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™TWINWash
العناية بصحة العائلة
يتيح لكِ غسل الملابس بشكل منفصل الاعتناء بصحة عائلتك.
تأتي TWINWash™ مزودة بغسالتين علوية وسفلية منفصلتين لغسل مختلف الأحمال في آن واحد.
العناية بصحة العائلة1
العناية بالألوان
لا داعي للقلق بشأن بهتان الألوان والتصبغ غير المقصود عند غسل الملابس ذات الألوان المتنوعة. فباستخدام TWINWash™، يمكنكِ غسل الملابس البيضاء والملابس الملونة بشكل منفصل في نفس الوقت.
العناية بالألوان1
العناية بالأقمشة
تتمتع TWINWash™ بأوضاع غسل مختلفة لاستيعاب خصائص الغسيل، مما يتيح للمستخدمين غسل حمولتين في نفس الوقت مع تقليل الضرر الذي يلحق بملابسك.
العناية بالأقمشة1
العناية بالطاقة
لا داعي للانتظار حتى يتراكم الغسيل. وليست هناك حاجة للقلق بشأن استهلاك الطاقة. ما عليكِ سوى غسل حمل الغسيل الصغير بالغسّالة الصغيرة.
العناية بالطاقة1
استمتعي بالحياة مع TWINWASH™ من إل جي
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طابقي غسّالتك مع TWINWash™ الصغيرة من إل جي.
الغسل بشكل منفصل
اغسلي الملابس الملونة والبيضاء بشكل منفصل مع غسّالة TWINWash™ من إل جي.
اتركي العمل لغسّالة ™TWINWash
يمكنك غسل حمولتين وعصرهما في نفس الوقت مع غسّالة ™TWINWash من إل جي.