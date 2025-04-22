تلفزيون LG OLED evo AI G5 مقاس 77 بوصة بدقة 4K 165Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025

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الميزات الرئيسية
- جودة صورة بدقة 4K، ومرئيات مُحسَّنة بالذكاء الاصطناعي وصوت محيطي من معالج alpha 11 AI Processor Gen2
- تخلق مستويات اللون الأسود الحقيقية في كل بكسل تباينًا وعمقًا وتفاصيل مذهلة
- دقة ألوان 100% للحصول على ألوان دقيقة ونابضة بالحياة. حجم لون 100% للحصول على درجات ألوان أكثر ثراءً
- صور أكثر سطوعًا حتى ثلاثة أضعاف مقارنة بتلفزيونات OLED TV التقليدية من Brightness Booster Ultimate
- زر الذكاء الاصطناعي الجديد، عناصر التحكم الصوتية، وظائف السحب والإفلات على جهاز التحكم AI Magic Remote
أفضل ابتكارات 2025 - CES Innovation Awards (OLED G5)
شاشات عرض الفيديو
CES Innovation Awards - 2025 Honoree (OLED G5)
التصوير
CES Innovation Awards - 2025 Honoree (برنامج webOS Re:New)
الأمن السيبراني
*تستند جوائز CES Innovation Awards إلى المواد الوصفية المقدمة إلى الحكام. لم تتحقق CTA من دقة أي تقديم أو من أي مطالبات مقدمة ولم تختبر المنتج الذي تم منحه الجائزة.
*Omdia. تربع على عرش التلفزيونات كرقم واحد في فئة الأكثر مبيعًا حول العالم لمدة 12 عامًا من 2013 حتى 2024. لا تُعد هذه النتيجة تأييدًا لشركة LGE أو منتجاتها. تفضل بزيارة httos://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.
معالج alpha 11 AI Processor Gen2 الأكثر تألقا لدينا لأفضل تجربة مشاهدة
يعمل معالج alpha 11 AI Processor Gen2 على ترقية المرئيات إلى جودة 4K مع ألوان وسطوع مذهلين. تدرك محركات الذكاء الاصطناعي الأجسام بدقة على مستوى البكسل لتحسين جودة الصورة للحصول على أفضل تجربة مشاهدة ممكنة.
*مقارنةً بالتلفزيون الذكي من المستوى المبتدئ من العام نفسه مع معالج alpha 7 AI Processor Gen8 بناءً على مقارنة المواصفات الداخلية.
صور أكثر سطوعًا بمعدل ثلاثة أضعاف مع Brightness Booster Ultimate
يوفر معالج alpha 11 AI Processor Gen2 هيكلًا جديدًا ينبعث منه الضوء وبنية التحكم في الإضاءة مرئيات أكثر سطوعًا بمعدل يصل إلى ثلاثة أضعاف.
*قد يختلف السطوع بناءً على الطراز ومقاس الشاشة ومنطقة السوق.
* ذروة السطوع: أكثر سطوعًا بـ 3 أضعاف سطوع LG OLED B5 @10% من النافذة حسب القياسات الداخلية.
لون أسود مثالي حتى في الأماكن الساطعة أو المظلمة
تحققت UL من Perfect Black. وهذه الميزة توفر مستويات لون أسود حقيقي لتعزيز السطوع والتباين المحسوسين، سواء كان الضوء حولك ساطعًا أو مظلمًا.
*تحققت UL من شاشة LG OLED للحصول على اللون الأسود المثالي المقاس وفقًا لانعكاس الضوء الدائري IDMS 11.5، واستنادًا إلى بيئة الإضاءة الداخلية النموذجية (200 لكس إلى 500 لكس).
*قد يختلف الأداء الفعلي حسب الإضاءة المحيطة وبيئة المشاهدة.
ألوان مثالية
تم اعتمادها لضمان 100% من حجم اللون و100% من دقة الألوان النقية. استمتع بألوان دقيقة ونابضة بالحياة على شاشة خالية من الانعكاس حتى في ضوء الشمس أو في البيئات المظلمة.
*تنطبق ميزة "عدم الانعكاس" على طراز OLED M5 مقاس 83/77/65 بوصة وطراز OLED G5 مقاس 83/77/65/55 بوصة.
