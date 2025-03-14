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تلفزيون LG QNED AI QNED89T 4K الذكي مقاس 98 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز عام 2024 + تلفزيون LG UHD AI UT73 4K الذكي مقاس 65 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز 65UT73006LA عام (2024)

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

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الدعم

تلفزيون LG QNED AI QNED89T 4K الذكي مقاس 98 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز عام 2024 + تلفزيون LG UHD AI UT73 4K الذكي مقاس 65 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز 65UT73006LA عام (2024)

تلفزيون LG QNED AI QNED89T 4K الذكي مقاس 98 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز عام 2024 + تلفزيون LG UHD AI UT73 4K الذكي مقاس 65 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز 65UT73006LA عام (2024)

PT98QNED89.65UT7
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الميزات الرئيسية

  • أقصى قدر من الانغماس على نطاق واسع من شاشة كبيرة جدًا
  • لوحة ألوان غنية وحيوية بشكل لا يصدق من QNED Color
  • صورة وصوت محسّنان بالكامل مع معالج alpha 8 AI Processor 4K
  • ألوان وتفاصيل مذهلة مع 4K HDR10 Pro
  • جودة صورة وصوت مُحسّنة مع معالج alpha 5 AI Processor 4K Gen7
  • 4 سنوات من الترقيات مضمونة على مدى 5 سنوات مع webOS Re:New Program
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Products in this Bundle: 2
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65UT73006LA

تلفزيون LG UHD AI UT73 4K الذكي مقاس 65 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز 65UT73006LA عام (2024)

98QNED89T6A

تلفزيون LG QNED AI QNED89T 4K الذكي مقاس 98 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز عام 2024

تلفزيون QNED الجديد هو الحدث

ألوان زاهية ووضوح على تلفزيون LG QNED العملاق. تعمل مجموعة الشرائح ومناطق التعتيم الجديدة لدينا على تحسين المحتوى للحفاظ على حدة البكسلات.

*صور الشاشة عبارة عن محاكاة.

الصور المستخدمة في النظرة العامة على المنتج أدناه هي لأغراض تمثيلية. راجع معرض الصور في أعلى الصفحة للحصول على تمثيل دقيق.

يتم عرض مساحة طويلة من الأرضيات الصلبة ذات الألوان النابضة بالحياة على تلفزيون LG UHD TV.

حسِّن كل التفاصيل للحصول على رؤية واضحة

 

تُضفي تقنية Ultra HD حيوية كبيرة على الألوان. شاهد صورًا واضحة كوضوح الواقع

 

 

.

*صور الشاشة عبارة عن محاكاة.

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المواصفات الرئيسية

نوع العرض

4K UHD

معدل التحديث

60Hz أساسي

معالج الصور

معالج α5 AI 4K Gen7

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

HDR10 / HLG

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

&lrm;1446 x 834 x 80.8 &lrm;

وزن التلفزيون بدون حامل

&lrm;17.1 &lrm;

كل المواصفات

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

معالج α5 AI 4K Gen7

ترقية الذكاء الاصطناعي

4K ترقية

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم

وضع المخرح

نعم

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

HDR10 / HLG

وضع الصورة

9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))

إمكانية الوصول

تدرج الرمادي

نعم

تباين عالي

نعم

عكس الألوان

نعم

يحتوي على الإكسسوارات

سلك الطاقة

نعم (مرفق)

ريموت

جهاز التحكم عن بعد السحري MR24

بطاريات التحكم عن بعد

نعم (AAA X 2EA)

صوتي

مشاركة وضع الصوت

نعم

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 9.1.2)

ترميز الصوت

AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

مخرج الصوت

20 واط

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

صوت واضح برو

نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)

مزامنة صوت LG

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

اتجاه مكبر الصوت

إطلاق سفلي

نظام السماعة

2.0 قناة

الاتصال

دعم البلوتوث

نعم(v 5.1)

مدخل Ethernet

1ea

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 2)

مدخل HDMI

3ea (يدعم eARC، ALLM)

إدخال RF (هوائي/كابل)

منفذان

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

مدخلات USB

منفذان (V 2.0)

