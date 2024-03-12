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86 Inch LG NanoCell NANO80 4K Smart TV 2024

مميزات

المعرض

المواصفات

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86 Inch LG NanoCell NANO80 4K Smart TV 2024

86NANO81T6A

86 Inch LG NanoCell NANO80 4K Smart TV 2024

Front view with remote

The images used in the product overview below are for representative purposes. Refer to the image gallery at the top of the page for an accurate representation.

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المواصفات الرئيسية

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎1927 x 1104 x 59.9 ‎

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    ‎45.2 ‎

كل المواصفات

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

    ‎2115 x 1215 x 228 ‎

  • وزن العبوة (من الخارج)

    ‎58.4 ‎

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎1927 x 1104 x 59.9 ‎

  • أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎1927 x 1167 x 362 ‎

  • حامل التلفزيون (العرض x العمق)

    ‎1532 x 362 ‎

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    ‎45.2 ‎

  • وزن التلفزيون مع حامل

    ‎45.9 ‎

  • مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

    ‎600 x 400 ‎

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Front view with remote

86NANO81T6A

86 Inch LG NanoCell NANO80 4K Smart TV 2024