* تنطبق "دقة الألوان بنسبة 100%" و"حجم الألوان بنسبة 100% إلى DCI-P3" على أجهزة تلفزيون OLED TV إنتاج عام 2025.
*تم التحقق من شاشة LG OLED من قِبل UL لقياس اللون المثالي وفقًا لمعايير انعكاس الضوء الدائري 11.5 IDMS.
* يُعرّف حجم الألوان بنسبة 100% بأنه أداء العرض الذي يساوي أو أكبر من حجم اللون القياسي DCI-P3 كما تم التحقق منه بشكل مستقل من قبل Intertek.
*اعتمدت Intertek دقة الألوان بنسبة 100% في لوحة LG OLED مقاسة وفقًا لمعيار CIE DE2000 مع 125 نمط لون.
*يتم تعريف انعكاس الشاشة على أنه قيمة المكوّن البقعي المتضمن (SCI) عند 550 نانومتر، وتم اختباره بشكل مستقل من قبل Intertek.
*وفقًا لاختبارات Intertek، توفر لوحة LG OLED انعكاسًا أقل من 1%، مما يعزز الوضوح ويقلل التوهج لمشاهدة أكثر راحة.
تقنية AI Picture Pro تجعل كل إطار ينبض بالحياة
تعمل ميزة AI Super Upscaling ومُحسِّن الأجسام AI Perceived Object Enhancer وOLED Dynamic Tone Mapping على تحليل عناصر كل إطار لتحسين الدقة والسطوع والعمق والوضوح.
*لن تعمل ميزة AI Picture Pro مع أي محتوى محمي بحقوق النشر على خدمات البث السحابي (OTT).
*ستختلف جودة صورة المحتوى الذي تمت ترقيته بناءً على دقة المصدر.
الجيل التالي من تلفزيون LG AI TV المدعوم بالذكاء الاصطناعي
استكمل تجربة الذكاء الاصطناعي (AI Experience) مع جهاز التحكم AI Magic Remote الذي يتميز بزر مخصص للذكاء الاصطناعي
تحكم في تلفزيونك بسهولة باستخدام جهاز التحكم AI Magic Remote — لا حاجة إلى جهاز إضافي! مع مستشعر الحركة وعجلة التمرير، يمكنك التأشير والنقر لاستخدامها مثل الفأرة الهوائية أو ببساطة التحدث للأوامر الصوتية.
*قد يختلف تصميم AI Magic Remote وتوافره ووظائفه حسب المنطقة واللغة المدعومة، حتى بالنسبة للطراز نفسه.
*قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت.
*لا تتوفر AI Voice recognition إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم.
*قد يتم عرض محتوى مخفض أو محدود حسب المنطقة والاتصال بالشبكة.
*قد يختلف دعم Voice ID باختلاف المنطقة والبلد وهو متوفر على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.
*يعمل فقط مع التطبيقات التي تدعم حساب Voice ID.
*يتوفر AI Search على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.
*تستخدم الولايات المتحدة وكوريا النموذج اللغوي الكبير (LLM).
*يلزم الاتصال بالإنترنت.
*يلزم الاتصال بالإنترنت.
*لا تتوفر AI Chatbot إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم.
*من الممكن ربط AI Chatbot بخدمة العملاء.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.
*قد تختلف القوائم المعروضة عند الإصدار.
*تختلف توصيات الكلمات المفتاحية وفقاً للتطبيق والوقت من اليوم.
*برنامج webOS Re:New Program ينطبق على أجهزة تلفزيون OLED/QNED/NanoCell/UHD لعام 2025.
*يدعم webOS Re:New Program ما مجموعه أربع ترقيات على مدى خمس سنوات، والحد هو الإصدار المثبت مسبقاً من webOS، ويختلف جدول الترقية من نهاية الشهر إلى بداية العام.
*قد تختلف التحديثات والجدول الزمني لبعض الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز والمنطقة.
*تتوفر الترقيات لطرازات OLED لعام 2022 و2023 UHD وما فوقها.
تقوم ميزة AI Sound Pro بضبط صوتك من أجل التأثير
*يجب تفعيله من خلال قائمة وضع مكبر الصوت (Soundbar).
*قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.
عزز الصوت مع تلفزيون LG TV ومكبر الصوت LG Soundbar
*يمكن شراء مكبر الصوت Soundbar بشكل منفصل.
*قد يختلف التحكم في وضع مكبر الصوت Soundbar Mode حسب الطراز.
*يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. مطلوب اتصال بالشبكة للتحديثات.
*يمكن إقران OLED G5 مع SG10TY.
*استخدام جهاز التحكم LG TV remote يقتصر على ميزات معينة فقط.
*تنطبق WOW Orchestra/WOW Interface على أجهزة تلفزيون LG OLED TV من 2025.
اعثر على أفضل مكبرات صوت LG Soundbar للتلفزيون
تصميم ينسجم مع الحائط
عندما تقوم بتركيب التلفزيون على الحائط، تضمن لك الحواف الضيقة والتصميم السلس عدم وجود فجوة.
*يختلف حجم الإطار حسب السلسلة والحجم.
*97/83/77/65/55 بوصة من تلفزيون OLED G5 يتميز بتصميم One Wall Design الذي يتميز بعدم وجود فجوة بين التلفزيون والحائط.
*يتميز جهاز OLED G5 مقاس 48 بوصة بتصميم نحيف للغاية ومتوفر في المملكة المتحدة فقط.
تجربة لعب منقطعة النظير
استمتع بأقصى درجات اللعب مع توافق G-Sync، و165Hz VRR، ووقت استجابة البكسل 0.1 مللي ثانية، وAMD FreeSync Premium، وشهادة ClearMR 10000. استمتع باللعب دون تأخير أو ضبابية في الحركة.
*يتميز تلفزيون OLED G5 بتقنية NVIDIA G-Sync وFreeSync Premium وGeForce NOW وGame Portal وVRR وALLM وeARC وHGiG.
*83/77/65/55 بوصة من OLED G5 تعمل فقط مع الألعاب أو مدخلات الكمبيوتر الشخصي التي تدعم 165Hz. ويعمل حتى 144Hz على مدخلات Dolby Vision.
*97 بوصة تدعم 120Hz، و48 بوصة تدعم 144Hz.
*HGiG هي مجموعة متطوعة من الشركات من صناعات الألعاب وشاشات التلفزيون التي تجتمع لتحديد المبادئ التوجيهية العامة وإتاحتها لتحسين تجارب الألعاب للعملاء بتقنية HDR.
*قد يختلف دعم HGiG حسب البلد.
*طراز 48 بوصة من تلفزيون OLED G5 فقط حاصل على شهادة ClearMR 9000.
*clearMR هو برنامج معتمد من VESA لتقييم أداء ضبابية الحركة على الشاشة.
أفضل تلفزيون OLED TV للأفلام
شاهد الأفلام تنبض بالحياة في سينما منزلك من خلال وضع FILMMAKER MODE مع خاصية تعويض الإضاءة المحيطة التي تتكيف مع الإضاءة البيئية للحصول على جودة صورة تتوافق مع أفضل معايير صانعي الأفلام.
Dolby Vision & Ambient FILMMAKER MODE
استمتع بتجربة السينما كما أرادها المخرج مع Dolby Vision وFILMMAKER MODE مع خاصية تعويض الإضاءة المحيطة التي تتكيف مع البيئة المحيطة وتحافظ على المرئيات أقرب ما يمكن إلى شكلها الأصلي.
*FILMMAKER MODE هو علامة تجارية تابعة لشركة UHD Alliance, Inc.
* يدعم وضع FILMMAKER MODE مع Dolby Vision.
*يبدأ تشغيل وضع FILMMAKER MODE تلقائيًا على AppleTV+ وتطبيق الفيديو Amazon Prime.
*الصور أعلاه في صفحة تفاصيل المنتج هذه هي لأغراض توضيحية فقط. راجع صور المعرض للحصول على تمثيل أكثر دقة.
*جميع الصور أعلاه عبارة عن محاكاة.
*يختلف توافر الخدمة حسب المنطقة والبلد.
*قد تختلف الخدمات المخصصة حسب سياسات تطبيق الطرف الثالث.
