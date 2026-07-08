LG CordZero™ A9Kompressor، محطة شحن ذاتية التفريغ، مكنسة كهربائية يدوية

*يجب تفعيل وظيفة «التوقف والتشغيل التلقائي» من خلال إعدادات المكنسة. يجب أن تكون المكنسة الكهربائية موضوعة على سطح مستوٍ دون أي حركة لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا لتفعيل ميزة «الإيقاف التلقائي»، وأن تُرفع بزاوية تزيد عن 30 درجة لتفعيل ميزة «التشغيل التلقائي». إذا لم يتم رصد أي حركة خلال 5 دقائق، فستتوقف المكنسة الكهربائية عن العمل تمامًا تلقائيًّا.

**صورة المنتج معروضة رقميًا وقد تختلف عن المنتج الفعلي. الصورة تُظهر الطراز المخصص للأسواق الخارجية.