صورة أمامية لـ
يُظهر LG Mini RGB evo AI MRGB9M في الصور الأمامية والجانبية شاشة مقاس 65 بوصة بعرض 1677 ملم، وارتفاع إجمالي 972 ملم، وعمق فائق النحافة يبلغ 51.6 ملم بدون حامل.
يتميز جهاز Zero Connect Box، المثبت مع LG Mini RGB evo AI MRGB9M، بتصميم مستطيل مدمج بقياس 245 × 245 ملم وارتفاع 69.8 ملم، مما يوفر إعدادًا لاسلكيًا أنيقًا للتلفزيون أصبح الآن أصغر بنسبة 35% من ذي قبل.
يوفر LG Mini RGB evo AI MRGB9M، الذي يتميز بلون RGB Primary Color Pro، تغطية ألوان بنسبة 100% لـ DCI-P3 وAdobe RGB، معتمد من Intertek.
تتميز تقنية RGB Primary Color Pro، المستخدمة في LG Mini RGB evo AI MRGB9M، بصورة مقسمة تقارن ألوان LED التقليدية على اليسار بمباني أكثر إشراقًا وتشبعًا على اليمين، مما يبرز تغطية DCI-P3 بنسبة 100% وتغطية Adobe RGB بنسبة 100%.
يضيء معالج alpha 11 AI Processor 4K Gen3 في تلفزيون LG Mini RGB evo AI MRGB9M بألوان بنفسجية على لوحة دوائر إلكترونية، مبرزًا محرك الذكاء الاصطناعي المزدوج، ويقدّم أداءً أسرع يصل إلى ‎5.6 ضعف في وحدة المعالجة العصبية (NPU)، و50% في وحدة المعالجة المركزية (CPU)، و70% أقوى في وحدة معالجة الرسومات (GPU).
يبرز LG Mini RGB evo AI MRGB9M ميزة Precision Dimming من خلال صورة مقسمة تقارن بين مصباح LED التقليدي على اليسار مع ألوان سوداء أعمق وتحديد تباين محسّن على اليمين، مدعوم بمعالج alpha 11 AI Processor.
يتم تثبيت LG Mini RGB evo AI MRGB9M على الحائط في غرفة عصرية مع مشهد سينمائي، مما يوضح جودة الصورة 4K ومعدل تحديث 144Hz وزمن استجابة منخفض، حيث توفر حرية لاسلكية حقيقية مع أداء تلفزيون سلكي من خلال Zero Connect Box.
يُبرز LG Mini RGB evo AI MRGB9M جودة العرض دون فقدان بصري من خلال مشهد طبيعي نابض بالحياة وعمق واضح يسطع وسط خلفية داكنة، ليعكس أداءً بصريًا يماثل التوصيل السلكي للتلفزيون.
تقدم LG Mini RGB evo AI MRGB9M ألعابًا لاسلكية مثالية مع عرض لعبة سباق غامرة، مما يوفر ألعابًا لاسلكية بزمن انتقال منخفض مع دعم 144Hz وVRR وAMD FreeSync وALLM وHGiG وGeForce NOW.
تعترف شارة 2026 CES Innovation Awards Honoree في فئة الذكاء الاصطناعي بالبحث متعدد الذكاء الاصطناعي باستخدام Google Gemini وMicrosoft Copilot.
يظهر LG Shield على شاشة LG Mini RGB evo AI MRGB9M، مع شعار LG Shield في المنتصف، وأيقونات الأمان أدناه، وشارة 2026 CES Innovation Awards Honoree أعلاه، والتي تمثل حماية البيانات والنظام.
يتميّز LG Mini RGB evo AI MRGB9M بمنصة AI Hub لتجربة مخصصة، مع أيقونة الذكاء الاصطناعي فوق جهاز التحكّم عن بُعد، محاطة بتسميات تشمل: Multi AI Search، AI Concierge، AI Voice ID مع My Page، وAI Chatbot، وAI Picture Wizard، وAI Sound Wizard.
يعرض LG Mini RGB evo AI MRGB9M بمقاربة سهلة ومريحة مشهد لعبة حركة، مع إدارة اتصالات الأجهزة من خلال Zero Connect Box، مما يقلل من تعقيد الإعداد حول التلفزيون.
الميزات الرئيسية

    شارة 2026 CES Innovation Awards Honoree في فئة الأمن السيبراني لـ LG Shield

    CES Innovation Awards - Honoree (LG Shield)

    الأمن الإلكتروني

    شارة 2026 CES Innovation Awards Honoree في فئة الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي المتعدد

    CES Innovation Awards - Honoree (Multi-AI)

    الذكاء الاصطناعي

    شارة AVForums Editor’s Choice كأفضل نظام تلفزيون ذكي لمدة 8 سنوات متتالية، بما في ذلك 2026/2025

    جائزة AVForums Editor's Choice - أفضل نظام تلفزيون ذكي لعام 2025‏/2026

    "8 سنوات كأفضل نظام تلفزيون ذكي"

    *تستند جوائز CES Innovation Awards إلى المواد الوصفية المقدمة إلى الحكام. لم تتحقق CTA من دقة أي تقديم أو من أي مطالبات مقدمة ولم تختبر المنتج الذي تم منحه الجائزة.

