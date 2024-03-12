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شعار ذهبي لتلفزيون OLED رقم 1 على مستوى العالم لمدة 11 عامًا على خلفية سوداء. يُسلَّط الضوء على الشعار، بينما النجوم الذهبية المجردة تملأ الفضاء.

لا زالت في المقدمة حتى بعد مرور 11 عامًا

*Omdia.‏ تربع على عرش التلفزيونات كرقم واحد في فئة الأكثر مبيعًا حول العالم لمدة 11 عامًا من 2013 حتى 2023. لا تُعد هذه النتيجة تأييدًا لشركة LGE أو منتجاتها. تفضل بزيارة https://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.

الأساطير التي اختبرها الزمن والروائع الصاعدة

إن صناعة إحساس خلاب ومذهل مثل LG OLED لا يحدث بين عشية وضحاها. يحتاج الأمر إلى التزام فريد بالابتكار والفن ومعالج alpha 11 AI Processor الذي يغير أكثر من مجرد الصورة. والآن، هناك تحفة فنية جديدة أخرى تضاف إلى هذه السلسلة الشهيرة - LG OLED evo G4.

يبدأ الفيديو بجهاز OLED المضاء ذاتيًا الذي أُنتج عام 2013 وهو يعرض طرازات أخرى رائدة من تلفزيونات LG OLED: تلفزيون Wallpaper TV انتاج عام 2017، وتلفزيون LG OLED R القابل للطي انتاج عام 2020، وتلفزيون LG OLED Posé انتاج عام 2022، وينتهي العرض بجهاز LG OLED evo انتاج عام 2024، الذي يعرض عملاً فنيًا تجريديًا باللونين الأرجواني والبرتقالي، ونص "LG OLED evo"، وشعار معالج alpha 11 AI Processor. تنعكس الألوان من الشاشة على الأرض.
أضواء ملونة بالأحمر والبرتقالي والأرجواني تسلط الضوء على النص "لتجربة صوتية وبصرية فريدة من نوعها مخصصة لك" بالأسفل.

لتجربة صوتية وبصرية فريدة من نوعها مخصصة لك

بالكاد يمكن رؤية معالج alpha 11 AI Processor 4K من LG وسط الظلام. يضيء معالج الذكاء الاصطناعي باللون الوردي والأرجواني، وتنطلق منه آشعة ضوئية ملونة. يظهر المزيد من البراغي عبر لوحة التشغيل الأم، وتمتد أكثر.

مُعالج alpha 11 AI Processor

تعيد مجموعة الشرائح الوحيدة المخصصة لـ OLED تعريف التجربة من خلال 11 عامًا من الخبرة في مجال التعلم العميق والرسومات والسرعة.

أداء أسرع

للذكاء الاصطناعي بمقدار 6.7 مرات

رسوميات مُحسّنة

بمقدار 7.7 مرات

سرعات معالجة أسرع

بمقدار 2.8 مرة

يظهر معرض يضم 6 صور لمناطيد في السماء. تم تحديد صورتين. بعد ذلك، يظهر معرض يضم 6 صور لأشخاص ينفخون الفقاعات. تم تحديد صورتين آخرين. تظهر شاشة سوداء مع أيقونة تحميل باللونين الوردي والأرجواني. يظهر مشهد غامض، وتظهر التحسينات تدريجيًا من اليسار إلى اليمين.

معالج الصور بالذكاء الاصطناعي (AI Picture Wizard)

حدد صورك المفضلة، وسيقوم AI Picture Wizard بإنشاء صورة مصممة خصيصًا لتناسب ذوقك الفريد من بين 85 مليون احتمال، ثم احفظها في ملفك الشخصي.

يظهر تلفزيون LG OLED TV في شقة عصرية. يظهر تراكب شبكي فوق الصورة مثل مسح للمساحة، ثم تظهر موجات صوتية زرقاء من الشاشة، لتملأ الغرفة بالصوت بشكل مثالي.

