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LG CordZero™ A9Kompressor، محطة شحن ذاتية التفريغ، مكنسة كهربائية يدوية
CHOICE
أفضل علامة تجارية للمكانس الكهربائية اليدوية في أستراليا
أفضل علامة تجارية لعامي 2024 و2025
ضمان لمدة 10 سنوات على قطع الغيار*
*ضمان لمدة سنتين على قطع الغيار واليد العاملة، وضمان إضافي لمدة 8 سنوات على قطع غيار المحرك.
يتميز LG All-in-One Tower بميزات ستحبها
التوقف والانطلاق التلقائي
يؤدي اكتشاف الحركة إلى إيقاف المكنسة الكهربائية وتشغيلها تلقائيًا
في الأوقات التي تحتاج فيها إلى وضع المكنسة الكهربائية جانباً لإزاحة الأشياء عن الطريق، أو لإجراء عملية تنظيف سريعة أثناء التنظيف، تستشعر هذه المكنسة الكهربائية الحركة وتتوقف تلقائيًا عن العمل عند وضعها على الأرض. ما عليك سوى رفع المكنسة الكهربائية عن الأرض (بزاوية تزيد عن 30 درجة) لتتم إعادة التشغيل تلقائيًا.
*يجب تفعيل وظيفة «التوقف والتشغيل التلقائي» من خلال إعدادات المكنسة. يجب أن تكون المكنسة الكهربائية موضوعة على سطح مستوٍ دون أي حركة لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا لتفعيل ميزة «الإيقاف التلقائي»، وأن تُرفع بزاوية تزيد عن 30 درجة لتفعيل ميزة «التشغيل التلقائي». إذا لم يتم رصد أي حركة خلال 5 دقائق، فستتوقف المكنسة الكهربائية عن العمل تمامًا تلقائيًّا.
**صورة المنتج معروضة رقميًا وقد تختلف عن المنتج الفعلي. الصورة تُظهر الطراز المخصص للأسواق الخارجية.
التفريغ التلقائي
حرر يديك من الغبار والفوضى
قم بتثبيت المكنسة في البرج بعد الاستخدام لتفريغ حاوية الغبار تلقائيًّا، مما يوفر عليك الوقت ويمنع ظهور «سحب الغبار» المزعجة التي تحدث عند التفريغ اليدوي.
*الصورة تُظهر الطراز المخصص للأسواق الخارجية.
يشتمل تصميم البرج على نظام ترشيح ثلاثي المراحل، يعمل على احتجاز الأوساخ بشكل آمن وترشيح جزيئات الغبار لمنع عودة الغبار إلى الهواء أثناء عملية التفريغ.
تُظهر الصورة الرسومية الجزء الخارجي من المرشح الثلاثي وموقعه داخل المكنسة الكهربائية.
تفريغ وتخزين وشحن المكنسة في مكان واحد
المكان المناسب لجميع الأدوات المناسبة. برج أنيق قائم بذاته، يخزن جميع الملحقات المرفقة بشكل منظم دون الحاجة إلى تثبيته على الحائط.
LG CordZero™ A9Kompressor، محطة شحن ذاتية التفريغ، مكنسة كهربائية يدوية
LG ThinQ®
تتوفر دائمًا معلومات مهمة
يساعد تطبيق ThinQ® بمراقبة مكنسة CordZero® عن طريق تنبيهك للتحقق من حالة المرشح ووقت شحن البطارية، بالإضافة إلى تشغيل التشخيص وسجل التنظيف، كل ذلك من خلال تطبيق واحد.*
LG CordZero™ A9Kompressor، محطة شحن ذاتية التفريغ، مكنسة كهربائية يدوية
*يتوفر تطبيق LG ThinQ® على الهاتف الذكي المتوافق الذي يعمل بنظام Android أو iOS. يتطلب اتصال بيانات الهاتف وWi-Fi المنزلي وتسجيل المنتج باستخدام LG ThinQ®. تفضل بزيارة lg.com/au/lg-thinq للحصول على الميزات وتوافق النظام وتوافر الخدمة التي قد تختلف حسب البلد والطراز.
تنظيف قوي
أداء قوي مع تصميم خفيف الوزن
بفضل قوة شفط تصل إلى 280 واط*، تجعل المكنسة اليدوية A9X عملية التنظيف أمراً سهلاً للغاية. تزن هذه المكتسة خفيفة الوزن 2.9 كجم فقط، وهي سهلة الاستخدام في جميع أنحاء منزلك.