    لماذا Mini RGB evo؟

    تملأ شاشة LG Mini RGB evo AI MRGB9M ذات التغطية اللونية الثنائية المعتمدة بنسبة 100% الشاشة بتدرجات لونية غنية ومتدفقة، مما يوفر تغطية بنسبة 100% لمعايير DCI-P3 وAdobe RGB.

    تغطية لونية ثنائية معتمدة بنسبة 100%

    يتميز LG Mini RGB evo AI MRGB9M بمعالج alpha 11 AI Processor 4K Gen3 الجديد، الذي يتوهج باللون الأرجواني على لوحة دائرة داكنة، مما يسلط الضوء على محرك Dual AI Engine. (160)

    مُعالج alpha 11 AI Processor 4K Gen3 الجديد

    يتميز LG Mini RGB evo AI MRGB9M بخاصية Precision Dimming لتحسين التباين من خلال صورة مقسمة تقارن بين LED التقليدي على اليسار مع ألوان سوداء أعمق وتحسين دقة التباين على اليمين.

    ميزة Precision Dimming لتوفير التباين المُحسَّن

    يوضح LG Mini RGB evo AI MRGB9M نقل الفيديو والصوت بدقة 4K 144Hz مع عرض شاشة سينمائي مثبت على الحائط في غرفة، مما يوضح حرية لاسلكية حقيقية مع أداء بمستوى سلكي.

    تقنية True Wireless

    يُعرض LG Mini RGB evo AI RGB9M مع نظام التشغيل Multi AI webOS الحائز على جوائز، على خلفية داكنة تتضمّن شعاري Microsoft Copilot وGoogle Gemini، مما يشير إلى دعم خدمات الذكاء الاصطناعي المتوفرة عبر واجهة التلفزيون.

    نظام التشغيل Multi AI webOS الحائز على جوائز

    يظهر شعار LG Shield على خلفية داكنة مع رموز أمان، مما يسلط الضوء على حماية webOS للخصوصية وأمن البيانات وسلامة النظام.

    مؤمن بواسطة LG Shield

    ما الذي يميز Mini RGB evo MRGB9M؟

    Mini RGB evo MRGB9M هو أحدث ابتكاراتنا في مجال شاشات العرض، حيث يوفر ألوانًا دقيقة ومحسّنة تتجاوز إمكانيات شاشات Mini LED التقليدية. مدعوم بمعالج alpha 11 AI مع محرك Dual AI Engine ومعتمد لتغطية ألوان مزدوجة بنسبة 100% لضمان نطاق ألوان أوسع لتجربة بصرية غنية، مما يتيح لك الاستمتاع بجودة 4K ومعدل تحديث 144Hz بدون فقدان جودة الصورة لاسلكيًا من خلال تقنية True Wireless. 

    RGB Primary Color Pro

    تغطية لونية مزدوجة معتمدة بنسبة 100% لتجربة بصرية غنية وحيوية حقًا

    تنتج تقنية Mini RGB evo ألوانًا حمراء وخضراء وزرقاء بدقة محسّنة من خلال تقنية الألوان المتقدمة من LG، مما يوفر إعادة إنتاج دقيقة وحيوية للألوان. تم اعتماد جودة إعادة إنتاج الألوان الفائقة في Mini RGB evo لتغطية 100% عبر معيارين — DCI-P3 وAdobe RGB — مما يضمن تجربة ألوان زاهية ستنال إعجاب الجميع، من عشاق السينما إلى هواة التصوير الفوتوغرافي.1)

    تتميز تقنية RGB Primary Color Pro، المستخدمة في LG Mini RGB evo AI MRGB9M، بصورة مقسمة تقارن ألوان LED التقليدية على اليسار بمباني أكثر إشراقًا وتشبعًا على اليمين، مما يبرز تغطية DCI-P3 بنسبة 100% وتغطية Adobe RGB بنسبة 100%.

    يوفر LG Mini RGB evo AI MRGB9M، الذي يتميز بلون RGB Primary Color Pro، تغطية ألوان بنسبة 100% لـ DCI-P3 وAdobe RGB، معتمد من Intertek.

    معالج alpha 11 AI Processor 4K Gen3 مع محرك الذكاء الاصطناعي المزدوج

    جودة صورة فائقة بدقة 4K مع معالج alpha 11 AI Processor الأكثر تقدمًا من LG مع Dual AI Engine

    مستمد من LG OLED، معالج alpha 11 AI Processor، القادر على الدقة على مستوى البكسل، مزود بمحرك Dual AI Engine جديد، ويشغل الآن Mini RGB evo. بالإضافة إلى محركات الذكاء الاصطناعي الفردية، يعمل محرك Dual AI Engine على تحسين الوضوح والملمس في وقت واحد، مما يؤدي إلى جودة صورة بدقة 4K ليست أكثر حدة فحسب، بل تبدو أكثر طبيعية.2)

    يضيء معالج alpha 11 AI Processor 4K Gen3 في تلفزيون LG Mini RGB evo AI MRGB9M بألوان بنفسجية على لوحة دوائر إلكترونية، مبرزًا محرك الذكاء الاصطناعي المزدوج، ويقدّم أداءً أسرع يصل إلى ‎5.6 ضعف في وحدة المعالجة العصبية (NPU)، و50% في وحدة المعالجة المركزية (CPU)، و70% أقوى في وحدة معالجة الرسومات (GPU).

