تلفزيون ذكي LG QNED مقاس 55 و بدقة 4K، لعام 2023

*تتوفر ميزة QNED85/80 في طرازات QNED85/80.

*تتوفر ميزة رفع مستوى الصورة بتقنية الذكاء الاصطناعي في طرازات QNED85/80.

*لن تعمل تقنية AI Picture Pro مع أي محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر عبر خدمات OTT.

تشير كلمة "عادية" إلى أجهزة تلفزيون بدقة UHD من LG غير المزودة بتكنولوجيا NanoCell.

*تفاوت جودة الصورة للمحتوى المُحسَّن وفقًا لدقة المصدر الأصلي.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.

*QNED85 و81 تتضمنان ميزة الذكاء الاصطناعي Picture Pro.

*QNED85 و81 تتضمنان ميزة الذكاء الاصطناعي Super Upscaling.

*QNED75 تتضمن ميزة الذكاء الاصطناعي Brightness Control.

*تشير كلمة «تقليدية» إلى أجهزة تلفاز UHD من LG بدون تقنية NanoCell.

*تفاوت جودة الصورة للمحتوى المُحسَّن وفقًا لدقة المصدر الأصلي.

*تتم محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.

*تضم طرازات QNED85/80/75 ميزة مزج الصوت المحيطي افتراضيًا بنظام مكبرات صوت 5.1.2.