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™TWINWash

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يأذن وصول ™LG TWINWash من إل جي ببداية حقبة جديدة في تصميم الأجهزة المنزلية، الذي يجعل إنجاز متطلبات الحياة اليومية أكثر توفيرًا للراحة والمتعة.

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لقد درست شركة LG Electronics كيفية القيام بالغسل في جميع أنحاء العالم.

على الرغم من أن أحدث الغسّالات تفوق سابقاتها في الأداء وتوفير الراحة، إلا أن عملية الغسل لا تزال أكثر من مجرد روتين صعب بالنسبة لمعظم المستخدمين.

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لقد أدى تزايد انتشار الملابس المخصصة وتنوع الأقمشة والأنسجة إلى زيادة الحاجة إلى روتينات غسل منفصلة.

الأمر الذي أدى فقط إلى زيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون في الغسل وجعل هذه المهمة أكثر إرهاقًا.

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بدأت إل جي باستكشاف إمكانية وجود غسّالة تسمح بدورات غسل منفصلة متزامنة كانت قادرة أيضًا على التعامل مع الأحمال الصغيرة بمنتهى السهولة.

وقد اختارت إل جي تصميمًا يتضمن إضافة غسّالة صغيرة أسفل غرفة الغسل التقليدية.

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مستهدفة تعزيز إمكانية الاستخدام وسهولة التركيب، بدأت إل جي تعمل على غسّالة صغيرة الحجم ولكنها فعّالة للغاية. أدى هذا التعديل في التصميم إلى تطوير محرك دفع مباشر خاص أصغر حجمًا بنسبة %40 يمكن تركيبه في المساحة المخصصة للغسّالة الثانوية.

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عندما تم استخدام كلتا الغرفتين في آن واحد، نتج عن ذلك صدور ضوضاء واهتزاز كبيرين. واجهت إل جي هذه المشاكل بتركيب نظام تعليق ماص للصدمات متقدم يكمل محرك الدفع المباشر الخاص.

تحكمي في أجهزتك بكل سهولة

تعمل TWINWash™‎ على زيادة مستوى رضا المستخدمين إلى أقصى حد بالجمع بين ما تتمتع به إل جي من خبرة في تقنيات الغسّالات بالإضافة إلى الرؤى التي تم اكتسابها من ملاحظات المستخدمين. إن الابتكار الذي يركز على المستخدم في شاشة العرض بالغسّالة TWINWash™‎ يتيح استمتاع المستخدمين في جميع أنحاء العالم بالغسل أخيرًا.

تحكمي في أجهزتك بكل سهولة1