واي فاي

نعم (Wi-Fi 5)

الأبعاد والأوزان

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

‎1600 x 960 x 164 ‎

وزن العبوة (من الخارج)

‎23.3 ‎

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1446 x 834 x 80.8 ‎

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1446 x 905 x 341 ‎

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

‎1319 x 352 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎17.1 ‎

وزن التلفزيون مع حامل

‎17.3 ‎

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

‎400 x 300 ‎

الألعاب

Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

وضع HGIG

نعم

صورة (عرض)

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع الإضاءة الخلفية

مباشر

نوع العرض

4K UHD

معدل التحديث

60Hz أساسي

القوة

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

التيار المتناوب 200 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

تلفزيون ذكي

إعدادات العائلة

نعم

متصفح الويب الكامل

نعم

التمييز الصوتي الذكي

نعم

ريموت تحكم سحري

مدمج

نظام التشغيل (OS)

webOS 24

شارك غرفة إلى غرفة

نعم (المتلقي)

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

ThinQ

نعم

كاميرا USB متوافقة

نعم

طباعة

المواصفات الرئيسية

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

&lrm;2182 x 1258 x 110.4 &lrm;

وزن التلفزيون بدون حامل

&lrm;61.2 &lrm;

كل المواصفات

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

معالج α8 AI بدقة 4K

ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

نعم (SDR/HDR)

ترقية الذكاء الاصطناعي

α8 AI Super Upscaling 4K

تقنية التعتيم

تعتيم دقيق

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)

وضع المخرح

نعم

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

HDR10 / HLG

HFR (معدل إطارات عالي)

4K 120 إطار في الثانية (HDMI)

حركة

حركة برو

وضع الصورة

10 أوضاع (معالج صور مخصص ، زاهي ، قياسي ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، خبير (ISF) (غرفة مظلمة))

إمكانية الوصول

تدرج الرمادي

نعم

تباين عالي

نعم

عكس الألوان

نعم

يحتوي على الإكسسوارات

سلك الطاقة

نعم (قابل للفصل)

ريموت

جهاز التحكم عن بعد السحري MR24

بطاريات التحكم عن بعد

نعم (aa x ​​2ea)

صوتي

مشاركة وضع الصوت

نعم

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

α8 AI Sound Pro (الإصدار الافتراضي 9.1.2 Up-mix)

ترميز الصوت

AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

مخرج الصوت

40 واط

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

صوت واضح برو

نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)

مزامنة صوت LG

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

اتجاه مكبر الصوت

إطلاق سفلي

نظام السماعة

2.2 قناة

WiSA Ready

نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

الاتصال

دعم البلوتوث

نعم(v 5.1)

مدخل Ethernet

1ea

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 3)

مدخل HDMI

(يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (4 منفذ))+ثلاثة منافذ

إدخال RF (هوائي/كابل)

منفذان

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

مدخلات USB

منفذان (V 2.0)

واي فاي

نعم (Wi-Fi 5)

الأبعاد والأوزان

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

‎2395 x 1633 x 285 ‎

وزن العبوة (من الخارج)

‎103.0 ‎

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎2182 x 1258 x 110.4 ‎

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎2182 x 1358 x 464.6 ‎

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

‎1826 x 464.6 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎61.2 ‎

وزن التلفزيون مع حامل

‎65.1 ‎

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

‎800 x 400 ‎

الألعاب

Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

وضع HGIG

نعم

VRR (معدل التحديث المتغير)

نعم

صورة (عرض)

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع الإضاءة الخلفية

مباشر

نوع العرض

4K QNED

معدل التحديث

120Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

ألوان QNED

القوة

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

التيار المتناوب 200 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

تلفزيون ذكي

دائما مستعد

نعم

إعدادات العائلة

نعم

متصفح الويب الكامل

نعم

التمييز الصوتي الذكي

نعم

ريموت تحكم سحري

مدمج

عرض متعدد

نعم

نظام التشغيل (OS)

webOS 24

شارك غرفة إلى غرفة

نعم (المتلقي)

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

ThinQ

نعم

كاميرا USB متوافقة

نعم

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