    التعتيم الدقيق

    تباين أعمق مدعوم بمعالج alpha 11 AI Processor

    يتحكم معالج alpha 11 AI Processor في الإضاءة بدقة ذكية، حيث يدير كتل التعتيم المتقدمة لخلق تباين أعمق، مما يعزز التفاصيل والوضوح في كل إطار.3)

    يبرز LG Mini RGB evo AI MRGB9M ميزة Precision Dimming من خلال صورة مقسمة تقارن بين مصباح LED التقليدي على اليسار مع ألوان سوداء أعمق وتحديد تباين محسّن على اليمين، مدعوم بمعالج alpha 11 AI Processor.

    لماذا تختار تلفزيون LG True Wireless TV؟

    نقل لاسلكي للفيديو والصوت بدقة 4K ومعدل تحديث 144Hz

    حرية لاسلكية، أداء سلكي

    استمتع بألوان مذهلة على تلفزيون Mini RGB evo TV، الذي يوفر الآن حرية الإعداد اللاسلكي الحقيقي وأداء التلفزيون السلكي. تضمن تقنية النقل اللاسلكي المبتكرة من LG صورًا بدقة 4K ومعدل تحديث 144Hz بزمن انتقال منخفض حتى بدون اتصال سلكي من خلال Zero Connect Box، الذي أصبح الآن أصغر بنسبة 35% ليتناسب بشكل أفضل مع مساحتك. استمتع بتصاميم داخلية خالية من الأسلاك والفوضى دون الحاجة إلى التضحية بجودة تجربة المشاهدة.4)

    يُظهر LG Mini RGB evo AI MRGB9M نقل الصوت والفيديو بدقة 4K ومعدل تحديث 144Hz، حيث يتحول عرض الشاشة السينمائي إلى منظور غرفة مثبتة على الحائط، مما يوضح الحرية اللاسلكية الحقيقية مع أداء يضاهي الأداء السلكي.

    اكتشف الحرية من قيود التلفزيون السلكي

    لا يشغل مساحة

    لم تعد أجهزتك بحاجة إلى توصيلات سلكية بالتلفزيون، مما يتيح لك حرية ترتيب غرفتك بالطريقة التي تناسب أسلوبك ومساحتك.5)

    خالٍ من الفوضى

    قم بإنشاء مساحة أنظف وأكثر أناقة عن طريق إخفاء الكابلات والأجهزة عن الأنظار. يساعد صندوق Zero Connect Box في الحفاظ على منطقة عرض مرتبة مع تقليل عوامل التشتيت.

    خالية من المتاعب

    بسّط عملية الإعداد عن طريق توصيل جميع أجهزتك بصندوق Zero Connect Box بدلاً من التلفزيون. بفضل وجود مركز واحد، تصبح إدارة أجهزتك وإعدادها أمرًا سهلاً.

    بدون فقدان جودة الصورة

    النقل اللاسلكي بدقة 4K ومعدل التحديث 144Hz يضمنان جودة بصرية مثل التلفزيون السلكي

    اكتشف التلفزيون اللاسلكي الذي لا يؤثر على الجودة. تم تصميم LG True Wireless لتقليل التداخل بين الأجهزة إلى الحد الأدنى حتى تتمكن من الاستمتاع بنفس تجربة 4K السلسة مثل التلفزيون السلكي.6)

    يُبرز LG Mini RGB evo AI MRGB9M True Wireless TV جودة العرض دون فقدان بصري من خلال مشهد طبيعي نابض بالحياة وعمق واضح يسطع وسط خلفية داكنة، ليعكس أداءً بصريًا يماثل التوصيل السلكي للتلفزيون.

    Ultimate Wireless Gameplay

    العب من أجل الفوز حتى لاسلكيًا بفضل زمن استجابة منخفض للغاية يبلغ 144Hz

    استمتع بتجربة ألعاب لاسلكية سريعة الاستجابة مع زمن انتقال منخفض للغاية. بفضل تقنية VRR بسرعة 144Hz وAMD FreeSync Premium وأول وحدة تحكم معتمدة من BT ULL، استمتع بأداء سريع وتنافسي حتى بدون اتصال سلكي.7)

    يقدم LG Mini RGB evo AI MRGB9M تجربة لعب لاسلكية فائقة الجودة في لعبة سباق مع رؤية قيادة غامرة ووصول إلى المركز الأول، حيث يوفر ألعابًا لاسلكية منخفضة التأخير مع دعم 144Hz وVRR وAMD FreeSync وALLM وHGiG وGeForce NOW.

    تُظهر LG Micro RGB evo AI MRGB95، التي تتميز بتقنية Micro RGB، تقنية Mini LED التي تتطور إلى Micro RGB أصغر مع عناصر ضوء حمراء وخضراء وزرقاء تنبعث منها سطوعًا دقيقًا وتوفر تحكمًا دقيقًا في اللون.

    يعرض تلفزيون LG Mini RGB evo AI MRGB9M المزود بخدمة NVIDIA GeForce NOW لعبة Borderlands 4 على الشاشة إلى جانب شعار GeForce NOW، موفّرًا إمكانية الوصول إلى الألعاب السحابية مباشرة عبر واجهة التلفزيون.

