مكنسة كهربائية بدون كيس من إل جي، 1800 واط، سعة الغبار 1.3 لتر، لون فضي
الميزات الرئيسية
- سهولة التحكم
- حجم صغير
- Ellipse Cyclone
قوة شفط عالية
تتميز مكنسة إل جي الكهربائية بدون كيس بقوة شفط عالية، مما يضمن التقاط الغبار بشكل مثالي.
سهولة التحكم في صندوق الغبار
استمتع بتجربة التخلص من النفايات بشكل أكثر ملاءمة مع مكنسة إل جي الكهربائية بدون كيس.
صندوق غبار سهل التنظيف
استمتع بتجربة تنظيف أكثر ملاءمة لصندوق الغبار مع مكنسة إل جي الكهربائية بدون كيس.
حجم صغير
الحجم الصغير لتصميم المكنسة الكهربائية بدون كيس من إل جي يجعل من السهل تخزينها.
فلتر امتصاص الجسيمات عالي الكفاءة 13 (HEPA)
تم تصميم نظام فلتر امتصاص الجسيمات عالي الكفاءة 13 (HEPA) لتقليل وجود مسببات الحساسية المنزلية الشائعة وعث الغبار.
أنبوب تليسكوبي
تجعل الميزة التلسكوبية الأنبوب أطول وأسهل في الاستخدام.
كل المواصفات
ما يقوله الناس
الأسئلة الشائعة
ما ميزات هذا المنتج؟
تختلف المزايا حسب الطراز. لا تتوفر جميع الميزات المشار إليها في الأسئلة والأجوبة أدناه على كل منتج في مجموعة LG. يرجى الرجوع إلى المواصفات / صفحات المنتج للحصول على التفاصيل حسب الطراز
هل يمكنني العثور على قطع غيار وملحقات مكانس LG الكهربائية (LG Vacuum Cleaner)؟
نعم، نقدم مجموعة من قطع الغيار والملحقات عبر جميع مكانسنا الكهربائية، بما في ذلك المرشحات وبكرات الفرشاة والملحقات. يمكن شراء هذه المنتجات بشكل منفصل عبر موقع LG الإلكتروني أو بورصة LG الرسمية.
كيف يمكنني استكشاف المشكلات الشائعة وإصلاحها باستخدام مكنسة LG الكهربائية العمودية (LG Handstick Vacuum Cleaner)؟
توفر LG دعمًا شاملاً للعملاء، بما في ذلك أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها في دليل المستخدم والموارد عبر الإنترنت. إذا واجهتك أي مشكلات مع المكنسة الكهربائية العمودية (Handstick Vacuum Cleaner)، مثل فقدان الشفط أو مشكلات البطارية، راجع قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها في الدليل أو اتصل بفريق خدمة العملاء لدينا للحصول على المساعدة.
ما الفرق بين المكنسة العمودية (handstick) ومكنسة (Vacuum cleaner) الخالية من الأكياس؟
تتميز المكنسات الكهربائية العمودية (handstick vacuum cleaner) بميزات المكنسة الكهربائية اللاسلكية وخفيفة الوزن والقابلة للمناورة المصممة للتنظيف السريع وسهولة الاستخدام. من ناحية أخرى، المكنسات الكهربائية الخالية من الأكياس تجمع الغبار والحطام في سلة أو حاوية أوساخ بدلاً من الأكياس المخصصة للاستخدام لمرة واحدة. غالبًا ما تكون المكانس الخالية من الأكياس أكبر في الحجم، ولكنها لا تزال منتجًا فعالاً وسهل الاستخدام.
هل مكانس LG Handstick Vacuum Cleaner الكهربائية مناسبة لتنظيف السجاد والأرضيات الخشبية الصلبة؟
نعم، تتميز مكانس Handstick Vacuum Cleaner بالتنوع والتصميم لتنظيف الأسطح المختلفة بشكل فعال، بما في ذلك السجاد والأرضيات المصنوعة من الخشب الصلب والبلاط وغير ذلك الكثير. تأتي مزودة بقوة شفط قابلة للتعديل، وأنواع مختلفة من الفوهات والمرفقات لضمان التنظيف الشامل على أنواع مختلفة من الأرضيات.
كيف يمكنني صيانة وتنظيف مكنسة LG Handstick Vacuum Cleaner؟
للحفاظ على الأداء الأمثل، يوصى بتفريغ صندوق الغبار بانتظام، وتنظيف الفلاتر، وإزالة أي شعر أو شوائب متشابكة حول بكرة الفرشاة. كما نقدم عددًا من المرشحات القابلة للإزالة والغسيل التي تُباع بشكل منفصل عن المكنسة الكهربائية العمودية، مما يضمن الحفاظ دائمًا على مكنستك لضمان التنظيف الأمثل. راجع دليل المستخدم للحصول على تعليمات تنظيف محددة مصممة خصيصًا للطراز الخاص بك.