*استنادًا إلى اختبارات KTL وفقًا للمعيارين IEC 62885-2 وIEC 62885-4، تبلغ الطاقة 280 واط عند تشغيل الوضع Turbo.
* فيديو المنتج لغرض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي. الصورة تُظهر الطراز المخصص للأسواق الخارجية.
فوهة Dual Floor Max مع ضوء LED
فوهة واحدة تناسب أسطح متعددة
لا حاجة إلى تبديل الفوهات عند التحرك بين أسطح الأرضيات. فوهة واحدة تكفي لتنظيف السجاد والأرضيات الصلبة.
LG CordZero™ A9Kompressor، محطة شحن ذاتية التفريغ، مكنسة كهربائية يدوية
شاشة LCD
شاشة LCD سهلة الرؤية وغنية بالمعلومات
يمكنك مراقبة المكنسة اليدوية A9X وتخصيص إعداداتها وحل مشكلاتها بسهولة بفضل الشاشة المفيدة التي تتكيف مع اتجاه المكنسة الكهربائية.
المزيد من مزايا المكنسة الكهربائية العمودية
صورة توضح مشهد ضغط الغبار في رأس المكنسة الكهربائية.
صورة توضح حزمة البطارية (battery pack) داخل المكنسة الكهربائية.
تُظهر الصور التوضيحية 5-Step Filtration System.
تُظهر الصورة مكونات مختلفة للمكنسة الكهربائية، بما في ذلك المرشحات وحاوية الغبار المغمورة في الماء.
الرسوم المتحركة تُظهر Smart Inverter Motor والشفط المحوري السريع (Axial Turbo Cyclone). بالإضافة إلى ذلك، يتم جعل رأس المكنسة وجزء الرأس شفافين لإظهار Smart Inverter Motor المثبت من الداخل.
*ضمان لمدة سنتين يشمل قطع الغيار واليد العاملة على المنتج، وضمان إضافي لمدة 8 سنوات يشمل قطع الغيار فقط على المحرك. صورة المنتج هي لأغراض توضيحية فقط.
المكنسة الكهربائية A9X
فوهات متنوعة لتلبية الاحتياجات المختلفة
تنظيف متعدد الاستخدامات بفضل رش المنظف بضغطة الزناد، ورؤوس الممسحة الدوارة.
هذه الصورة توضح الأرضية التي تم تنظيفها باستخدام فوهة Spray Mop Nozzle، والتي تعمل في نفس الوقت باستخدام ممسحة مبللة ومكنسة كهربائية.
لا حاجة إلى تبديل الفوهات عند التحرك بين أسطح الأرضيات. فوهة واحدة تكفي لتنظيف السجاد والأرضيات الصلبة.
صُممت الفوهة العريضة النحيفة المزودة بإضاءة LED لتسهيل عملية التنظيف بفضل عرضها الواسع وارتفاعها النحيف.
تم تصميم الفوهة المخصصة للأسطح القماشية خصيصًا لإزالة شعر الحيوانات الأليفة والجزيئات الأخرى من الأسطح مثل الأرائك وأثاث الحيوانات الأليفة وأسرة النوم.
تم تخصيص فوهة الطاقة الصغيرة المصممة خصيصًا لأسطح القماش لإزالة شعر الحيوانات الأليفة والجزيئات الأخرى بشكل فعال.
مثالية للاستخدام في الزوايا والمساحات الضيقة وعلى طول الحواف.
تُظهر هذه الصورة كيفية تنظيف مقعد السيارة باستخدام أداة تنظيف الشقوق.
تعمل كفرشاة أو فوهة صلبة وهي فعالة ضد الغبار والأوساخ التي يصعب نقلها.
صورة توضح استخدام الأداة المُركَّبة لإزالة الغبار من جهاز كمبيوتر محمول
*الصور المعروضة لأغراض التوضيح فقط.
*الصورة تُظهر الطراز المخصص للأسواق الخارجية.
محتويات الصندوق
صورة تعرض ملحقات Combi Tower.
*قد تختلف بعض الميزات والوظائف عن الطراز المعروض في صفحة المنتج هذه. الطراز الذي يظهر في مقاطع الفيديو الترويجية يشمل المكنسة الروبوتية التي تُباع بشكل منفصل وغير مضمنة مع المنتج الذي يظهر في صفحة المنتج هذه. يُرجى الرجوع إلى مواصفات المنتج للحصول على التفاصيل.
