تلفزيون LG OLED evo C3 الذكي مقاس 48 بوصة بدقة 4K لعام 2023

1.تشير واقعية المعالج α إلى الجودة الواقعية للصورة والصوت التي يوفرها معالج α9 AI بدقة 4K من الجيل السادس من إنتاج LG.

2.كل طرازات التلفزيون LG OLED evo، باستثناء طرازات 48/42 C3، أكثر سطوعًا من تلفزيونات OLED التقليدية.

3.مقارنة بطرازات evo من غير النوع OLED واستنادًا إلى نسبة الأبيض الكامل.

4.خوارزمية تعزيز الإضاءة لا تنطبق على الطرازات 48/42 C3.

5.كتيفة التعليق متوافقة مع الطرازات 77/65/55 C3.

6.أبعاد الحافة النحيفة لا تنطبق على الطرازات 83/48 C3.

7.يلزم وجود عضوية في خدمة البث Netflix.

8.يلزم وجود اشتراك في خدمة ‎Disney+‎. وفقًا للبنود الواردة على الموقع http://www.disnetplus.com، حقوق الطبع والنشر ⓒ لعام 2023 مملوكة لشركة Disney والكيانات المتصلة بها.

9.Amazon وPrime Video وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc.‎ أو الشركات التابعة لها. تُفرَض رسوم للاشتراك في خدمتي Amazon Prime و/أو Prime Video. يرجى زيارة primevideo.com/terms للاطِّلاع على التفاصيل.

10.يلزم توفر اشتراك في خدمة Apple TV+‎. Apple، وشعار Apple، وApple TV هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.‎ مُسجَّلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى.