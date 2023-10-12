تعمل TWINWash™‎ على زيادة مستوى رضا المستخدمين إلى أقصى حد بالجمع بين ما تتمتع به إل جي من خبرة في تقنيات الغسّالات بالإضافة إلى الرؤى التي تم اكتسابها من ملاحظات المستخدمين. إن الابتكار الذي يركز على المستخدم في شاشة العرض بالغسّالة TWINWash™‎ يتيح استمتاع المستخدمين في جميع أنحاء العالم بالغسل أخيرًا.