    NVIDIA GeForce NOW

    عِش أول تجربة ألعاب سحابية في العالم بدقة 4K و120Hz مع تقنية HDR

    يمكنك تشغيل ألعاب HDR بدقة 4K 120Hz على التلفزيون حتى دون جهاز إضافي من خلال NVIDIA GeForce NOW. بدعم من بنية NVIDIA Blackwell، استمتع بالألعاب السحابية المتطورة مع أداء GeForce RTX 5080.8)

    يعرض تلفزيون LG Mini RGB evo AI MRGB9M المزود بتقنية زمن الاستجابة المنخفض للغاية عبر Bluetooth وحدة تحكم لاسلكية على الشاشة تحمل اسم "Razer Wolverine V3 Bluetooth"، مما يشير إلى دعم محسن لأجهزة التحكم عبر البلوتوث لتجربة لعب سريعة الاستجابة.

    زمن استجابة منخفض للغاية عبر Bluetooth

    أول تلفزيون في العالم يدعم وحدات تحكم Bluetooth ذات زمن استجابة منخفض للغاية

    استمتع بزمن استجابة منخفض للغاية، وألعاب سحابية عالية الأداء مع دعم وحدة التحكم في تقنية زمن الاستجابة المنخفض للغاية عبر Bluetooth، مما يقلل تأخير الإدخال إلى أقل من 3.0m. استمتع بتحكم سلس وسريع الاستجابة يبدو تمامًا مثل الاتصال السلكي، حتى عند اللعب في السحابة.9)

    يعرض تلفزيون LG Mini RGB evo AI MRGB9M بوابة LG للألعاب على شاشة webOS، حيث تُعرض واجهة موحدة بخطوة واحدة تتيح الوصول إلى عدة تطبيقات ألعاب عبر خدمات الألعاب السحابية مثل NVIDIA GeForce NOW وتطبيقات webOS.

    LG Mini RGB evo AI MRGB9M with Bluetooth Ultra Low Latency shows a wireless game controller labeled “Razer Wolverine V3 Bluetooth” on screen, indicating optimized Bluetooth controller support for responsive gameplay.

    بوابة LG للألعاب

    مركزك المتكامل للألعاب - لا يلزم وجود وحدة تحكم

    استكشف آلاف الألعاب من NVIDIA GeForce Now وتطبيقات webOS الأصلية والمزيد. يمكنك العثور بسهولة على الألعاب عن بُعد أو لوحة الألعاب وحتى التنافس مع اللاعبين الآخرين عبر وضع التحدي.10)

    يعرض تلفزيون LG Mini RGB evo AI MRGB9M المزود بميزة Game Dashboard وOptimizer شاشات ألعاب جنبًا إلى جنب مع قائمة على الشاشة لضبط إعدادات اللعب مثل معدل التحديث، وزمن الاستجابة، وأنماط العرض في الوقت الفعلي.

    مُحسِّن الألعاب (Game Optimizer) ولوحة التحكم (Game Dashboard)

    ضبط إعدادات اللعبة بسهولة لتناسب نمط لعبك

    يمكنك تخصيص تجربة لعبك بسهولة باستخدام لوحة التحكم في اللعبة للتحكم السريع في الوقت الفعلي ومحسِّن الألعاب لضبط إعداداتك المفضلة بدقة. اضبط معدل التحديث وزمن الاستجابة والأوضاع المرئية لتحسين كل جلسة لعب بسهولة.

    لماذا تلفزيون LG AI TV؟

    يحسِّن تلفزيون LG AI TV الصورة والصوت مع جعل كل يوم أكثر ذكاءً باستخدام AI Hub المخصص

    استكشف المزيد عن تلفزيون LG AI TV

    AI HDR Remastering

    ترقية كل إطار إلى جودة HDR

    يعمل الذكاء الاصطناعي تلقائيًا على تحسين اللون والسطوع والتباين ورفع جودة صورة SDR إلى مستويات HDR للحصول على صور أكثر ثراءً وواقعية.

    اكتشف 3 مزايا مميزة لـ AI Hub

    البحث المتقدم متعددة نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام ‏Google Gemini‏ و‏Microsoft Copilot‏

    ما عليك سوى قول ما تبحث عنه، ثم تحديد نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يناسبك. يتصل النظام بنماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة لتقديم نتائج أوسع وأكثر ملاءمة.14)

    احصل على توصيات ومعلومات مخصصة للمحتوى

    يقترح AI Concierge المحتوى والتحديثات المصممة خصيصًا لاهتماماتك. يقدم "في هذا المشهد" توصيات ومعلومات ذات صلة بناءً على ما تشاهده، بينما يتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي البحث عن الصور وإنشائها.15)

    يتعرف تلفزيون LG AI TV على صوتك وينتقل بك إلى My Page المصممة خصيصًا لك!

    بالانتقال إلى My Page، يمكنك رؤية كل شيء في لمحة، من الطقس والتقويم وعناصر واجهة المستخدم إلى درجاتك الرياضية المفضلة.16)

    تظهر شارة Honoree CES Innovation Awards 2026 على خلفية داكنة. يتم التعرف على Multi-AI Architecture في فئة الذكاء الاصطناعي.

    نظام التشغيل Multi AI webOS الحائز على جوائز

    نظام التشغيل webOS الحائزة على جوائز أصبح الآن مؤمَّنًا عبر LG Shield

    تظهر شارة AVForums Editor’s Choice على خلفية داكنة لنظام LG webOS 25، الذي يحمل اسم أفضل نظام تلفزيون ذكي 2025/2026.

    8 سنوات كأفضل نظام تلفزيون ذكي 

    يظهر شعار LG Shield على خلفية داكنة مع رموز أمان، مما يسلط الضوء على حماية webOS للخصوصية وأمن البيانات وسلامة النظام. كما يتم عرض شارة CES Innovation Awards 2026 Honoree.

