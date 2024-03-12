تلفزيون OLED Series OLED اللاسلكي الأول من نوعه في العالم بدقة 4K 120Hz المتصل لاسلكيًا بالصوت والصورة ضمن فئة تلفزيونات OLED TV، يتيح إمكانية وضع التلفزيون في أي مكان والاستمتاع بالحرية الداخلية. ضع صندوق Zero Connect Box في أي مكان يناسب ديكوراتك الداخلية وقم بتوصيل أجهزة الألعاب والأجهزة الطرفية الأخرى، مع الحفاظ على مظهر التلفزيون خاليًا من الأسلاك والفوضى.