ضبط الصوت بالذكاء الاصطناعي

يكتشف نظام الصوت تصميم غرفتك والمكان الذي تجلس فيه لإنشاء قبة صوتية من حولك، يتم ضبطها بشكل مثالي مع الصوتيات الفريدة في غرفتك.

تظهر امرأة ذات عيون زرقاء وحُلّة علوية برتقالية في مكان مظلم. تغطي الخطوط الحمراء التي تصور تحسينات الذكاء الاصطناعي جزءًا من وجهها، وهو مشرق ومفصل، بينما تبدو بقية الصورة بألوان أقل.

تحسين إضافي فائق بالذكاء الاصطناعي (AI)

بعد تصنيف الإطار، تعمل تقنية تقليل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي (AI Noise Reduction) والدقة الفائقة بالذكاء الاصطناعي (AI Supersolution) على رفع مستوى المَشَاهِدِ بشكل واقعي.

يعرض تلفزيون LG OLED TV عرضًا موسيقيًا للجيتار يطفو على خلفية باللون البنفسجي الفاتح. تنبعث حبات بيضاء من الصوت والموجات من التلفاز وتدور حوله.

نظام الصوت المُحيطي Virtual 11.1.2ch Surround

استمتع بتجربة الانغماس الفائقة في نظام الصوت الشامل 11.1.2 virtual surround.

*محاكاة صور الشاشة.

**تستند المقارنة إلى تلفزيون تقليدي مزود بمعالج alpha 5 AI Processor.

***لا يتوفر النظام الصوتي Virtual 11.1.2ch Surround وميزة إعادة إتقان الصوت بالذكاء الاصطناعي إلا على معالج alpha 11 AI Processor.

****يجب تفعيله من خلال قائمة وضع الصوت.

*****قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.

يسلط الضوء الأصفر بشكل متدرج على النص "من أجل ديكور داخلي خالٍ من الفوضى".

من أجل التكنولوجيا التي تحررك

صورة جوية لتلفزيون LG OLED TV على حامل أرضي وصندوق Zero Connect Box. يظهر شعار أحمر خاص بإمكانية الاتصال والإشارة فوق الصندوق لتوصيله بالتلفزيون. يتم تشغيل التلفزيون، ويتغير المنظر إلى منظر أمامي يُظهر راقصة باليه ترقص منفردة على المسرح.

Zero Connect 

تألق OLED مع الاتصال اللاسلكي

Zero Connect  تعرّف على المزيد
رجل يشاهد فيلم رعاة البقر مع كلبه في مكان مريح في المساء. لا توجد أسلاك تحيط بتلفزيون LG OLED TV المثبت على الحائط، ويوجد صندوق التوصيل اللاسلكي (Wireless Connect Box) بشكل أنيق على طاولة جانبية. ثم تنتقل الصورة إلى صورة أخرى تظهر رجلاً يشاهد فيلم رعاة البقر مع تلفزيون LG OLED TV على حامل أرضي في غرفة معيشة مريحة ومظلمة. لا توجد أسلاك تحيط بتلفزيون LG OLED TV وبحامله الأرضي، ويظهر صندوق التوصيل اللاسلكي (Wireless Connect Box) بشكل أنيق على طاولة جانبية.
تُظهر إحدى الصور رجلاً يلعب لعبة على تلفزيون LG OLED TV بينما يستلقي كلبه على الأرض في غرفة معيشة مريحة ذات ديكور شفاف. يمكن رؤية المدينة من خلال النافذة. لا توجد أسلاك تحيط بتلفزيون LG OLED TV المثبت على الحائط، ويوجد صندوق التوصيل اللاسلكي (Wireless Connect Box) بشكل أنيق على طاولة جانبية. والصورة الأخرى تظهر يد شخص يقوم بتوصيل جهاز بصندوق التوصيل اللاسلكي (Wireless Connect Box).