    LG Shield

    أمان يمكنك الوثوق به

    تضمن التقنيات الأساسية السبعة من LG Shield بقاء بياناتك آمنة مع تخزين وإدارة البيانات الآمنة، وخوارزميات التشفير الآمنة، وسلامة البرامج المضمونة، ومصادقة المستخدم والتحكم في الوصول، ونقل البيانات الآمن، والكشف عن الأحداث الأمنية والاستجابة لها، وإدارة التحديثات الآمنة.

    أمان يمكنك الوثوق به اكتشف المزيد عن LG Shield

    webOS Re:New Program

    إمكانية ترقية تلفزيونك حتى 5 سنوات مجانًا18)

    يتم عرض حماية LG الرباعية من خلال أربعة أيقونات حماية على خلفية صفراء. تتميز كل أيقونة بحماية من ضربات البرق، والحماية من الرطوبة، والحماية من الارتفاع المفاجئ في التيار، وحماية webOS مع LG Shield.

    حماية LG الرباعية

    تم تصميم تلفزيون LG ليدوم طويلًا بفضل حماية LG الرباعية

    من الأجهزة إلى البرامج، تتم حماية تلفزيون LG TV. المكثفات المدمجة توفر حماية ضد الجهود العالية بما في ذلك الصواعق، بينما تم تصميم أشباه الموصلات بتقنية مقاومة لارتفاعات الجهد المفاجئة. يحمي جل السيليكون والطلاءات الواقية الرقائق من الرطوبة وحتى بياناتك تظل آمنة ومأمونة مع LG Shield.

    AI Magic Remote

    تنقّل وأشِر بسهولة مثل ماوس هوائي للاستمتاع بـ AI Hub

    تحكم في تلفزيونك بسهولة باستخدام جهاز التحكم AI Magic Remote. باستخدام مستشعر الحركة وعجلة التمرير، يمكنك النقر والسحب والإفلات لاستخدامها مثل الماوس الهوائي أو ببساطة يمكنك التحدث لتفعيل ميزة الأوامر الصوتية.19)

    يتميّز LG Mini RGB evo AI MRGB9M بمنصة AI Hub لتجربة مخصصة، مع أيقونة الذكاء الاصطناعي فوق جهاز التحكّم عن بُعد، محاطة بتسميات تشمل: Multi AI Search، AI Concierge، AI Voice ID مع My Page، وAI Chatbot، وAI Picture Wizard، وAI Sound Wizard.

    اكتشف تحفًا فنية لا حدود لها مع LG Gallery+

    LG Gallery+

    صمم مساحتك باستخدام مجموعة متنوعة من المحتويات للاختيار من بينها

    يتيح لك LG Gallery+ الوصول إلى أكثر من 100 عمل فني ومقاطع فيديو محيطة ومحتوى مرئي آخر لرفع مساحتك. مع تحديثات المكتبة المنتظمة، يمكنك تخصيص منزلك بمحتوى منسق يعكس أسلوبك.21)

    يعرض LG Gallery+ مع خاصيتي BGM وMusic Lounge في تلفزيون LG Mini RGB evo AI MRGB9M مشهد "مساء الغابة" لبحيرة وسط الغابة على الشاشة، مع ظهور لوحة واجهة المستخدم الخاصة بـ Music Lounge التي تتضمن موسيقى المزاج، وتشغيل البلوتوث، وعناصر التحكم.

    LG Mini RGB evo AI MRGB9M’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

    BGM مع Music Lounge

    اضبط الأجواء المناسبة مع الموسيقى

    اخلق الأجواء المناسبة مع الموسيقى التي تطابق صورك. استخدم الموسيقى الموصى بها وفقًا لتفضيلاتك أو اتصل عبر Bluetooth لتشغيل مساراتك الخاصة.

    يعرض تلفزيون LG Mini RGB evo AI MRGB9M شبكة صور من Google Photos تتضمن لقطات عائلية، بينما يظهر على الهاتف قائمة ألبومات مع تفعيل ألبوم "رحلة العائلة".

    صوري

    يمكنك الوصول بسهولة إلى Google Photos وعرض ذكرياتك

    قم بتوصيل حسابك على Google Photos بالتلفزيون بسهولة باستخدام هاتفك. يمكنك تخصيص مساحتك بسهولة باستخدام محتوى من مكتبة الصور لديك.24)

    تم تثبيت تلفزيون LG Mini RGB evo AI MRGB9M على جدار أخضر فوق وحدة تحكم حمراء، ويعرض لوحة معلومات تتضمن الطقس ونتائج المباريات وجدول التلفزيون وHome Hub.

    LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

    لوحة المعلومات

    ابقَ على اطلاع باستخدام لوحة معلومات مخصصة شاملة

    اطلع على المعلومات المهمة في لمحة سريعة. احصل على تحديثات الطقس، والتنبيهات الرياضية، وشاهد تقويم Google Calendar، بل وقم أيضًا بإعداد إشعارات Home Hub، وعرض الحجوزات والمزيد.