*قد يتطلب جهاز التحكم AI Magic Remote عملية شراء منفصلة حسب حجم التلفزيون وطرازه والمنطقة.
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
4K OLED
-
معدل التحديث
120 هرتز أصلي (تحديث متغير 165 هرتز)
-
سلسلة ألوان واسعة
لون OLED
-
معالج الصور
معالج α11 الذكي 4K الجيل الثاني
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
نعم
-
Dolby Atmos
نعم
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1712 x 982 x 24.8
-
وزن التلفزيون بدون حامل
33.6
كل المواصفات
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
1879 x 1130 x 228
-
وزن العبوة (من الخارج)
45.6
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1712 x 982 x 24.8
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
501 x 321
-
وزن التلفزيون بدون حامل
33.6
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
300 x 300
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
معالج α11 الذكي 4K الجيل الثاني
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
ذكاء إصطناعي سوبر 4K
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
نعم (SDR/HDR)
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
نعم
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
وضع المخرح
نعم
-
HFR (معدل إطارات عالي)
4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
نعم (OLED Dynamic Mapping Pro)
-
تقنية التعتيم
تعتيم البكسل
-
حركة
حركة OLED
-
وضع الصورة
10 أوضاع
-
المعايرة التلقائية
نعم
-
ذكاء إصطناعي للصورة برو
نعم
-
QFT (نقل الإطار السريع)
نعم
-
QMS (تبديل الوسائط السريع)
نعم
صورة (عرض)
-
دقة العرض
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع العرض
4K OLED
-
معدل التحديث
120 هرتز أصلي (تحديث متغير 165 هرتز)
-
سلسلة ألوان واسعة
لون OLED
إمكانية الوصول
-
تدرج الرمادي
نعم
-
تباين عالي
نعم
-
عكس الألوان
نعم
الاتصال
-
دعم البلوتوث
نعم (الإصدار 5.3)
-
مدخل HDMI
4ea (يدعم 4K 120 هرتز، eARC، VRR، ALLM، QMS، QFT (4 منافذ))
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
نعم
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
eARC (HDMI 2)
-
مدخلات USB
ثلاثة منافذ (V 2.0)
-
واي فاي
نعم (Wi-Fi 6)
-
مدخل Ethernet
1ea
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
منفذان
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
1ea
الألعاب
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
نعم
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
نعم
-
وضع HGIG
نعم
-
مُحسّن اللعبة
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
نعم (حتى 165 هرتز)
-
وقت الاستجابة
أقل من 0.1 مللي ثانية
-
دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)
نعم
صوتي
-
مشاركة وضع الصوت
نعم
-
مخرج الصوت
60 واط
-
نظام السماعة
4.2 قناة
-
اتجاه مكبر الصوت
إطلاق سفلي
-
Dolby Atmos
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 11.1.2)
-
صوت واضح برو
نعم (إعادة إتقان كائنات الذكاء الاصطناعي)
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
نعم
-
WiSA Ready
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
-
مزامنة صوت LG
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
نعم
-
البلوتوث المحيطي المستعد
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
ترميز الصوت
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
واو الأوركسترا
نعم
تلفزيون ذكي
-
نظام التشغيل (OS)
نظام التشغيل webOS 25
-
التمييز الصوتي الذكي
نعم
-
ريموت تحكم سحري
مدمج
-
أمازون أليكسا
نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
نعم (LG Thinq)
-
تحكم صوتي بدون اليدين
نعم
-
متصفح الويب الكامل
نعم
-
عرض متعدد
نعم
-
دائما مستعد
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
نعم
-
يعمل مع Apple Home
نعم
-
الصفحة الرئيسية
نعم
-
دردشة ذكية
نعم
-
المعرف الصوتي
نعم
-
Google Home / Hub
نعم
-
يعمل مع Apple Airplay
نعم
-
Google Cast
نعم
BROADCASTING
-
استقبال التلفزيون الرقمي
DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)
-
استقبال التلفزيون التناظري
نعم
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
تحت 0.5 واط
يحتوي على الإكسسوارات
-
ريموت
جهاز التحكم السحري MR25
-
سلك الطاقة
نعم (مرفق)
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