تلفزيون OLED Series OLED اللاسلكي الأول من نوعه في العالم بدقة 4K 120Hz المتصل لاسلكيًا بالصوت والصورة ضمن فئة تلفزيونات OLED TV، يتيح إمكانية وضع التلفزيون في أي مكان والاستمتاع بالحرية الداخلية. ضع صندوق Zero Connect Box في أي مكان يناسب ديكوراتك الداخلية وقم بتوصيل أجهزة الألعاب والأجهزة الطرفية الأخرى، مع الحفاظ على مظهر التلفزيون خاليًا من الأسلاك والفوضى.

*يجب توصيل الأجهزة عبر سلك بـ Zero Connect Box.

**يجب تثبيت Zero Connect Box على مستوى أقل من جهاز الاستقبال اللاسلكي الخاص بالتلفزيون.

***يلزم توصيل كابل الطاقة بكل من شاشة التلفزيون وZero Connect Box.

****تشير عبارة "أول شاشة OLED لاسلكية في العالم" إلى تلفزيونات OLED التي تتمتع بإمكانية اتصال بدقة 4K 120Hz.

أضواء ملونة بالأزرق والأخضر والبنفسجي تسلط الضوء على النص "لتصميمات تناسب جميع مناحي حياتك".

لتصميمات تناسب جميع مناحي حياتك

LG OLED evo AI G4

مصمم ليتناغم بشكل مثالي من جميع النواحي

ابتكارات مذهلة لتصميمات داخلية ملهمة. يُعد تصميم One Wall Design الخاص بتلفزيون LG OLED evo G4 ومكبر LG Soundbar SG10TY المطابق له أعجوبةً في هندسة التصميم، حيث يقتربان من الحائط جدًا مع حواف أو نتوءات شبه منعدمة للحصول على تجربة مشاهدة غامرة.

تظهر ثلاث صور متتابعة. أولاً، صورة زوجين يشاهدان حفلة موسيقية تُعرض على جهاز LG OLED evo G4 مع مكبر الصوت LG Soundbar SG10TY المطابق تمامًا في غرفة معيشة عصرية، بينما تظهر الصورة نفسها لرجل يشاهد التلفاز في جهاز محمول. وبالأسفل صورة منظور بزاوية للجزء السفلي من تلفزيون LG OLED TV ومكبر الصوت LG Soundbar. والأخرى تُظهر منظرًا جانبيًا لتلفزيون LG OLED evo G4 ومكبر الصوت LG Soundbar SG10TY، وكلاهما بأبعاد رفيعة للغاية وفجوة تكاد تكون منعدمة على الحائط.

تلفزيون LG OLED evo AI C4 مع SC9

صُنع لتشكيل ثنائي لا يُنسى

تناغم مذهل في الصوت والصورة. انغمس في كل ما تشاهده مع تلفزيون LG OLED evo C4 ومكبر الصوت Soundbar SC9 المدمج والمطابق.

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تظهر ثلاث صور متتابعة. أولاً، منظر جانبي لتلفزيون LG OLED evo C4 يعرض تصوير المناظر الطبيعية في غرفة معيشة غير رسمية وبوهيمية الطراز مع أضواء دافئة. ومن ثم، امرأتان تستمتعان وتشجعان إحدى مبارات كرة القدم التي تُعرَض على شاشة تلفزيون LG OLED evo C4 في غرفة معيشة مشرقة. يتصل مكبر الصوت LG Soundbar SC9 بشكل أنيق بالتلفزيون. وأخيرًا، صورة بزاوية لتلفزيون LG OLED evo C4 متصل بمكبر الصوت LG Soundbar SC9 مع حامل Synergy Bracket.

LG OLED Flex

غيِّر مفهوم تجربة اللعب

غيّر منحنيات شاشتك وارتقِ بتجربة اللعب. تنتقل شاشة LG OLED Flex المبتكرة القابلة للانحناء من شاشة مسطحة إلى شاشة منحنية 900R بلمسة زر واحدة لتعزيز الانغماس في عالمك.

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تظهر شاشة LG OLED Flex من الخلف في غرفة ألعاب ملونة. تصميم الدرع (Shield Design) مُضاء بإضاءة خلفية حمراء. وصورة أخرى تُظهر LG OLED Flex من الأمام في غرفة ألعاب مظلمة ومضاءة باللون الأرجواني أثناء لعب لعبة سباق.