    وضع المعرض (Gallery Mode)

    التبديل من التلفزيون إلى العمل الفني بسلاسة

    مع تشغيل وضع المعرض، يمكن لتلفزيونك توفير الطاقة حتى أثناء عرض الأعمال الفنية التي اخترتها، مما يضفي لمسة من الأناقة والرقي على مساحتك.33)

    تحكم ذاتي في السطوع

    سطوع مثالي في أي إضاءة

    يقوم التحكم في السطوع تلقائيًا بضبط مخرج الشاشة استنادًا إلى الإضاءة المحيطة، مما يضمن مشاهدة واضحة ومريحة في أي بيئة.25)

    مستشعر الحركة

    يستجيب لوجودك

    ميزة اكتشاف الحركة تتيح للتلفزيون الاستجابة بذكاء، مع تبديل الأوضاع بناءً على ما إذا كنت قريبًا أم لا.26)

    شاشة LG Mini RGB evo AI MRGB9M المزودة بخاصية "إمكانات الاتصال الذكي" تعرض واجهة Home Hub على الشاشة، مما يعرض الاتصالات بـ Google Home وLG ThinQ، مع لوحات للتلفزيون والأجهزة والتطبيقات في تخطيط تحكم واحد.

    إمكانات الاتصال الذكي

    Home Hub، كل أجهزتك الذكية في مكان واحد

    يجمع Home Hub جميع أجهزتك الذكية معًا. يمكنك الاتصال والتحكم والتفاعل بسلاسة مع أجهزة إنترنت الأشياء المنزلية عبر Google Home والمزيد.28)

    سينما حقيقية، محفوظة بتفاصيل دقيقة

    Dolby Vision & FILMMAKER Ambient MODE

    استمتع بتجربة السينما كما أراد المخرج مع Dolby Vision وFILMMAKER MODE مع تعويض الضوء المحيط الذي يتكيف مع البيئة المحيطة ويحافظ على الصور أقرب ما يمكن إلى شكلها الأصلي.30)

    Dolby Atmos

    من خلال تقديم الصوت كعناصر صوتية محيطية بزاوية 360 درجة بدلاً من قنوات ثابتة، يوفّر النظام تجربة سينمائية منزلية تحافظ على التفاصيل والعمق بما يتماشى مع كل مشهد.

    ترفع مكبرات الصوت LG Soundbar من جودة كل مشهد بصوت محيطي أكثر ثراءً

    WOW Orchestra

    نظام صوت محيطي كامل من تلفزيون LG TV ومكبر الصوت Soundbar في تناغم وتزامن

    من خلال مزامنة التلفزيون ومكبر الصوت Soundbar كجهاز واحد، يعمل النظام على توسيع العمق والاتجاه للحصول على تجربة محيطية أكثر ثراءً.32)

    يعرض تلفزيون LG Mini RGB evo AI MRGB9M المزود بخاصية WOW Orchestra مشهد حفل موسيقي مع مكبر صوت Soundbar أسفل الشاشة، بينما تمتد موجات صوتية رسومية عبر غرفة المعيشة لتجسيد صوت محيطي ومتزامن.

    تجلس عائلة مع أطفالهم وأجدادهم معًا على أريكة في غرفة معيشة مشرقة، وهم يحملون جهاز التحكم عن بُعد ويشاهدون التلفزيون.

    إمكانية الوصول (Accessibility)

    الميزات المساعدة تجعل المشاهدة أكثر شمولية

    تم تصميم تلفزيونات LG TV مع مراعاة إمكانية المساعدة (Accessibility)، حيث تشمل ميزات مثل فلتر ضبط الألوان، ودليل لغة الإشارة، ودعم الاتصال المباشر بأجهزة المساعدة الصوتية.

    إخلاء المسؤولية

     

    * الصور أعلاه في صفحة تفاصيل المنتج هذه هي لأغراض توضيحية فقط. راجع صور المعرض للحصول على تمثيل أكثر دقة.

    *تختلف المواصفات والميزات حسب المنطقة والطراز والحجم.

    *يختلف توافر الخدمة حسب المنطقة والبلد.

    *قد تختلف الخدمات المخصصة حسب سياسات تطبيق الطرف الثالث.

    *يلزم وجود حساب LG وقبول الشروط والأحكام ذات الصلة للوصول إلى الخدمات والميزات الذكية القائمة على الشبكة، بما في ذلك تطبيقات البث. بدون حساب LG، لا تتوفر سوى توصيلات الجهاز الخارجية (على سبيل المثال عبر HDMI) والتلفزيون الأرضي/الهوائي (فقط لأجهزة التلفزيون المزودة بموالفة). لا توجد رسوم لإنشاء حساب LG.

    *قد يختلف المحتوى المعروض في هذه الصفحة عن المحتوى المتاح في خدمة Gallery+ الفعلية.

    1)*تم اعتماد شاشة LG Mini RGB من قبل Intertek لتغطية الألوان الثنائية بنسبة 100% المقاسة وفقًا للبند 5.18 من IDMS الإصدار 1.2.

     

    2)*مقارنةً بمعالج alpha 9 AI Gen8 لعام 2025 استنادًا إلى مقارنة المواصفات الداخلية.

     

    3)*الصور أعلاه هي صور محاكاة لأغراض توضيحية.

     

    4)*يشير تلفزيون Wireless TV إلى إمكانية الاتصال بين صندوق Zero Connect Box والشاشة.

     

    5)*تشير تقنية Zero Connect Technology إلى الاتصال بين Zero Connect Box والشاشة.

