فيديو لشخص يتنزه سيرًا على الأقدام في نفق كهفي. شريط منزلق يتحرك عبر الشاشة لتطبيق التباين المطلق على الصورة.

دقة الألوان بنسبة ?0 وحجم الألوان بنسبة ?0

بفضل دقة الألوان وحجمها بنسبة ?0، تُعرض الألوان تمامًا كالأصل بدرجات لونية غنية في الأماكن الساطعة والداكنة على حدٍ سواء.

اعتماد Intertek لدقة الألوان. اعتماد Intertek لحجم الألوان.

صورة لذيل ببغاء بخلفية سوداء معروضة أعلى شاشة تلفزيون OLED نحيف بخلفية سوداء أيضًا. يتميز كل لون من ألوان ريش ببغاء بالنضارة ووضوح المعالم.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
**شاشة تلفزيون LG OLED معتمدة من قِبَل Intertek لوصولها إلى دقة ألوان بنسبة ?0 مقيسة بمعيار CIE DE2000 مع 125 نمطًا لونيًا.
***يكافئ حجم التدرج اللوني (CGV) للشاشة حجم التدرج اللوني لمساحة الألوان DCI-P3 أو يتجاوزه وفقًا لعملية تحقق مستقلة من شركة Intertek.

الشاشة الرئيسية الجديدة لنظام التشغيل webOS 23

مصمم خصيصًا ليرضي ذوقك

تُعد الشاشة الرئيسية الجديدة لنظام التشغيل webOS 23 مركزًا شاملاً يجمع كل ما تحتاج إليه لتشغيل التلفزيون بدءًا من المحتوى المفضل حتى طريقة العرض المفضلة.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.

فيديو معروض على الشاشة الرئيسية لنظام WebOS. ينقر المؤشر أعلى يمين الشاشة وينتقل إلى ملف تعريفي آخر.

ملفي التعريفي

احصل على ترشيحات أفلام مخصصة، ونظرة عامة على الألعاب التالية لفريقك، واستلام إشعاراتك الخاصة من مكان واحد مخصص من أجل راحتك.

فيديو معروض على الشاشة الرئيسية لنظام WebOS. ينقر المؤشر على البطاقة السريعة للألعاب، ثم البطاقة السريعة للأحداث الرياضية حيث تنقلك كلتا البطاقتين إلى شاشات محتوى ذا صلة.

البطاقات السريعة

أنشئ بطاقات مخصصة للوصول إلى تطبيقاتك وخدماتك المفضلة على نحو سريع. رتِّب البطاقات حسب رغبتك، وغير مواضعها، وانتقل مباشرة إلى المحتوى الذي تفضله.

مقطع فيديو يصور معرضًا يضم صور لتنين كرتوني بدرجات مختلفة من التباين والسطوح والألوان وما إلى ذلك. يتم اختيار صورتين، ثم تدمجان معًا لإنشاء ملف تعريفي مخصص لإعدادات الصورة.

معالج الصورة بالذكاء الاصطناعي

اختر صورك المفضلة، وسيتولى معالج الصورة بالذكاء الاصطناعي تحليل 85 مليون حالة من 27 فئة لتعيين درجة الوضوح والتباين وكثافة اللون.

صورة لتلفزيون LG OLED وجهاز تحكم عن بُعد. يصدر زر الميكروفون بجهاز التحكم عن بُعد ضوءًا، وتظهر ترشيحات الكلمات المفتاحية للبحث بالصوت على الشاشة.

خدمة الإرشاد والتوجيه بالذكاء الاصطناعي

احصل على ترشيحات لأنواع المحتوى الجديدة لمشاهدتها استنادًا إلى سجل البحث بالصوت.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.

**تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.

***تختلف القوائم المعروضة عند طرح المنتج في الأسواق.

****تتنوع ترشيحات الكلمات المفتاحية تبعًا للتطبيق والتوقيت خلال اليوم.

تجربة مشاهدة مفعمة بأصوات وصور نابضة بالحياة

تقنية DOLBY VISION

™FILMMAKER MODE

الترفيه

تجربة سينمائية مذهلة

مشاهد مفعمة بالحيوية بفضل الصور النابضة بالحياة لتقنية Dolby Vision، والصوت المكاني الغامر للحواس لتقنية Dolby Atmos

صورة بجودة مثالية

قد تؤثر معالجة الصورة على روعة الفيلم حسب رؤية المخرج. أما وضع Filmmaker، فيحافظ على رؤية المخرج للاستمتاع بمشاهدة الأفلام على نحو أكثر أصالة وواقعية.

مكتبات لا حصر لها من وسائل

استمتع بخدمات بث مقاطع الفيديو عبر الإنترنت التي تفضلها عبر التلفزيون مباشرةً، مثل Netflix7 وPrime Video8 وApple TV+9.

*قد يختلف توفر المحتوى والتطبيقات باختلاف البلد أو المنطقة.

**اشتراكات منفصلة مطلوبة لخدمات OTT.

تجربة ألعاب مثالية

انطلق في مغامرات ألعاب ملحمية

عِش نشوة الفوز في كل لعبة. يسهم زمن الاستجابة الفائق السرعة البالغ 0.1 مللي ثانية إلى جانب التوافق مع تقنية NVIDIA G-Sync وتقنية AMD FreeSync Premium ودعم معدل التحديث المتغير (VRR) في إنشاء صورة صافية وناعمة لا مثيل لها، في حين تتيح لك تجربة اللعب الاحترافية والبث السلس للألعاب الانغماس في تجربة اللعب المثيرة على الفور.