LG Object Collection Posé

الجمال من جميع الزوايا وفي جميع المساحات

جمال LG OLED Posé الظاهر من جميع الزوايا يضفي لمسةً من الذوق الفني على أي مساحة.

تعرّف على المزيد

تظهر أربعة صور متتابعة. أولاً، تظهر LG OLED Posé من الأمام في غرفة معيشة بيضاء وخشبية تُظهر على الشاشة عملاً فنيًا ملونًا بسيطًا. في الصورة الثانية، تظهر شاشة LG OLED Posé من الخلف في غرفة معيشة ذات لون قديم مع أسطوانة فينيل على رف الوسائط الخلفي. وأخيرًا، صورتان جانبيتان مختلفتان بزاوية مقربة لشاشة LG OLED Posé تظهران استدارة حوافها ورفها الخلفي.

*يختلف حجم الإطار حسب السلسلة والحجم.

**يتميز هذا المنتج بشاشة قابلة للانحناء والتغيير. 

***استنادًا إلى الاختبار الداخلي، فإن الحد الأقصى للانحناء مشابه للمنتجات ذات الانحناء الثابت 900R، والحد الأدنى للانحناء مشابه لشاشة العرض المسطحة.

****صور الشاشة عبارة عن محاكاة.

للخبرة التي يمكنك الاعتماد عليها

تُرى الزاوية السفلية من LG OLED evo G4 من زاوية رؤية جوية مع شعار الضمان لمدة 5 سنوات. يُظهر التفزيون عملاً فنيًا تجريديًا باللونين الأرجواني والبرتقالي، وينبعث الضوء الملون من التلفزيون وينعكس على الأرض.

ضمان لمدة 5 سنوات على اللوحة

تميّز مع ضمان يناسبه. استمتع بشعور التلفزيون الجديد لفترة أطول مع ضمان لمدة 5 سنوات على اللوحة.

*في السنة الأولى من الضمان، تتم تغطية تكاليف اللوحة وقطع الغيار والعمالة. في السنة الثانية إلى الخامسة من الضمان، تتم تغطية اللوحات فقط، وسيتم فرض رسوم على العمالة.

استمع إلى سبب اختيار المخرجين العالميين لـ LG OLED AI

Sean Baker الحائز على السعفة الذهبية (Palme d'Or) يتحدث عن تأثيراته ومصادر إلهامه.

في محادثة مع المخرج "Lee Sung Jin" الذي أخرج فيلم Beef من انتاج Netflix.

حيث يصنع Ryusuke Hamaguchi أفلامه الحائزة على جوائز.

الكمبيوتر الشخصي: تظهر التلفزيونات LG OLED evo G4 وLG OLED evo C4 وLG OLED B4 جنبًا إلى جنب، ويعرض كل منها عملًا فنيًا تجريديًا مختلف الألوان على الشاشة. ينبعث الضوء من كل تلفزيون إلى الأرض. في الزاوية اليمنى العليا يظهر الشعار الذهبي تلفزيون OLED TV رقم 1 في العالم لمدة 11 عامًا. من ناحية أخرى، تظهر الصور نفسها لكل من LG OLED evo G4 وLG OLED evo C4 وLG OLED B4 على التوالي في الجهاز المحمول.

تلفزيون LG OLED AI الجديد كليًا

تعرّف على الأجهزة الأيقونية LG OLED التي تتربع على القمة للسنة الحادية عشرة على التوالي

تعرّف على الأجهزة الأيقونية LG OLED التي تتربع على القمة للسنة الحادية عشرة على التوالي تعرّف على المزيد

*المصدر: Omdia. عمليات شحن الوحدات، 2013-2023. النتائج ليست مُعتمدة من LG Electronics. أي اعتماد على هذه النتائج يكون على مسؤولية الطرف الثالث. تفضل بزيارة https://www.omdia.com/for لمزيد من التفاصيل.