    *يجب تثبيت Zero Connect Box في مكان أقل ارتفاعًا من جهاز الاستقبال اللاسلكي للتلفزيون مع توصيل كابل الطاقة اللازم لكل من التلفزيون وZero Connect Box.

    *يجب توصيل الأجهزة عبر سلك بـ Zero Connect Box.

    *قد يؤدي وضع صندوق Zero Connect Box في الخزانة إلى تداخل الإشارة بناءً على مادة وسُمك الخزانة.

     

    6)*بدون فقدان بصري من نتائج الاختبار الداخلي مع ISO/IEC 29170-2 مع الأداء الفعلي حسب الإعدادات وظروف البيئة والاستخدام. 

     

    7)*يعتمد التحقق من AMD FreeSync Premium على تأخير الإدخال المنخفض وتقليل التقطع والأداء الخالي من الوميض.

    *يعمل معدل التحديث 144Hz فقط مع الألعاب أو مدخلات الكمبيوتر الشخصي التي تدعم 144Hz.

    *قد يختلف دعم HGiG حسب البلد.

     

    8)*الاشتراك مطلوب. قد تختلف عروض الخدمات حسب خطة العضوية.

    *متوفر فقط على طرازات LG OLED W6 وG6 وC6، بالإضافة إلى MRGB95 وMRGB9M.

    *قد يختلف توفر GeForce NOW حسب البلد.

    * في وضع ULL، يمكن توصيل وحدة تحكم واحدة فقط (وحدة التحكم). قد يتأثر استخدام أجهزة Bluetooth الأخرى.

    *للحصول على أفضل أداء، يوصى باتصال Ethernet أو Wi-Fi بسرعة 5GHz.

     

    9)* في وضع ULL، يمكن توصيل وحدة تحكم واحدة فقط (وحدة التحكم). قد يتأثر استخدام أجهزة Bluetooth الأخرى.

    *للحصول على أفضل أداء، يوصى باتصال Ethernet أو Wi-Fi بسرعة 5GHz.

     

    10)*قد يختلف الدعم لخدمات الألعاب السحابية.

    *قد تتطلب بعض خدمات الألعاب اشتراكًا ولوحة ألعاب.

    *يُباع جهاز التحكم في الألعاب بشكل منفصل.

     

    11)*تعمل ميزة AI Picture Pro مع أي محتوى محمي بحقوق النشر على خدمات البث السحابي (OTT).

    *تتم ترقية الصور إلى جودة تشبه 4K. قد تختلف النتائج حسب دقة المصدر.

     

    12)*يجب تفعيله من خلال قائمة وضع الصوت. وقد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع. 

     

    13)*قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.

     

    14)*تتوفر ميزة AI Search‏ (Copilot) في طرازات OLED/MRGB/QNED/NANO بدقة 4K UHD المزوّدة ببرنامج webOS Re:New Program، بما في ذلك الطرازات التي تم إصدارها اعتبارًا من عام 2022 فصاعدًا.

    *يلزم الاتصال بالإنترنت، وقد تخضع خدمات الذكاء الاصطناعي التي يقدمها الشريك للتغيير أو تتطلب اشتراكًا.

    *قد تختلف هذه الميزة حسب المنطقة والطراز ولا تتوفر في البلدان التي لا يتوفر فيها دعم نماذج اللغة الكبيرة (LLM).

     

    15)*قد لا يتم دعم بعض هذه الميزات في مناطق أو طرازات معينة.

    *قد تختلف القوائم المعروضة عند الإصدار.

    *تختلف توصيات الكلمات المفتاحية وفقًا للتطبيق والوقت من اليوم.

    *تتوفر بطاقة "في هذا المشهد" في البلدان التي تدعم دليل البرنامج الإلكتروني (EPG).

    *لا تتوفر بطاقة "يُعرض الآن" على Netflix وتطبيقات مقدمي المحتوى الأخرى، لذا لن يتم عرض البطاقة.

    *تتوفر بطاقة "الذكاء الاصطناعي التوليدي" في مناطق أو طرازات معينة.

     

    16)* قد يتم عرض محتوى مخفض أو محدود حسب المنطقة والاتصال بالشبكة.

    *قد يختلف دعم تقنية Voice ID حسب المنطقة والبلد، وهي متوفرة في تلفزيونات OLED وQNED وNANO بدقة 4K UHD الصادرة اعتبارًا من عام 2024، بالإضافة إلى تلفزيونات MRGB وFHD الصادرة اعتبارًا من عام 2026.

    *يعمل فقط مع التطبيقات التي تدعم حساب Voice ID.

    *يمكن فتح القفل من قبل شخص ما بصوت مماثل، وإذا تغير الصوت لأسباب صحية أو عوامل أخرى، فقد لا يعمل التعرف بشكل فعال.

    *قد تختلف عناصر واجهة المستخدم المقدمة حسب البلد وتخضع للتغيير أو الإيقاف دون إشعار مسبق.

    *تتوفر ميزة My Page على أجهزة تلفزيون 2026 OLED وMRGB وQNED وNANO 4K UHD.

     

    17)*يلزم الاتصال بالإنترنت.

    *من الممكن ربط AI Chatbot بخدمة العملاء.

    *في البلدان التي لا يتم فيها دعم معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، قد لا يتوفر الوصول إلى التطبيق المعتمد على الصوت واستخدامه.

     

    18)*webOS Re:New هو برنامج لترقية البرامج وهو متوفر في طرازات مختارة فقط. قد يختلف عدد الترقيات ومدة دعم Re:New حسب المنتج أو الطراز أو المنطقة.