الأسئلة الشائعة
ما ميزات هذا المنتج؟
تختلف المزايا حسب الطراز. لا تتوفر جميع الميزات المشار إليها في الأسئلة والأجوبة أدناه على كل منتج في مجموعة LG. يرجى الرجوع إلى المواصفات / صفحات المنتج للحصول على التفاصيل حسب الطراز.
هل يمكنني العثور على قطع غيار وملحقات مكانس LG الكهربائية (LG Vacuum Cleaner)؟
نعم، نقدم مجموعة من قطع الغيار والملحقات عبر جميع مكانسنا الكهربائية، بما في ذلك المرشحات وبكرات الفرشاة والملحقات. يمكن شراء هذه المنتجات بشكل منفصل عبر موقع LG الإلكتروني أو بورصة LG الرسمية.
كيف يمكنني استكشاف المشكلات الشائعة وإصلاحها باستخدام مكنسة LG الكهربائية العمودية (LG Handstick Vacuum Cleaner)؟
تقدم شركة LG دعمًا شاملاً للعملاء، بما في ذلك أدلة حل المشكلات الواردة في دليل المستخدم والموارد المتاحة عبر الإنترنت. إذا واجهتك أي مشكلات مع المكنسة الكهربائية العمودية (Handstick Vacuum Cleaner)، مثل فقدان الشفط أو مشكلات البطارية، راجع قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها في الدليل أو اتصل بفريق خدمة العملاء لدينا للحصول على المساعدة.
ما الفرق بين المكنسة العمودية (handstick) ومكنسة (Vacuum cleaner) الخالية من الأكياس؟
تتميز المكنسات الكهربائية العمودية (handstick vacuum cleaner) بميزات المكنسة الكهربائية اللاسلكية وخفيفة الوزن والقابلة للمناورة المصممة للتنظيف السريع وسهولة الاستخدام. من ناحية أخرى، المكنسات الكهربائية الخالية من الأكياس تجمع الغبار والحطام في سلة أو حاوية أوساخ بدلاً من الأكياس المخصصة للاستخدام لمرة واحدة. غالبًا ما تكون المكانس الخالية من الأكياس أكبر في الحجم، ولكنها لا تزال منتجًا فعالاً وسهل الاستخدام.
هل مكانس LG Handstick Vacuum Cleaner الكهربائية مناسبة لتنظيف السجاد والأرضيات الخشبية الصلبة؟
نعم، تتميز مكانس Handstick Vacuum Cleaner بالتنوع والتصميم لتنظيف الأسطح المختلفة بشكل فعال، بما في ذلك السجاد والأرضيات المصنوعة من الخشب الصلب والبلاط وغير ذلك الكثير. تأتي مزودة بقوة شفط قابلة للتعديل، وأنواع مختلفة من الفوهات والمرفقات لضمان التنظيف الشامل على أنواع مختلفة من الأرضيات.
كيف يمكنني صيانة وتنظيف مكنسة LG Handstick Vacuum Cleaner؟
للحفاظ على الأداء الأمثل، يوصى بتفريغ صندوق الغبار بانتظام، وتنظيف الفلاتر، وإزالة أي شعر أو شوائب متشابكة حول بكرة الفرشاة. كما نقدم عددًا من المرشحات القابلة للإزالة والغسيل التي تُباع بشكل منفصل عن المكنسة الكهربائية العمودية، مما يضمن الحفاظ دائمًا على مكنستك لضمان التنظيف الأمثل. راجع دليل المستخدم للحصول على تعليمات تنظيف محددة مصممة خصيصًا للطراز الخاص بك.
هل مكانس LG Handstick Vacuum Cleaner لاسلكية؟
نعم، تتميز مكانس LG Hand stick Vacuum Cleaner بأنها لاسلكية لمزيد من الراحة والقدرة على المناورة أثناء الأداء. يتم تشغيلها ببطاريات Lilon (إيون الليثيوم) قابلة لإعادة الشحن، مما يسمح لك بالتحرك بحرية في جميع أنحاء منزلك دون ربطها بمنفذ الطاقة.
وظيفة تفريغ الغبار لا تعمل. كيف يمكنني إصلاح ذلك؟
ُرجى التحقق مما يلي:
- تأكد من توصيل قابس الطاقة.
- تأكد من تركيب المكنسة الكهربائية بشكل صحيح. ستصدر صوت صفير إذا تم إعدادها بشكل صحيح.
- في حالة توقف الغبار عن التفريغ، سيؤدي الضغط على زر "بدء/إيقاف" إلى إعادة تشغيل العملية.
- يكون وضع إفراغ الغبار إما تلقائيًا أو يدويًا:
-الإعداد الافتراضي لمكانس المكنسة الكهربائية الآلية هو الوضع التلقائي. الإعداد الافتراضي للمكنسات الكهربائية العمودية هو الوضع اليدوي.
-للوضع اليدوي، اضغط على زري Stick Empty أو Robot Empty أثناء إرساء المكنسة العمودية أو المكنسة الروبوتية لبدء عملية تفريغ الغبار.
- للتبديل بين وضعي تفريغ الغبار اليدوي والتلقائي، اضغط على زر تحديد الوضع لمدة ثلاث ثوانٍ على الأقل.
فقدت الوحدة الطاقة. ما الذي يمكن أن يسبب ذلك؟
ُرجى التحقق مما إذا كان:
- قابس الطاقة تم أدخاله بالكامل في مخرج الكهرباء.
- أي شريط متعدد المخارج قيد العمل.
- لم يتعثر القاطع والطاقة متوفرة.
لماذا لا تشحن مكنستي الكهربائية؟
إليك بعض النصائح:
- تحقق مما إذا كانت المكنسة مثبتة بشكل صحيح - ستصدر صوت صفير عند وضعها بشكل صحيح.
- أعد تركيب المكنسة في حالة عدم وجود صفير.
- تأكد من دفع البطارية المساعدة بالكامل إلى أن تومض أيقونتها.
- تحقق من أن المكنسة الروبوتية قد تم تثبيتها بشكل صحيح - فهي تصدر صوت صفير عند وجودها في مكانها. تحقق أيضًا من وجود بقايا إذا ظهرت رسالة خطأ. تحقق من أن القابس داخل المخرج بالكامل.
- افصل الوحدة وامسح أي بقايا من محطة الشحن بقطعة قماش جافة.
- قد لا يتم شحن الوحدة إذا كانت درجة الحرارة أقل من 5 درجات مئوية. حاول الشحن مرة أخرى بعد أن تزيد درجة الحرارة عن 5 درجات مئوية.
ماذا يجب أن أفعل إذا ظهرت رائحة للمنتج؟
إليك بعض النصائح:
- قد يكون للمكانس الكهربائية الجديدة رائحة "جديدة" تميل إلى الزوال بعد حوالي 3 أشهر.
- تحقق من وجود غبار رطب عالق بفوهة الممسحة، لأنه قد يخلق روائح. قبل تخزين مكنستك الكهربائية، تذكر إزالة أي غبار رطب بعد كل استخدام. قد يبدأ الفلتر الأولي (pre-filter) أو فلتر العادم أو فاصل الغبار الكبير في التسبب في رائحة غريبة إذا لم يجف تمامًا. بعد الغسيل بالماء، جفف الأجزاء جيدًا في الظل مع وجود تهوية جيدة لمدة 24 ساعة على الأقل قبل استخدامها مرة أخرى.
- إذا كنت تستطيع شم كيس الغبار، فقد تنتقل روائح قوية مثل نفايات الحيوانات الأليفة إلى كيس الغبار. استبدل الكيس بعد تفريغ العناصر ذات الرائحة القوية حتى إذا لم يكن ممتلئًا. وبالمثل، قد تظهر أيضًا رائحة أكياس الغبار القديمة التي لم يتم استبدالها منذ فترة طويلة. استبدل كيس الغبار بانتظام حتى إذا لم يكن ممتلئًا.
ماذا يعني إذا كانت مؤشرات التفريغ التلقائي والبطارية المساعدة تومض في نفس الوقت؟
المحرك لا يعمل بشكل صحيح. قد يحدث ذلك بسبب:
المحرك الذي يضغط على زر فصل غطاء حاوية الغبار
المحرك الذي يفتح ويغلق غطاء حاوية الغبار
المحرك الذي يغير تدفق الهواء بين أوضاع تفريغ المكنسة العمودية STICK وتفريغ المكنسة الروبوتية ROBOT
يرجى فصل سلك الطاقة والاتصال بمركز خدمة LG Electronics.
لماذا يومض إشعار تفريغ الغبار باللون الأحمر لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا متبوعًا بصافرة؟
كيس الغبار ممتلئ ويحتاج إلى الاستبدال. يمكن للعملاء شراء أكياس الغبار البديلة الإضافية من خلال الموقع الإلكتروني لشركة LG أو عبر منافذ البيع الرسمية المعتمدة.
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