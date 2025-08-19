We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
تلفزيون LG QNED evo AI QNED86 الذكي مقاس 100 بوصة بدقة 4K 120Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025 + جهاز العرض LG CineBeam S | Mini UST (مسافة عرض قصيرة جدًا) بدقة 4K مع تقنية Dolby Atmos
100QNEDPU61.S95TR
الميزات الرئيسية
- لوحة ألوان غنية بشكل لا يصدق من جميع ألوان QNED الديناميكية الجديدة
- تقدم الشاشة تجربة مشاهدة محسّنة بجودة 4K، مع تحسين دقة الصورة وصوت محيطي ديناميكي، مدعومًا بمعالج alpha 8 AI Processor Gen2
- مسافة العرض قصيرة للغاية
- دقة 4K UHD
- مكبر صوت Soundbar متناغم مصمم لزيادة قدرة أجهزة LG TV
- صوت غامر بحق من Dolby Atmos وسماعات تصدر صوتًا لأعلى ثلاثي المستوى
3 :المنتجات في هذه الباقة
* تم تجهيز كل من QNED وQNED evo بحلول ألوان مختلفة تستخدم أحدث تقنيات سلسلة الألوان الواسعة الفريدة من نوعها من LG، والتي تحل محل النقاط الكمية (Quantum Dot).
*جهاز العرض هذا ذو مسافة الإسقاط القصيرة للغاية يتطلب مسافة عرض تتراوح بين 8.1 سم إلى 39.3 سم، وهو أقصر بكثير من أجهزة العرض القياسية.
*لا يحتوي جهاز العرض هذا على بطارية مُدمجة. يلزم توصيل سلك الطاقة أو البطارية الخارجية للتشغيل.
**تمت محاكاة الصورة لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*صور الشاشة عبارة عن محاكاة.
- تلفزيون LG QNED evo AI QNED86 الذكي مقاس 100 بوصة بدقة 4K 120Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025
- جهاز العرض LG CineBeam S | Mini UST (مسافة عرض قصيرة جدًا) بدقة 4K مع تقنية Dolby Atmos
- مكبر صوت LG Home Cinema Soundbar ذو 9.1.5 قناة مع صوت محيطي ومكبرات صوت خلفية S95TR
كل المواصفات
الصورة (المعالجة)
معالج الصور
معالج α8 الذكي 4K الجيل الثاني
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
نعم
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
نعم (SDR/HDR)
ذكاء إصطناعي للصورة برو
نعم
ترقية الذكاء الاصطناعي
α8 AI Super Upscaling 4K
المعايرة التلقائية
نعم
تقنية التعتيم
تعتيم دقيق
رسم خرائط النغمة الديناميكية
نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)
وضع المخرح
نعم
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
HFR (معدل إطارات عالي)
4K 120 إطار في الثانية (HDMI)
حركة
حركة برو
وضع الصورة
10 أوضاع
QMS (تبديل الوسائط السريع)
نعم
إمكانية الوصول
تدرج الرمادي
نعم
تباين عالي
نعم
عكس الألوان
نعم
يحتوي على الإكسسوارات
سلك الطاقة
نعم (مرفق)
ريموت
جهاز التحكم السحري MR25
صوتي
مشاركة وضع الصوت
نعم
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
نعم
صوت الذكاء الاصطناعي
α8 AI Sound Pro (الإصدار الافتراضي 9.1.2 Up-mix)
ترميز الصوت
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
مخرج الصوت
40 واط
البلوتوث المحيطي المستعد
نعم (2 طريقة تشغيل)
صوت واضح برو
نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)
Dolby Atmos
نعم
مزامنة صوت LG
نعم
إخراج الصوت في وقت واحد
نعم
اتجاه مكبر الصوت
إطلاق سفلي
نظام السماعة
2.2 قناة
WiSA Ready
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
واو الأوركسترا
نعم
BROADCASTING
استقبال التلفزيون التناظري
نعم
استقبال التلفزيون الرقمي
DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)
الاتصال
دعم البلوتوث
نعم (الإصدار 5.3)
مدخل Ethernet
1ea
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
eARC (HDMI 3)
مدخل HDMI
(يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (4 منفذ))+ثلاثة منافذ
إدخال RF (هوائي/كابل)
منفذان
الربط البسيط (HDMI CEC)
نعم
(الصوت الرقمي البصري خارج)
1ea
مدخلات USB
منفذان (V 2.0)
واي فاي
نعم (Wi-Fi 6)
الأبعاد والأوزان
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
2390 x 1620 x 285
وزن العبوة (من الخارج)
102.8
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
2230 x 1277 x 49.9
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
2230 x 1372/1324 x 434
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
380 x 434
وزن التلفزيون بدون حامل
65.9
وزن التلفزيون مع حامل
75.6
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
600 x 400
الألعاب
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
نعم
دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)
نعم
متوافق مع FreeSync (AMD)
نعم
مُحسّن اللعبة
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
وضع HGIG
نعم
VRR (معدل التحديث المتغير)
نعم (حتى 144 هرتز)
صورة (عرض)
دقة العرض
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
نوع الإضاءة الخلفية
MiniLED
نوع العرض
4K QNED MINID
معدل التحديث
120 هرتز أصلي (تحديث متغير 144 هرتز)
سلسلة ألوان واسعة
لون QNED الديناميكي
القوة
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
استهلاك الطاقة الاستعداد
تحت 0.5 واط
تلفزيون ذكي
دردشة ذكية
نعم
دائما مستعد
نعم
أمازون أليكسا
نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)
متصفح الويب الكامل
نعم
Google Cast
نعم
Google Home / Hub
نعم
الصفحة الرئيسية
نعم
التمييز الصوتي الذكي
نعم
ريموت تحكم سحري
مدمج
عرض متعدد
نعم
نظام التشغيل (OS)
نظام التشغيل webOS 25
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
نعم (LG Thinq)
كاميرا USB متوافقة
نعم
المعرف الصوتي
نعم
يعمل مع Apple Airplay
نعم
يعمل مع Apple Home
نعم
كل المواصفات
