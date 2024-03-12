We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*Omdia. تربع على عرش التلفزيونات كرقم واحد في فئة الأكثر مبيعًا حول العالم لمدة 11 عامًا من 2013 حتى 2023. لا تُعد هذه النتيجة تأييدًا لشركة LGE أو منتجاتها. تفضل بزيارة https://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.
الأساطير التي اختبرها الزمن والروائع الصاعدة
إن صناعة إحساس خلاب ومذهل مثل LG OLED لا يحدث بين عشية وضحاها. يحتاج الأمر إلى التزام فريد بالابتكار والفن ومعالج alpha 11 AI Processor الذي يغير أكثر من مجرد الصورة. والآن، هناك تحفة فنية جديدة أخرى تضاف إلى هذه السلسلة الشهيرة - LG OLED evo G4.
*محاكاة صور الشاشة.
**تستند المقارنة إلى تلفزيون تقليدي مزود بمعالج alpha 5 AI Processor.
***لا يتوفر النظام الصوتي Virtual 11.1.2ch Surround وميزة إعادة إتقان الصوت بالذكاء الاصطناعي إلا على معالج alpha 11 AI Processor.
****يجب تفعيله من خلال قائمة وضع الصوت.
*****قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.
تلفزيون OLED Series OLED اللاسلكي الأول من نوعه في العالم بدقة 4K 120Hz المتصل لاسلكيًا بالصوت والصورة ضمن فئة تلفزيونات OLED TV، يتيح إمكانية وضع التلفزيون في أي مكان والاستمتاع بالحرية الداخلية. ضع صندوق Zero Connect Box في أي مكان يناسب ديكوراتك الداخلية وقم بتوصيل أجهزة الألعاب والأجهزة الطرفية الأخرى، مع الحفاظ على مظهر التلفزيون خاليًا من الأسلاك والفوضى.
*يجب توصيل الأجهزة عبر سلك بـ Zero Connect Box.
**يجب تثبيت Zero Connect Box على مستوى أقل من جهاز الاستقبال اللاسلكي الخاص بالتلفزيون.
***يلزم توصيل كابل الطاقة بكل من شاشة التلفزيون وZero Connect Box.
****تشير عبارة "أول شاشة OLED لاسلكية في العالم" إلى تلفزيونات OLED التي تتمتع بإمكانية اتصال بدقة 4K 120Hz.
LG OLED evo AI G4
مصمم ليتناغم بشكل مثالي من جميع النواحي
ابتكارات مذهلة لتصميمات داخلية ملهمة. يُعد تصميم One Wall Design الخاص بتلفزيون LG OLED evo G4 ومكبر LG Soundbar SG10TY المطابق له أعجوبةً في هندسة التصميم، حيث يقتربان من الحائط جدًا مع حواف أو نتوءات شبه منعدمة للحصول على تجربة مشاهدة غامرة.
تظهر ثلاث صور متتابعة. أولاً، صورة زوجين يشاهدان حفلة موسيقية تُعرض على جهاز LG OLED evo G4 مع مكبر الصوت LG Soundbar SG10TY المطابق تمامًا في غرفة معيشة عصرية، بينما تظهر الصورة نفسها لرجل يشاهد التلفاز في جهاز محمول. وبالأسفل صورة منظور بزاوية للجزء السفلي من تلفزيون LG OLED TV ومكبر الصوت LG Soundbar. والأخرى تُظهر منظرًا جانبيًا لتلفزيون LG OLED evo G4 ومكبر الصوت LG Soundbar SG10TY، وكلاهما بأبعاد رفيعة للغاية وفجوة تكاد تكون منعدمة على الحائط.
تلفزيون LG OLED evo AI C4 مع SC9
صُنع لتشكيل ثنائي لا يُنسى
تناغم مذهل في الصوت والصورة. انغمس في كل ما تشاهده مع تلفزيون LG OLED evo C4 ومكبر الصوت Soundbar SC9 المدمج والمطابق.
تظهر ثلاث صور متتابعة. أولاً، منظر جانبي لتلفزيون LG OLED evo C4 يعرض تصوير المناظر الطبيعية في غرفة معيشة غير رسمية وبوهيمية الطراز مع أضواء دافئة. ومن ثم، امرأتان تستمتعان وتشجعان إحدى مبارات كرة القدم التي تُعرَض على شاشة تلفزيون LG OLED evo C4 في غرفة معيشة مشرقة. يتصل مكبر الصوت LG Soundbar SC9 بشكل أنيق بالتلفزيون. وأخيرًا، صورة بزاوية لتلفزيون LG OLED evo C4 متصل بمكبر الصوت LG Soundbar SC9 مع حامل Synergy Bracket.
LG OLED Flex
غيِّر مفهوم تجربة اللعب
غيّر منحنيات شاشتك وارتقِ بتجربة اللعب. تنتقل شاشة LG OLED Flex المبتكرة القابلة للانحناء من شاشة مسطحة إلى شاشة منحنية 900R بلمسة زر واحدة لتعزيز الانغماس في عالمك.
تظهر شاشة LG OLED Flex من الخلف في غرفة ألعاب ملونة. تصميم الدرع (Shield Design) مُضاء بإضاءة خلفية حمراء. وصورة أخرى تُظهر LG OLED Flex من الأمام في غرفة ألعاب مظلمة ومضاءة باللون الأرجواني أثناء لعب لعبة سباق.
LG Object Collection Posé
الجمال من جميع الزوايا وفي جميع المساحات
جمال LG OLED Posé الظاهر من جميع الزوايا يضفي لمسةً من الذوق الفني على أي مساحة.
تظهر أربعة صور متتابعة. أولاً، تظهر LG OLED Posé من الأمام في غرفة معيشة بيضاء وخشبية تُظهر على الشاشة عملاً فنيًا ملونًا بسيطًا. في الصورة الثانية، تظهر شاشة LG OLED Posé من الخلف في غرفة معيشة ذات لون قديم مع أسطوانة فينيل على رف الوسائط الخلفي. وأخيرًا، صورتان جانبيتان مختلفتان بزاوية مقربة لشاشة LG OLED Posé تظهران استدارة حوافها ورفها الخلفي.
*يختلف حجم الإطار حسب السلسلة والحجم.
**يتميز هذا المنتج بشاشة قابلة للانحناء والتغيير.
***استنادًا إلى الاختبار الداخلي، فإن الحد الأقصى للانحناء مشابه للمنتجات ذات الانحناء الثابت 900R، والحد الأدنى للانحناء مشابه لشاشة العرض المسطحة.
****صور الشاشة عبارة عن محاكاة.
*في السنة الأولى من الضمان، تتم تغطية تكاليف اللوحة وقطع الغيار والعمالة. في السنة الثانية إلى الخامسة من الضمان، تتم تغطية اللوحات فقط، وسيتم فرض رسوم على العمالة.
استمع إلى سبب اختيار المخرجين العالميين لـ LG OLED AI
*المصدر: Omdia. عمليات شحن الوحدات، 2013-2023. النتائج ليست مُعتمدة من LG Electronics. أي اعتماد على هذه النتائج يكون على مسؤولية الطرف الثالث. تفضل بزيارة https://www.omdia.com/for لمزيد من التفاصيل.