    *قد يختلف جدول الترقية بالإضافة إلى الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز والمنطقة.

    *الميزات والمحتويات والخدمات المتوفرة قابلة للتغيير دون إشعار مسبق وقد تختلف حسب المنتج أو الطراز أو المنطقة.

     

    19)*يوفر وصولاً سريعًا إلى ميزات الذكاء الاصطناعي في التلفزيون ولكنه لا يحتوي على معالجة مدمجة للذكاء الاصطناعي.

    * قد يختلف تصميم AI Magic Remote وتوافره ووظائفه حسب المنطقة واللغة المدعومة، حتى بالنسبة للطراز نفسه.

    *قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت.

    *لا تتوفر ميزة AI Voice Recognition إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم.

     

    20)*قد يختلف المحتوى المتاح حسب المنطقة ويخضع للتغيير.

    *الخدمة متاحة من خلال اشتراك مدفوع. تتوفر نسخة تجريبية مجانية لمدة شهر واحد مع تسجيل الدخول وتسجيل طريقة الدفع. يتم تجديد الاشتراك تلقائيًا إلى خطة مدفوعة ما لم يتم إلغاؤه قبل انتهاء التجربة. يجوز إلغاء الاشتراك في أي وقت خلال الفترة التجريبية.

     

    21)*قد يختلف المحتوى المتاح حسب المنطقة ويخضع للتغيير.

    *يلزم الاشتراك في LG Gallery+ للوصول إلى المحتوى والميزات الكاملة.

     

    22)*يتم توفير 16 ملف تعريف مختلف، مع توصيات المحتوى التي يتم إنشاؤها عن طريق مطابقة البيانات مع كل نوع من ملفات التعريف.

     

    23)*لا تتوفر ميزة الذكاء الاصطناعي التوليدي إلا في مناطق أو طرازات معينة.

    *يتضمن الاشتراك 20 رصيدًا شهريًا. يتيح لك أحد الاعتمادات إنشاء صورة واحدة.

    *اعتمادًا على أداء الجهاز وحجم الملف وسرعة الشبكة، قد تختلف سرعة نقل الملفات في LG Link.

    *قد لا يدعم LG Link بعض امتدادات الملفات وفقًا لمواصفات جهازك.

    *يمكن لـ LG Link استخدام جهاز تخزين خارجي عند استخدامه وفقًا لمواصفات ذاكرة الجهاز.

     

    24)*تعمل الميزة عند تسجيل الدخول إلى حسابك على Google Photos ولديك 10 صور على الأقل في التطبيق. 

     

    25)*قد تختلف مستشعرات السطوع حسب الطراز.

     

    26)*لا تتوفر مستشعرات الحركة إلا في الطرازين W6 وG6 فقط.

     

    28)*LG تدعم أجهزة 'Matter' Wi-Fi. قد تختلف الخدمات والميزات المدعومة من "Matter" باختلاف الأجهزة المتصلة. يجب أن يكون الاتصال المبدئي لـ ThinQ وMatter عبر تطبيق ThinQ للهاتف المحمول.

     

    29)*بطاقة "في هذا المشهد" متوفرة في البلدان التي تدعم EPG.

    *قد يختلف نطاق الدعم حسب البلد.

    *المعلومات المقدمة من AI Concierge هي لأغراض إعلامية عامة فقط وقد لا تكون دقيقة. لا تتحمل LG أي مسؤولية أو التزام عن أي إجراءات أو قرارات يتم اتخاذها اعتمادًا على هذه المعلومات.

     

    30)*FILMMAKER Ambient MODE هو علامة تجارية لشركة UHD Alliance, Inc.

    *يدعم FILMMAKER Ambient MODE مع Dolby Vision.

    *يبدأ تشغيل وضع FILMMAKER Ambient MODE تلقائيًا على AppleTV+ وتطبيق Amazon Prime video.

    *يعمل وضع FILMMAKER Ambient MODE على الطرازات المزودة بمستشعر ضوء.

     

    31)*قد يختلف طراز Sound Suite المطابق حسب البلد والمنطقة وطراز التلفزيون.

    *يمكن شراء مكبر الصوت Soundbar بشكل منفصل. 

    *قد يختلف التحكم في وضع الصوت حسب الطراز.

    *عند الاتصال بمكبر الصوت Soundbar، يتم دعم ما يصل إلى 13.1.7 قناة. قد تختلف تكوينات القنوات المدعومة حسب طراز مكبر الصوت Soundbar.

    *يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. يتعيّن الاتصال بالشبكة للتحديثات.

    *استخدام جهاز التحكم في تلفزيون LG TV يقتصر على ميزات معينة فقط.

     

    32)*يمكن شراء مكبر الصوت Soundbar بشكل منفصل.

    *قد يختلف التحكم في وضع الصوت حسب الطراز.

    *يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. يتعيّن الاتصال بالشبكة للتحديثات.

    *استخدام جهاز التحكم في تلفزيون LG TV يقتصر على ميزات معينة فقط.

     

    33)*يسري توفير الطاقة فقط عند تمكين كل من وضع المعرض والاستعداد الدائم. في حالة إيقاف تشغيل وضع الاستعداد دائمًا، سيستهلك وضع المعرض نفس مقدار الطاقة كما هو الحال عند تشغيل التلفزيون.