صورة لثلاثة أشخاص يعلبون لعبة سباق على شاشة تلفزيون LG OLED في شقة ذات تصميم عصري في المدينة.

*تم اختبار زمن الاستجابة واعتماده من قِبل Intertek.
**VRR عبارة عن مواصفة معتمدة للمنفذ HDMI 2.1.

ميزتا Game Dashboard (لوحة تحكم اللعبة) وOptimizer (محسِّن الأداء)

ضبط فوري لإعدادات الألعاب

اضبط الإعدادات المثالية لنوع اللعبة وبيئة اللعب مع ميزة مُحسِّن الألعاب. اضبط إعدادات الصوت التي تفضلها وارفع مستوى الإثارة والحركة، أو اضبط إعدادات الألعاب لتصل بها إلى مستوى الشكل والأداء الذي ينبغي أن تكون عليه تمامًا. ولا داعي للتوقف المؤقت. كل ما عليك هو الدخول إلى القائمة من لوحة معلومات الألعاب، والتي ستطفو فوق أحداث اللعبة في أثناء اللعب.

صورة تعرض ثلاث شاشات للألعاب على خلفية سوداء متدرجة. إحداها تُظهر لعبة سباق سيارات ولوحة معلومات اللعبة تطفو فوق أحداث اللعبة. وتُظهر الشاشة الثانية لعبة خيال علمي مع قائمة مُحسِّن الألعاب. أما الشاشة الأخيرة، فتعرض علامة إعدادات الألعاب في مُحسِّن الألعاب فوق لعبة موسيقية.

الألعاب السحابية

عالم من الألعاب في انتظارك

انعم بالوصول إلى خدمة الألعاب السحابية GeForce NOW مباشرةً من التلفزيون، واكتشف مكتبة كاملة زاخرة بعدد هائل من الألعاب للاختيار من بينها.

ملصق لعبة Cyberpunk 2077.

*قد يلزم توفر اشتراك خدمة الألعاب السحابية GeForce NOW.

عيش الأحداث الرياضية

المباراة الوحيدة التي تحبس أنفاسك

سلِّط الضوء على الأحداث الرياضية. يبقيك التنبيه المخصص بالأحداث الرياضية على اطلاع بشؤون فريقك المفضل، مع إمكانية الوصول المباشر إلى جداول المباريات من شاشتك الرئيسية. بفضل عقد من الابتكار، يقدم لك تلفزيون LG OLED الواقعية الشبيهة بأجواء الإستاد من خلال شاشة واسعة ودقة بالغة الوضوح من معالج α9 الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي (AI) من الجيل السادس بدقة 4K، وهو مثالي لمشاهدة مباراتين في وقت واحد باستخدام ميزة العرض المتعدد (Multi View).

صورة لشاشة العرض تُظهر مباراة كرة قدم بها لاعب يرتدي شريطًا أحمر يوشك أن يركل الكرة في الإستاد. تظهر نتيجة المباراة في الجزء السفلي من الشاشة. يمتد العشب الأخضر من الملعب إلى ما وراء الشاشة وصولاً إلى الخلفية السوداء.

*الصورة لأغراض التوضيح فقط.

صورة لتغليف تلفزيون LG OLED في صندوق كرتوني، وحوله أشجار مزدهرة وجبال خصبة.

الاستدامة

دائرة الحياة

يحافظ تلفزيون LG OLED الكوكب من مرحلة الإنتاج حتى التخلص من الجهاز، وذلك بدءًا من تصميم المنتج الصديق للبيئة حتى الحد من مواد التغليف وكفاءة استهلاك الطاقة ونظام استرداد النفايات.

دائرة الحياة اكتشِف المزيد

*تعرض الصورة طراز 65G3 فقط كمثال توضيحي. تمت تعبئة وتغليف جميع طرازات أجهزة تلفزيون LG OLED لعام 2023 باستخدام مواد صديقة للبيئة.

صورة لتلفزيون LG OLED C3 ومكبر صوت أمامه خلفية بلون كريمي مع دوائر ملونة. رجل يعزف على الطبول على الشاشة.

مكبر الصوت LG

تعرف على التناسق المتناغم لتلفزيون LG OLED evo C3

1. تشير واقعية المعالج α إلى الجودة الواقعية للصورة والصوت التي يوفرها معالج α9 AI بدقة 4K من الجيل السادس من إنتاج LG.
2. كل طرازات التلفزيون LG OLED evo، باستثناء طرازات 48/42 C3، أكثر سطوعًا من تلفزيونات OLED التقليدية.
3. مقارنة بطرازات evo من غير النوع OLED واستنادًا إلى نسبة الأبيض الكامل.
4. خوارزمية تعزيز الإضاءة لا تنطبق على الطرازات 48/42 C3.
5. كتيفة التعليق متوافقة مع الطرازات 77/65/55 C3.
6. أبعاد الحافة النحيفة لا تنطبق على الطرازات 83/48 C3.
7. يلزم وجود عضوية في خدمة البث Netflix.
8. Amazon وPrime Video وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc.‎ أو الشركات التابعة لها. يتم فرض رسوم مقابل عضوية Amazon Prime و/أو Prime Video. يرجى زيارة primevideo.com/terms للاطِّلاع على التفاصيل.
9. يجب أن يكون ليدك اشتراك في خدمة ‎‎Apple TV+‎. Apple، وشعار Apple، وApple TV هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.‎ مُسجَّلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى.

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Front View

OLED55C36LA

تلفزيون LG OLED evo C3 الذكي مقاس 55 بوصة بدقة 4K لعام 2023