هل مكانس LG Handstick Vacuum Cleaner لاسلكية؟
نعم، تتميز مكانس LG Hand stick Vacuum Cleaner بأنها لاسلكية لمزيد من الراحة والقدرة على المناورة أثناء الأداء. يتم تشغيلها ببطاريات Lilon (إيون الليثيوم) قابلة لإعادة الشحن، مما يسمح لك بالتحرك بحرية في جميع أنحاء منزلك دون ربطها بمنفذ الطاقة.
وظيفة تفريغ الغبار لا تعمل. كيف يمكنني إصلاح ذلك؟
يرجى التحقق مما يلي:
- تأكد من توصيل قابس الطاقة.
- تأكد من تركيب المكنسة الكهربائية بشكل صحيح. ستصدر صوت صفير إذا تم إعدادها بشكل صحيح
- في حالة توقف الغبار عن التفريغ، سيؤدي الضغط على زر "بدء/إيقاف" إلى إعادة تشغيل العملية
- يكون وضع إفراغ الغبار إما تلقائيًا أو يدويًا:
-الإعداد الافتراضي لمكانس المكنسة الكهربائية الآلية هو الوضع التلقائي. الإعداد الافتراضي للمكنسات الكهربائية العمودية هو الوضع اليدوي.
-للوضع اليدوي، اضغط على زري Stick Empty أو Robot Empty أثناء إرساء المكنسة العمودية أو المكنسة الروبوتية لبدء عملية تفريغ الغبار.
- للتبديل بين وضعي إفراغ الغبار اليدوي والتلقائي، اضغط على زر تحديد الوضع لمدة ثلاث ثوان على الأقل.
فقدت الوحدة الطاقة. ما الذي يمكن أن يسبب ذلك؟
يُرجى التحقق مما إذا كان:
- قابس الطاقة تم أدخاله بالكامل في مخرج الكهرباء.
- ي شريط متعدد المخارج قيد العمل.
- لم يتعثر القاطع والطاقة متوفرة.
لماذا لا تشحن مكنستي الكهربائية؟
إليك بعض النصائح:
- تحقق مما إذا كانت المكنسة مثبتة بشكل صحيح - ستصدر صوت صفير عند وضعها بشكل صحيح. أعد تركيب المكنسة في حالة عدم وجود صفير.
- تأكد من دفع البطارية المساعدة بالكامل إلى أن تومض أيقونتها.
- تحقق من أن المكنسة الروبوتية قد تم تثبيتها بشكل صحيح - فهي تصدر صوت صفير عند وجودها في مكانها. تحقق أيضًا من عدم وجود بقايا إذا ظهرت رسالة خط.
- تحقق من أن القابس داخل المخرج بالكامل
- افصل الوحدة وامسح أي بقايا من محطة الشحن بقطعة قماش جافة.
- قد لا يتم شحن وحدتك إذا كانت درجة الحرارة أقل من 5 درجات مئوية. حاول الشحن مرة أخرى بعد أن تزيد درجة الحرارة عن 5 درجات مئوية.
ماذا يجب أن أفعل إذا ظهرت رائحة للمنتج؟
إليك بعض النصائح:
- قد يكون للمكانس الكهربائية الجديدة رائحة "جديدة" تميل إلى الزوال بعد حوالي 3 أشهر.
- تحقق من وجود غبار رطب عالق بفوهة الممسحة، لأنه قد يخلق روائح. تذكر إزالة أي غبار رطب بعد كل استخدام قبل تخزين مكنستك الكهربائية. قد يبدأ الفلتر الأولي (pre-filter) أو فلتر العادم أو فاصل الغبار الكبير في التسبب في رائحة غريبة إذا لم يجف تمامًا. بعد الغسيل بالماء، جفف الأجزاء جيدًا في ظل جيد التهوية لمدة 24 ساعة على الأقل قبل استخدامها مرة أخرى..
- إذا كنت تستطيع شم كيس الغبار، فقد تنتقل روائح قوية مثل نفايات الحيوانات الأليفة إلى كيس الغبار. استبدل الكيس بعد تفريغ العناصر ذات الرائحة القوية حتى إذا لم يكن ممتلئًا. وبالمثل، قد تظهر أيضًا رائحة أكياس الغبار القديمة التي لم يتم استبدالها منذ فترة طويلة. استبدل كيس الغبار بانتظام حتى لو لم يكن ممتلئًا.
ماذا يعني أن تومض مؤشرات التفريغ التلقائي والبطارية المساعدة في نفس الوقت؟
المحرك لا يعمل بشكل صحيح. قد يحدث ذلك بسبب:
المحرك الذي يضغط على زر فصل غطاء حاوية الغبار
المحرك الذي يفتح ويغلق غطاء حاوية الغبار
المحرك الذي يغير تدفق الهواء بين أوضاع تفريغ المكنسة العمودية STICK وتفريغ المكنسة الروبوتية ROBOT
يرجى فصل سلك الطاقة والاتصال بمركز خدمة LG Electronics.
لماذا يومض إشعار تفريغ الغبار باللون الأحمر لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا متبوعًا بصافرة؟
كيس الغبار ممتلئ ويحتاج إلى الاستبدال. يمكن للعملاء شراء أكياس الغبار البديلة الإضافية من خلال الموقع الإلكتروني لشركة LG أو عبر منافذ البيع الرسمية المعتمدة.
